Am kommenden Samstag steigt in Rohrbrunn das „Kellerduell“ zwischen dem SV Rohrbrunn und dem UFC Mogersdorf. Durch den Sieg der Mogersdorfer am Wochenende rangieren nun die Rohrbrunner wieder am Tabellenende.

Aufseiten der Rohrbunner wird Kapitän Konstantin Siegl aufgrund einer Sperre nicht mitwirken können, während die Mogersdorfer den Elan vom letzten Spiel mitnehmen wollen. Rohrbrunn-Obmann Thomas Wagner gab schon zu Wochenbeginn die Marschroute seiner Mannschaft vor: „Wir wollen nicht Letzter werden und deshalb müssen wir sie jetzt auch schlagen.“

Sein Gegenüber, Sektionsleiter von Mogersdorf, Edwin Kurta dazu: „Wir wollen den Schwung mitnehmen und unser Punktekonto auffüllen.“ Spannung irgendwie vorprogrammiert, denn klar ist, dass keiner der beiden Vereine als Tabellenletzter in die Sommerpause gehen will.