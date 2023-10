Die 2. Klasse Süd B spielt total verrückt

Was langweilen sie sich in Europas Top-Ligen: Immer die gleichen Teams an der Spitze, vorhersehbare Ergebnisse und taktisches Geplänkel! In der südlichsten 2. Klasse des Burgenlandes kann davon keine Rede sein.

„Wahnsinn, wie eng es da zugeht“, sagte der Sportliche Leiter des UFC Gerersdorf-Sulz, Valentin Tschech. Sein Team feierte zuletzt zwei Last-Minute-Sieg gegen direkte Tabellennachbarn und kletterte so auf Platz zwei. Nur einen Punkt liegt man hinter Spitzenreiter Wallendorf-Mogersdorf. Die SpG verlor am Wochenende zuhause mit 1:3 gegen den neuen Dritten Minihof-Liebau und gastiert nun beim schärfsten Verfolger in Sulz.

„Es ist jede Woche eine Überraschung dabei. Dass es so knapp abläuft, habe ich aber nicht gedacht. Man darf in dieser Liga kein Spiel auf die leichte Schulter nehmen“, erklärte Minihof-Liebau-Coach Orhan Fazli, dessen Team als Dritter ebenfalls nur einen Zähler Rückstand auf die Tabellenspitze hat.

Vierter ist der SV Ollersdorf, der nach zuletzt sechs Runden ohne Niederlage zuhause gegen Gerersdorf-Sulz verlor. „Es kann einfach jeder jeden schlagen“, meinte Ollersdorfs Coach Walter Paul. Der Fünfte im Bunde ist der USV Burgauberg, welcher aktuell etwas seiner Form hinterherläuft, mit vier Punkten Abstand aber weiter auf Tuchfühlung ist. „Es zählt jetzt im Herbst noch jeder Punkt. Ich glaube, dass es im Frühjahr noch enger wird“, so Burgaubergs Sportmanager Philipp Hanfstingl.

In Lauerstellung ist der SV Eltendorf. Als Sechster liegt man sieben Punkte hinter der Spitze. „Wir wollen bis zum Winter noch Punkte aufholen“, gibt der Sportlicher Leiter Rainer Pummer die Route vor.

Auch am Tabellenende gab es am Wochenende Bewegung. Der FC Stinatz schlug im Kellerduell den SV Rohrbrunn und reichte die Rote Laterne damit weiter. Im Ort herrscht nach der Neu-Gründung des Vereins weiter eine Riesen-Euphorie, was auch die Zuschauerzahlen belegen. Im Durchschnitt besuchen 300 Zuschauer ein Heimspiel des FCS. „Es ist eine riesen Begeisterung. Cool, dass wir jetzt wieder gewonnen haben. Dieser Sieg war wichtig für die Moral“, so Obmann Peter Zsifkovits.