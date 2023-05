Deutsch Schützen holte sich Rang drei

Spiele vom Samstag

DEUTSCH SCHÜTZEN - WOLFAU 3:3. Schützen und Wolfau eröffneten die leicht „abgespeckte“ Doppelrunde – am Montag stiegen nur zwei, nicht drei Nachtragsspiele – mit einem packenden Remis. Dabei waren die Wölfe lange verdächtig nah an einem Sieg dran. Nach dem 3:1 durch Petar Jazvic in Minute 77 roch alles nach drei Auswärtspunkten. Die Gäste erzielten aber kurz darauf den Anschluss. Und bekamen dann in Minute 95 nach einer strittigen Situation einen Elfer zugesprochen, den Gabor Toth zum 3:3 verwertete! In Schützen war man froh, dass man gerade noch ein Remis erreichte. Wolfau-Trainer Michael Koller sah sich in gewisser Weise um drei Punkte beraubt: „Dem Elfer ging ein klares Stürmerfoul voraus – sehr bitter!“

HANNERSDORF - KIRCHFIDISCH 1:0. Der SV Kirchfidisch kann auch das vierte Saisonduell gegen den SV Hannersdorf nicht für sich entscheiden. Im Hannersdorfer Weinbergstadion musste der SVK eine knappe 0:1-Niederlage hinnehmen. Die Hausherren kontrollierten dabei von Beginn an das Geschehen, die Gäste-Elf verteidigte tief und probierte es über Konter. So dauerte es bis Minute 42, ehe der Ball im Tor landete. Leo Jakopec enteilte der Kirchfidscher Abwehr und netzte zum späteren Siegestor ein. In weiterer Folge erspielte sich der SVH weitere Möglichkeiten, doch Jakopec und Co. scheiterten. So blieb es bis zur letzten Minute offen – mit dem besseren Ende für Hannersdorf. „Wir hätten uns unser Leben einfacher machen können, wenn wir unsere Torchancen verwertet hätten“, erklärte Hannersdorf-Boss Matthias Konrad.

SCHACHENDORF - SIGET 0:0. Der SC Schachendorf rehabilitierte sich am Samstag mit einem 0:0 gegen Siget für die vorwöchige 0:6-Klatsche gegen Markt Neuhodis. Dabei verlief die Partie zwischen den Gästen aus Siget und dem SCS weitestgehend ohne große Höhepunkte. Schachendorf war darauf bedacht, die Null zu halten, was auch gelang. So holte man seinen fünften Punkt im Frühjahr. In Siget haderte man hingegen mit dem Ergebnis. Obmann Alex Takacs: „Wir haben einfach die Tore nicht gemacht. Für uns sind es zwei verlorene Punkte.“

ASK MARKT NEUHODIS spielfrei.-

Spiele vom Montag (Nachtrag)

SIGET - DEUTSCH SCHÜTZEN 1:3. Am Montag ging es zwischen Siget und dem SVDS um Platz drei. Den sich die Gäste mit einem 3:1-Auswärtssieg holten. Früh brachte Norbert Pakai nach einem schönen Angriff die Schützer in Führung. Diese hielt dann bis Minute 54, ehe Oli Kiss per Elfer ausglich. 15 Minuten später war aber wieder Pakai zur Stelle – 2:1! Kurz vor Schluss machte dann Andreas Wallner den Deckel auf die Partie. Nun liegt der SVDS mit zwei Punkten Vorsprung auf Siget auf Rang drei. Mit der Leistung zeigte man sich im Schützer Lager nicht unbedingt zufrieden, nahm die drei Punkte aber mit. UFC-Obmann Alex Takacs resümierte: „Es wäre sicher mehr drin gewesen.“

KIRCHFIDISCH - WOLFAU 3:0. Die Kirchfidischer kehrten gegen Wolfau auf die Siegerstraße zurück. Nach zuletzt vier Niederlagen am Stück holten die Mannen von Michael Horvath im Nachtragsspiel gegen Wolfau aufgrund einer guten zweiten Hälfte einen Heimsieg. Den besseren Start in die Partie erwischten aber die Gäste, doch es war Steve Moosbrugger, der für den SVK auf 1:0 stellte. Nach Seitenwechsel dominierten die Heimischen und erzielten durch den ersten 15-jährigen Thomas Kulovics und Marcel Benedek zwei weitere Treffer. „Wir sind eigentlich gut reingestartet, haben dann aber ein blödes 0:1 bekommen. Aufgrund der zweiten Hälfte geht ihr Sieg dann in Ordnung“, erklärte Wolfau-Trainer Michael Koller. In der Tabelle liegen die „Wölfe“ damit drei Punkte hinter dem SV Kirchfidisch auf Rang sechs.

