2. Klasse Süd B: Markt Neuhodis fixierte vorzeitig den Meistertitel

SIGET - MARKT NEUHODIS 0:5. Im ersten Spiel nach dem Unfalltod von Richard Fujsz gewann der ASK Markt Neuhodis deutlich in Siget. Mit dem Erfolg fixierte die Truppe von Trainer Johannes Toth auch vorzeitig den ersten Platz – vier Runden vor Schluss richtig stark! Den Titel widmete man freilich Fujsz. Ein möglicher 1. Klasse-Aufstieg wird dann in den Matches gegen die anderen 2. Klasse-Meister ausgespielt. Gegen Siget führten die Hodiser bereits zur Pause mit 2:0, durch drei Treffer in den Minuten 85 bis 90 wurde es schließlich deutlich. Sektionsleiter Andi Horvath: „Am Anfang hat man gemerkt, dass wir noch nicht ganz da waren, was absolut verständlich ist. Dann haben die Jungs das aber super gemeistert!“ Im Sigeter Lager war nach der zweiten Pleite en suite Ernüchterung angesagt.

WOLFAU - HANNERSDORF 2:1. Der SV Wolfau kann doch noch gewinnen! Im Heimspiel gegen Hannersdorf feierten die Wölfe ihren ersten Frühjahrssieg. Die Heimischen legten fulminant los. Nach 22 Minuten führte man bereits mit 2:0. Bis zum Pausenpfiff dominierten die Wölfe weiter, doch es blieb vorerst beim 2:0. Nach Seitenwechsel drückte der an diesem Tag insgesamt enttäuschende SVH auf den Anschluss. Dieser gelang in Minute 71 durch Goran Piskovic – gleichzeitig der Endstand. Beim SVW war Erleichterung angesagt. Sektionsleiter Christian Petz: „Aufgrund der kämpferischen Leistung geht der Sieg in Ordnung. Wir sind natürlich froh, dass wir endlich anschreiben konnten.“ SVH-Obmann Matthias Konrad fand nach der Pleite deutliche Worte: „Wir haben vor allem zu Beginn vieles vermissen lassen. Wenn wir so in die restlichen Spiele gehen, dann werden wir nichts mehr gewinnen.“

KIRCHFIDISCH - SCHACHENDORF 1:1. Zum Abschluss der 21. Runde gab es zwischen dem SV Kirchfidisch und dem SC Schachendorf eine Punkteteilung. Nach einer ausgeglichenen ersten Spielhälfte wurden torlos die Seiten gewechselt. Nach Wiederanpfiff übernahmen dann die Heimischen das Kommando, doch Martin Herics erzielte für die Gäste aus Schachendorf das 0:1. Die Heimischen überwanden den Schock schnell und drückten auf den Ausgleich, der dann auch in Minute 76 durch Bence Szabo gelang. „Positiv ist, dass wir nie aufgegeben haben. Es war dann auch die Möglichkeit auf den Sieg da, aber insgesamt war es ein gerechtes Unentschieden“, analysierte Kirchfidisch-Obmann Christian Schaffer.

SV DEUTSCH SCHÜTZEN spielfrei.-

Statistik

UFC SIGET - ASK MARKT NEUHODIS 0:5 (0:2).- Torfolge: 0:1 (28.) Parapatits, 0:2 (42.) Tamas, 0:3 (84.) Parapatits, 0:4 (86.) Daniel Horvath, 0:5 (89.) Daniel Horvath. Reserve: Nichtantreten Siget. SR: Karner (S: kein Kommentar/MN: gut).- Zickenbachstadion, 150. Siget: Konetsny; Nastase, Takacs, Macesic, Preiner (63. Renner); Saurer; Ruzsas (82. Gabriel), Tiwald, Vucelic, Reiner; Sagmeister. Markt Neuhodis: Baliko; Wind, Havasi, Dorner, Johannes Horvath; Wanger (31. Steinreiber/46. Janisch), Varga (88. Koller); Werderitsch, Parapatits (88. Reiter), Daniel Horvath; Tamas (82. Habetler).

SV WOLFAU - SV NABABU HANNERSDORF 2:1 (2:0).- Torfolge: 1:0 (9.) Javzic, 2:0 (20.) Marco Fink, 2:1 (71.) Piskovic. Reserve: 2:1 (Thomas Lukitsch, Madl; Nemeth). SR: Paukowitsch (W: durchschnitt/H: kein Kommentar).- Wolfau, 100. Wolfau: Csar; Herold, Cerovecki, Andi Lukitsch, Korytin; Koller, Waldl, Jazvic, Lang; Fink, Santor (81. Marth). Hannersdorf: Haselbacher; Mayer, Eckert, Bogdanovic, Aigner; Muhr, Fixl (82. Oswald), Piskovic; Lang, Coric, Reicher.

SV „CHRISTBÄUME FRÖHLICH“ KIRCHFIDISCH - SC „AUER LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG“ SCHACHENDORF 1:1 (0:0).- Torfolge: 0:1 (60.) Herics, 1:1 (76.) Szabo. Reserve: 3:6 (Koxe, Lichtl, Gaar; Krznaric 2, Andreas Marlovits, Füzi, David Habetler, Konrad). SR: Fekete (K: gut/S: kein Kommentar).- Kirchfidisch, 120. Kirchfidisch: Maitz; Csencsits, Halmosi, Posch, Nemes (67. Herczeg); Szabo, Gaal (46. Patrick Schaffer); Englitsch, Ivants (67. Drexler), Benedek (46. Mühler); Moosbrugger. Schachendorf: Geicsnek; Cernut, Nemeth, Wagner, Herics (63. Habetler); Preinsperger, Dorner (38. Kovacs), Zilic, Simon; Babic, Varga.

