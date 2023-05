2. Klasse Süd B: Markt Neuhodis weiter auf der Überholspur

MARKT NEUHODIS – KIRCHFIDISCH 5:0. Die starken Regenfälle in der Nacht von Samstag auf Sonntag machten der Klasse wie schon vor rund drei Wochen einen Strich durch die Rechnung. Die Partie zwischen Hannersdorf und Deutsch Schützen sowie das Duell zwischen Schachendorf und Wolfau wurden abgesagt. Als „letzte Bastion“ hielt wie schon zuletzt Markt Neuhodis. Und die Hodiser, die bereits in der Vorwoche Platz eins klarmachten, ließen sich vom Regenwetter auch nicht beirren, holten ein ungefährdetes 5:0 über Kirchfidisch. Zur Pause führte die Elf von Johannes Toth mit 2:0, nach Seitenwechsel wurde es mit drei weiteren Treffern deutlich. Sektionsleiter Andreas Horvath: „Ganz am Anfang hatten wir Glück nicht das 1:1 zu kassieren, ab dem 2:0 war es aber eine klare Angelegenheit.“ Ähnlich sah die Lage SVK-Obmann Christian Schaffer: „Die zwei, drei Chancen zu Beginn konnten wir nicht nutzen, dann wurde jeder Fehler von uns bestraft.“

Derby am 2. Juni

Die abgesagte Partie zwischen dem SV Hannersdorf und dem Nachbar aus Deutsch Schützen wird unterdessen am Freitag, dem 2. Juni, ab18.30 Uhr, nachgeholt und bildet somit den Abschluss der heurigen 2. Klasse Süd B-Saison. Schachendorf und Wolfau treffen bereits an diesem Donnerstag, 18. Mai, ab 17.30 Uhr, aufeinander.

Weitere Partien am Wochenende: Wolfau - Markt Neuhodis (Samstag, 17.30 Uhr); Deutsch Schützen - Schachendorf (Sonntag, 17.30 Uhr); Kirchfidisch - Siget (Sonntag, 17.30 Uhr).