2. Klasse Süd B: Viermal kein Spiel möglich

Land unter“ hieß es auch tief im Südburgenland, weshalb die Auftaktrunde der 2. Klasse Süd B komplett ins Wasser fiel. Kein einziges der vier geplanten Spiele konnte ausgetragen werden. So wurde der Saisonstart unfreiwillig eine Woche nach hinten verlegt.

Die Begegnungen der „zweiten“ Runde haben es dafür aber ebenfalls in sich, denn es stehen gleich zwei brisante Derbys auf dem Spielplan. Eröffnet wird die Runde am Samstag mit dem Nachbarschaftsduell zwischen dem SV Eltendorf und der SpG Wallendorf-Mogersdorf – am Sonntag folgt mit dem Duell zwischen dem SV Ollersdorf gegen den neugegründeten FC Stinatz der zweite heiße Schlagabtausch zweier Nachbarortschaften.

Wallendorf als Favorit?

„Die Absage war für unsere Personalsituation nicht so schlecht, so konnten sich einige unserer verletzten Spieler erholen“, meinte Eltendorfs Sportlicher Leiter Rainer Pummer über die Absage des Auswärtsspiels in Minihof-Liebau. Jetzt wartet aber gleich ein echter Brocken auf den SVE, denn die rundum erneuerte SpG Wallendorf-Mogersdorf gastiert in der Navigat Arena.

„Die Favoritenrolle liegt bei ihnen“, sagte Pummer. Vor rund einem Monat gab es dieses Spiel nämlich schon. Da fertigte die SpG den SVE bei einem Blitzturnier mit 7:1 ab. „Wir wollen natürlich ein positives Ergebnis erzielen und einen guten Start hinlegen“, so Pummer abschließend.

Aufseiten der Gäste freute man sich auf das Kräftemessen mit dem Nachbarn. „Es geht gleich brisant los“, sagte der Sportliche Leiter Alex Hafner und fügte an: „Das wird sicher eine harte Nuss. Wir wollen aber bestmöglich in die Saison starten.“

Meister vor harter Prüfung

Neben diesem Duell dem Spiel zwischen Rohrbrunn und Minihof-Liebau steigt am Samstag ein weiteres hochspannendes Match: Der amtierende Meister Burgauberg gastiert beim besten Rückrundenteam 2022/23, Gerersdorf-Sulz. „Sie sind eine eingespielte Mannschaft. Ich zähle sie zu den Mitfavoriten im Kampf um den Titel“, erklärte Burgaubergs Sportmanager Phillip Hanfstingl, der mit seiner neu-formierten Elf gleich einen passablen Start hinlegen will: „Wir sind schon fast dort, wo wir hinwollen. Es wird sicher eine knappe Partie. Wir wollen Punkte entführen.“

Am Sonntagnachmittag geht dann auf der Sportanlage des SV Ollersdorf das zweite interessante Derby über die Bühne, wenn der FC Stinatz dort gastiert. Nicht nur aufgrund der geografischen Nähe verspricht dieses Duell Hochspannung: Im Sommer wechselten nämlich gleich acht Spieler vom SVO nach Stinatz. „Das ist sicher ein besonderes Spiel“, meinte Stinatz-Obmann Peter Zsifkovits. Zudem ist es für den FC Stinatz das erste Pflichtspiel in der Vereinsgeschichte. Im Lager des Vizemeisters aus Ollersdorf will man die Stinatzer auf keinen Fall unterschätzen. Coach Walter Paul: „Wir müssen hoch konzentriert sein und zu 100% unser Potenzial abrufen.“

Die nächsten Spiele in der 2. Klasse Süd B

Samstag, 17.30 Uhr: Eltendorf – Wallendorf-Mogersdorf (Miskic), Rohrbrunn – Minihof-Liebau (Lang), Gerersdorf-Sulz – Burgauberg (Koldere).

Sonntag, 17.30 Uhr: Ollersdorf – Stinatz (Heiner).

Nachtrag der ersten Runde:

Dienstag, 15. August, 16.30 Uhr: Rohrbrunn – Gerersdorf-Sulz. 17.30 Uhr: Wallendorf-Mogersdorf – Ollersdorf, Minihof-Liebau – Eltendorf, Stinatz – Burgauberg.