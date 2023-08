Burgauberg wagt nächsten Titel-Anlauf

Die vorherige Spielzeit nahm ein bitteres Ende für den USV Burgauberg. Nach dem Meistertitel in der 2. Klasse Süd C scheiterte man in den Aufstiegs-Play-offs und blieb somit in der untersten Spielklasse. In dieser Saison nimmt der USV-Tross den nächsten Anlauf auf den Aufstieg.

In der Achterliga der 2. Klasse Süd B gilt man als Favorit, auch wenn einige Konkurrenten stark aufrüsteten. „Die Mannschaft hat die Qualität und das Potenzial, um um den Aufstieg mitzuspielen und das ist auch unser Ziel“, erklärte Sportmanager Philipp Hanfstingl, der im Sommer den Kader auch an einigen Ecken änderte.

Mit Alex Ressner holte man einen neuen Cheftrainer, zudem gesellten sich mit Niko Serec ein neuer Goalie, mit Dominik Prenrecaj ein Defensiv-Allrounder und mit Peter Fasalek und Rok Bencik zwei Offensivspieler dazu. „Man hat in den Testspielen schon viel Positives gesehen. Wir sind aber noch nicht dort, wo wir hinwollen“, so Hanfstingl, dem unter anderem mit Patrick Hirschbeck und Elvir Goli Leistungsträger aus der Vorsaison nicht mehr zur Verfügung stehen.

Zum Saisonauftakt am Samstag wartet auf den USV die große Unbekannte vom FC Stinatz: „Wir sind gewarnt, weil wir wissen, was dort für eine Euphorie herrscht. Das ist eine sehr schwierige, erste Aufgabe. Wir müssen 100 Prozent auf den Platz bringen“, sagte der im Vorjahr noch als USV-Coach arbeitende Steirer. In Runde zwei wartet mit Gang zum UFC Gerersdorf-Sulz eine weitere harte Nuss auf die Ressner-Elf.