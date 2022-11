Die Neuen beim ASK Markt Neuhodis lieferten

Werbung

Zum zweiten Mal in Folge holte der ASK Markt Neuhodis den Winterkönig-Titel in der 2. Klasse Süd B. Und zum zweiten Mal in Folge mit 32 Punkten. Die Statistik der Hodiser liest sich wie im Vorjahr imposant: Von den 13 Spielen im Herbst verlor man nur eines und gewann im Gegenzug zehn. Am Ende steht man mit sechs Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger Hannersdorf an der Tabellenspitze und erarbeitete sich damit ein echtes Polster fürs Frühjahr.

„Ausschlaggebend war, denke ich, dass wir schon eine gute Mannschaft gehabt haben und die dann mit den richtigen Spielern verstärkten“, so Sektionsleiter Andreas Horvath. Die „richtigen Spieler“ waren in dem Fall Tormann Milan Baliko und Flügelstürmer Richard Fujsz.

Ex-Rechnitz-Goalie Milan Baliko erwies sich als der erhoffte starke Rückhalt. Foto: BVZ

Beide sind höherklassig erprobt und brachten ihre Qualitäten perfekt ins Hodiser Spiel ein. Zudem zeigte man sich mit Daniel Horvath, Mark Varga oder Joachim Parapatits offensiv stark und auch hinten stand man mit bewährtem Personal gut. „Der Stamm der Mannschaft spielt schon mehrere Jahre zusammen, weshalb auch die Kameradschaft voll passt.“

Auch am Trainersektor setzen die Hodiser auf Bewährtes: Johannes Toth coacht bereits das siebente Jahr und belohnte sich nun mit dem zweiten Herbstmeistertitel. „Wir hatten davor mit Benji Hupfer einen jungen Trainer, was uns getaugt hat und weshalb wir das sofort mit Johannes weitergeführt haben. Mit der Kontinuität am Trainerposten fällt dann natürlich auch vieles leichter“, so Horvath.

Wohin die Reise für die Hodiser im Frühjahr geht? Natürlich ist nach so einem Herbst der Aufstieg das Ziel. Im ASK-Lager hält man sich aber bedeckt: „Im Vorjahr sind wir auch etwas favorisiert in die Frühjahrs-Meistergruppe gegangen und haben dann dort nicht so gut abgeschnitten. Wir haben unsere Lehren aber gezogen und werden natürlich versuchen, im Frühjahr an den guten Herbst anzuschließen. Bevor es aber nicht so weit ist, sprechen wir nicht vom Aufstieg.“

Sollten die Hodiser die Süd B-Klasse als Erster abschließen, stehen noch Entscheidungsspiele gegen die anderen beiden Meister an, wo schließlich die zwei Besten aufsteigen. Noch ist das aber kein großes Thema. Über den Winter freut man sich erstmal über die zuletzt erbrachten Leistungen.