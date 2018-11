Die Causa Welgersdorf wurde zuletzt vom ÖFB-Rechtssenat beendet. Die Vorgeschichte dazu: Der SVW wollte nach dem Abstieg von der 1. Klasse Süd in der 2. Klasse Süd A durchstarten, musste aber aufgrund eines Überschusses an Teams in den sauren Apfel beißen und wurde vom Burgenländischen Fußballverband in die 2. Klasse Süd B eingeordnet. Damit war man in Welgersdorf nicht wirklich zufrieden und legte erst Protest beim BFV und nach dessen Abweisung auch beim Österreichischen Fußball-Bund ein. Zuletzt kam es zur Entscheidung:

Die Beschwerde wurde vom Rechtsmittelsenat des ÖFB abgelehnt. Dieser sah keine Verletzungen der Bestimmungen vorliegen und stellte klar, dass der BFV für die Einteilung der Gruppen verantwortlich sei. „Der Fall ist somit für uns erledigt. Der ÖFB ist aber nicht auf unseren Einspruch eingegangen. Es wurde nur grob geprüft, ob die Statuten eingehalten wurden. Unser Einspruch hatte einen anderen Sinn“, erklärte Vorstandsmitglied Dietmar Kaiser.

Neuigkeiten gibt es übrigens, was die künftige Konstellation der 2. Klassen im Süden betrifft. Der aus Stuben stammende BFV-Vizepräsident Konrad Renner wurde hier aber noch nicht konkret, sagte am Montagnachmittag nur: „Wir haben in einer Spielausschusssitzung zwei Varianten ausgearbeitet. Sie werden dem Vorstand vorgelegt, danach gibt es im Dezember eine Sitzung mit den Süd-Klubs.“