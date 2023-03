2. Klasse Süd B: Derbysieg und Karten-Fest!

Werbung

DEUTSCH SCHÜTZEN - HANNERSDORF 1:3. Die ersten 30 Minuten im Topspiel der Runde gestalteten sich offen. Im Derby schenkten sich beide Teams nichts. Der größte Aufreger war bis hierhin ein SVDS-Lattenschuss durch Romeo Kovacs Braun, nach einer halben Stunde nahm dann der SVH das Geschehen in die Hand. Durch einen Abwehrfehler der Schützer erzielte Leo Jakopec das 1:0, ab dann kam kaum mehr Derby-Stimmung auf. Noch vor der Pause legte Tomi Coric das 2:0 nach. Spätestens mit dem 3:0 unmittelbar nach Wiederanpfiff war die Partie entschieden. SVH-Obmann Matthias Konrad: „Ab dem 1:0 wurden wir immer stärker. Insgesamt ein sehr reifer Auftritt.“ Dem SVDS blieb nur mehr der Ehrentreffer durch Istvan Makai.

STATISTIK:

SV DEUTSCH SCHÜTZEN - SV HANNERSDORF 1:3 (0:2).-

Torfolge: 0:1 (30.) Jakopec, 0:2 (39.) Coric, 0:3 (50.) Jakopec, 1:3 (89.) Makai.

Reserve: 1:0 (Nikolaus Wachter).

SR: Boandl (DS: durchschnitt/H: kein Kommentar).- Deutsch Schützen, 130.

Deutsch Schützen: Horvath; Gesslbauer, Topor, Toth, Kilian Wallner (75. Schmidt); Kovacs Braun (58. Zimits), Pakai (75. Turi), Zimmermann, Andi Wallner; Dominik Laky, Makai.

Hannersdorf: Haselbacher; Schendl, Fixl, Bogdanovic, Aigner (58. Varga); Mayer, Muhr (86. Oswald), Piskovic; Lang (79. Reicher), Coric, Jakopec (86. Gabriel).

KIRCHFIDISCH - MARKT NEUHODIS 2:3. Der Spitzenreiter aus Markt Neuhodis nahm auch die nächste Hürde und gewann eine turbulente Partie in Kirchfidisch. Dabei verlangte der SVK dem Leader alles ab, drehte nach frühem Rückstand das Spiel und musste sich am Ende doch geschlagen geben. „Es war eine sehr gute Darbietung von uns. Wir hätten uns zumindest einen Punkt verdient“, haderte Kirchfidisch-Obmann Christian Schaffer, dessen Elf vor allem in einer hektischen Schlussphase mit vier Platzverweisen (!) einige Möglichkeiten vergab. Hodis-Sektionsleiter Andreas Horvath meinte: „Es war kein gutes Match, zum Glück holten wir am Ende den Sieg.“ Aufseiten des Leaders schickte Schiri Gregorits Daniel Horvath, Mark Varga und Richi Fujsz vom Feld, beim SVK sah Marcel Benedek Gelb-Rot.

STATISTIK:

SV „CHRISTBÄUME FRÖHLICH“ KIRCHFIDISCH - ASK MARKT NEUHODIS 2:3 (2:2).-

Torfolge: 0:1 (5.) Daniel Horvath, 1:1 (9.) Benedek, 2:1 (19.) Benedek, 2:2 (39.) Tamas, 2:3 (57.) Tamas.

Rote Karte: Daniel Horvath (68., Foul), Mark Varga (91., Foul).

Gelb-Rote Karte: Benedek (88., Unsportlichkeit); Fujsz (77., Unsportlichkeit).

Reserve: 5:1 (Moosbrugger 3, Sofijanovic, Lichtl; Habetler).

SR: Gregorits (K: durchschnitt/MN: kein Kommentar).- Kirchfidisch, 150.

Kirchfidisch: Maitz; Drexler (85. Moosbrugger), Halmosi, Posch, Nemes; Szabo, Herczeg (69. Schneider); Stumpf, Ivants (69. Faggyas), Benedek; Englitsch.

Markt Neuhodis: Baliko; Wind, Dorner, Havasi, Steinreiber; Wanger, Johannes Horvath (84. Varga); Daniel Horvath, Tamas, Fujsz; Parapatits.

WOLFAU - SCHACHENDORF 1:2. Das muss guttun! Im 16. Anlauf feierte der SC Schachendorf seinen ersten (!) Saisonsieg. In Wolfau holte die seit Winter von David Jandrisits betreute Mannschaft ihre ersten vollen Punkte. Roko Zilic, der im Winter ebenfalls neu kam, sorgte mit zwei Toren für den Auswärtssieg. Die zwischenzeitliche 2:0-Führung brachte der SCS schließlich mit einem 2:1 über die Zeit. In Wolfau war man nach der Niederlage ratlos. Nach einer sensationellen Vorbereitung hätte man sich im Lager der „Wölfe“ viel mehr erhofft, jetzt gab es schon die dritte Niederlage. Sektionsleiter Christian Petz: „Es ist schade, weil die Burschen ja alle kicken können, die ersten Pleiten haben unsere sehr junge Truppe sehr mitgenommen.“

STATISTIK:

SV WOLFAU - SC „AUER LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG“ SCHACHENDORF 1:2 (0:1).-

Torfolge: 0:1 (13.) Zilic, 0:2 (51.) Zilic, 1:2 (55., Elfmeter) Santor.

Gelb-Rote Karte: Mamic (95., Unsportlichkeit).

Reserve: 0:2 (Jakob Varga 2).

SR: Schneeberger (W: gut/S: kein Kommentar).- Wolfau, 150.

Wolfau: Csar; Herold (82. Korytin), Lang, Kuich, Lukitsch; Koller, Waldl, Cerovecki, Jazvic; Fink, Jazvic.

Schachendorf: Szep; Puskarits (62. Varga), Johannes Nemeth, Wagner, Mamic; Marlovits, Dorner (86. Reiger), Kovacs, Konrad; Zilic, Babic.