Statistik (Samstag)

SV NABABU HANNERSDORF - SV „CHRISTBÄUME FRÖHLICH“ KIRCHFIDISCH 1:0 (1:0).- Tor: 1:0 (42.) Jakopec. Reserve: Nichtantreten Kirchfidisch. SR: Boandl (H: kein Kommentar/K: sehr gut).- Weinbergstadion, 100.

Hannersdorf: Haselbacher; Varga (80. Gossy), Eckert, Bogdanovic, Aigner (80. Gabriel); Muhr, Fixl (70. Oswald), Piskovic; Lang (58. Mayer), Coric, Jakopec (58. Reicher).

Kirchfidisch: Maitz; Nemes, Halmosi, Posch, Koxe (57. Kulovics); Patrick Schaffer (85. Sofijanovic), Eder (69. Philipp Schaffer), Ivants, Gaal; Horvath, Moosbrugger.

SV DEUTSCH SCHÜTZEN - SV WOLFAU 3:3 (1:1).- Torfolge: 0:1 (5.) Jazvic, 1:1 (11.) Pakai, 1:2 (47.) Marco Fink, 1:3 (77., Freistoß) Jazvic, 2:3 (84.) Pakai, 3:3 (95., Elfmeter) Gabor Toth. Reserve: 4:3 (Jakob Laky, Nikolaus Wachter, Maximilian Wachter, Schlaffer; Marth 2, Nunner). SR: Kalchbrenner (DS: gut/W: sehr schwach).- Deutsch Schützen, 100.

Deutsch Schützen: Horvath; Schmidt (60. Zimmermann), Topor, Toth, Max Wiesler; Kovacs Braun, Gesslbauer, Pakai, Zimits (70. Turi); Makai, Dominik Laky.

Wolfau: Csar; Herold (70. Thomas Lukitsch), Cerovecki, Andreas Lukitsch, Korytin; Koller, Jazvic, Waldl, Lang; Santor, Fink.

SC „AUER LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG“ SCHACHENDORF - UFC SIGET 0:0.- Reserve: 7:2 (Konrad 2, Pfahnl 3, David Habetler, Füzi; Renner, Gaal). SR: Pandi (Sch: kein Kommentar/S: sehr gut).- Schachendorf, 100.

Schachendorf: Geicsnek; Reiger (55. Habetler), Nemeth, Wagner, Marlovits (90. Vrbanic); Preinsperger, Dorner, Kovacs (85. Füzi), Simon; Jampens, Babic.

Siget: Konetsny; Kiss, Plank, Macesic, Ringbauer (90. Renner); Saurer; Ruzsas (82. Reitmeier), Sulyok, Vucelic, Reiner (46. Preiner); Sagmeister.

ASK MARKT NEUHODIS spielfrei.-

Statistik (Montag)

UFC SIGET - SV DEUTSCH SCHÜTZEN 1:3 (0:1).- Torfolge: 0:1 (13.) Pakai, 1:1 (54., Elfmeter) Kiss, 1:2 (74.) Pakai, 1:3 (86.) Andi Wallner. Reserve: Nichantreten Siget. SR: Kern (S: gut/DS: gut).- Zickenbachstadion, 120.

Siget: Konetsny; Kiss, Plank, Macesic, Preiner; Saurer; Ruzsas (87. Steindl), Sulyok (31. Renner), Reiner (75. Takacs), Ringbauer; Sagmeiste

Deutsch Schützen: Horvath; Gesslbauer, Topor, Toth, Max Wiesler (33. Andi Wallner); Kilian Wallner (69. Schmidt), Makai, Pakai, Zimits; Zimmermann (69. Turi), Kovacs Braun (81. Jakob Laky).

SV „CHRISTBÄUME FRÖHLICH“ KIRCHFIDISCH - SV WOLFAU 3:0 (1:0).- Torfolge: 1:0 (35.) Moosbrugger, 2:0 (85.) Kulovics, 3:0 (91.) Benedek. Reserve: 9:3 (Eder, Lichtl 3, Sofijanovic 3, Koxe, Huber; Hofstädter, Kuich 2). SR: Liszt (K: kein Kommentar/W: durchschnitt).- Kirchfidisch, 100.

Kirchfidisch: Maitz; Nemes (85. Koxe), Halmosi, Posch, Csencsits; Szabo, Gaal; Stumpf, Horvath (80. Patrick Schaffer), Benedek; Moosbrugger (85. Kulovics).

Wolfau: Csar; Stelzer, Cerovecki, Andi Lukitsch (85. Nunner), Madl (85. Thomas Lukitsch); Koller, Lang, Waldl, Korytin; Santor, Fink.