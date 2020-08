Der Meistschaftsauftakt im Blick.

Das erste Derby bringt Aufschluss

HANNERSDORF - KIRCHFIDISCH; SAMSTAG, 16.30 UHR: Nachdem das eigentlich vorgezogene Nachbarschaftstreffen gegen Deutsch Schützen abgesagt wurde, steht für den SV Kirchfidisch am Samstag das nächste Derby in Hannersdorf auf dem Programm. Die Hausherren wollen den Schwung und die Einstellung vom 1:4-Cup-Aus gegen Oberwart mitnehmen, um bestehen zu können. Kirchfidisch-Sektionsleiter Christian Schaffer erwartete einen „Kampf auf Biegen und Brechen.“

SIGET - DT. SCHÜTZEN; SAMSTAG, 17 UHR: Neustartversuch Nummer zwei für den SV Deutsch Schützen nach der ungewollten Absage in der Vorwoche. Diesmal soll es klappen. Die guten Tests will man bestätigen, die Tatsache, dass sich mit Kilian Wallner, Maxi Wachter und Adam Tamas zu Wochenbeginn drei Stammspieler fraglich zeigten, daran nichts ändern. Pressesprecher Georg Pehr: „Wir möchten mit einem Sieg nach Hause fahren. Klar ist aber, dass sie es uns nicht leicht machen werden.“ Das ist der Plan, drei Punkte stehen auch in Siget auf der Agenda. Sektionsleiter Oli Kiss weiß aber: „Sie sind stark. Wir haben uns in Vergangenheit gegen sie immer schwer getan.“ Er selbst und Alex Plank blieben fraglich.

SCHACHENDORF - ZUBERBACH; SONNTAG, 17 UHR: „Zuberbach hat viele starke Einzelspieler, die eine unheimliche Qualität für die Liga mitbringen. Alles in allem ein sehr guter Gegner.“ Schachendorf-Oberhaupt Christian Takacs schätzt den Nachbar, gibt sich aber keineswegs kampflos: „Wir wollen schon zumindest einen Punkt holen. Immerhin spielen wir zuhause.“ Den Ambitionen der Heimmannschaft hofft der SVZ entgegenwirken zu können. Und das mit einer gesunden Portion Selbstvertrauen, zeigte man im Testspielsommer doch teils stark auf. Drei Punkte stehen in Runde eins auf der Agenda. Dass das kein Selbstläufer wird, ist aber allen klar. Sektionsleiter Klaus Brandstätter: „Wir fahren mit dem nötigen Respekt dorthin. Es wird ein schweres Spiel.“

OLLERSDORF - MARKT NEUHODIS; SONNTAG, 17 UHR: Zu Wochenbeginn wurde der Ollersdorfer Sportplatz von den starken Regenfällen durchaus schwer in Mitleidenschaft gezogen. Teile des Spielfelds standen unter Wasser. Am Sonntag soll der Start dennoch planmäßig über die Bühne gehen. „Wir hoffen auf einen guten Start und wollen drei Punkte einfahren“, sagte Ollersdorf-Sektionsleiter Franz Kindler. Der Tross der Hodiser reist vollzählig nach Ollersdorf und will „schon etwas mitnehmen“, wie Sektionsleiter Andreas Horvath erklärte.