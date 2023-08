Eltendorf und Wallendorf zeigten sich in Torlaune

Stinatz – Eltendorf 0:5. „Das war die beste Leistung im heurigen Jahr“, freute sich Eltendorfs Sportlicher Leiter Rainer Pummer nach dem klaren 5:0-Auswärtssieg beim FC Stinatz. Dabei war der SVE von Beginn an überlegen und zeigte sich in absoluter Spiellaune. Vor der Pause markierte Neuzugang Luka Kotnik einen Doppelpack, ehe Alex Österle in Hälfe zwei einen Hattrick nachlegte. Mittelfeldspieler Levente Kotsis glänzte dabei mit drei Assists. „Wirwaren klar überlegen und auch spielerisch sehr stark“, meinte Pummer. Die Stinatzer hatten nach dem fulminanten ersten Sieg gegen Burgauberg diesmal nichts entgegenzusetzen.

Wallendorf-Mogersdorf – Rohrbrunn 4:0. Die SpG Wallendorf-Mogersdorf feierte gegen den SV Rohrbrunn einen souveränen Sieg. Nachdem das erste Heimspiel der Saison gegen den SV Ollersdorf verloren wurde, zeigten die Mannen von Trainer Zoran Storga gegen den SVR ansehnlichen Offensivfußball. Josip Vrbat und Gabor Bartakovics trafen beim 4:0 jeweils doppelt. „Wenn wir vor dem Tor noch konsequenter agiert hätten, wäre der Sieg noch höher ausgefallen“, erklärte Wallendorf-Mogersdorfs Sportlicher Leiter Alexander Hafner und fügte an: „Die Mannschaft hat nach dem Ollersdorf-Spiel eine Reaktion gezeigt. Es gibt sicher noch Verbesserungspotenzial, aber wir sind guter Dinge.“ Der SV Rohrbrunn steht nach drei Runden hingegen noch immer mit leeren Händen da.

Burgauberg – Ollersdorf 2:2. Ohne Sieger endete das kleine Derby zwischen Burgauberg und Ollersdorf. In einem rassigen Spiel traf der USV früh zum 1:0. In weiterer Folge drehte Ollersdorf die Partie. Unmittelbar nach Wiederanpfiff dann der nächste Aufreger: Burgaubergs Sechser Philipp Pelzmann musste mit Gelb-Rot frühzeitig vom Platz. In Unterzahl gelang dem USV aber noch der Ausgleich und somit der Punktgewinn. „Kämpferisch war das brav, spielerisch leider nicht““, erklärte Burgaubergs Sportmanager Philipp Hanfstingl, dessen Elf bei vier Punkten hält: Der SVO lächelt mit derer sieben von Platz eins, dem verpassten Sieg trauert man dennoch nach. Coach Walter Paul: „Wir hätten das klüger fertig spielen müssen.“

Minihof-Liebau – Gerersdorf-Sulz 1:0. Der FCML bleibt auch im dritten Spiel ungeschlagen. Gegen den UFC Gerersdorf-Sulz fuhr die Elf von Trainer Orhan Fazli einen knappen 1:0-Erfolg ein. Der einzige Treffer resultierte bereits in der 21. Spielminute aus einem Eigentor. „Der Sieg ist sicher etwas glücklich, aber auch das gehört zum Fußball dazu. Meine Mannschaft hat alles reingeworfen“, zeigte sich Minihof-Liebau-Coach Orhan Fazli nicht unzufrieden. Der UFC tat sich beim Gastspiel lange Zeit schwer, ehe in der Schlussphase ein Abschluss an der Stange landete. „Wir haben uns offensiv sehr schwer getan, defensiv sind wir aber gut gestanden und haben wenig zugelassen. Ein X wäre gerechter gewesen“, meinte der Sportliche Leiter Valentin Tschech.

Statistik

USV „Trummer Frucht“ Burgauberg – SV Ollersdorf 2:2 (1:2).- Torfolge: 1:0 (12.) Fasalek, 1:1 (30.) Toth, 1:2 (40.) Domokos, 2:2 (56., Elfmeter) Botjak. Gelb-Rote Karte: Pelzmann (47., Foul). Reserve: 7:3 (Froschauer 2, Fabsits, Heinrich 2, Oswald, Barton; Pieler, Merdanovic, Lodi). SR: Özdemir.- Burgauberg, 100.

Burgauberg: Serec; Schwarz, Jeremias Kühberger, Sebastian Kühberger (46. Sauer Nordendorf), Heuberger (66. Feigl); Hanfstingl, Pelzmann; Horvath, Botjak, Fasalek; Bencik (87. Barton).

Ollersdorf: Szabo; Halper, Komoroczi, Nedelko, Peischl; Laszlo Toth; Vrbek (63. Gradwohl), Horvath, Mate Toth (81. Lodi), Konrad; Domokos.

FC Stinatz – SV Eltendorf 0:5 (0:2).- Torfolge: 0:1 (15.) Kotnik, 0:2 (44.) Kotnik, 0:3 (53.) Österle, 0:4 (76.) Österle, 0:5 (81.) Österle. Reserve: 2:4 (Schranz, Sagmeister; Janser 2, Villi 2). SR: Wisak.- Stinatz, 220.

Stinatz: Gerbafczits; Nastase (73. Tamedl), Grandits, Horvatits (31. Fassl), Koch; Strobl, Hirmann; Georg-Franz Sagmeister, Zsifkovits, Hörmann (54. Kirisits); David Sagmeister.

Eltendorf: Raphael Pummer; Doan (82. Lackner), Robin Pummer, Schreiner, Gibiser (71. Janser); Gerebics, Kotsis, Leon Pummer (71. Joszt), Kocuvan; Kotnik, Österle (88. Karba).

SpG Wallendorf– SV Rohrbrunn 4:0 (2:0).- Torfolge: 1:0 (12.) Vrbat, 2:0 (16.) Bartakovics, 3:0 (48.) Vrbat, 4:0 (55.) Bartakovics. Reserve: 2:2 (Hafner, Bruckner, Lichtenegger, Gmoser). SR: Herczeg.- Wallendorf, 120.

Wallendorf: Topic; Mayfurth, Petroczi, Lex, Grill; Philipp Freundenthaler (66. Wagner), Deranja, Mihailjevic, Bartakovics; Dominic Freudenthaler (88. Varga), Vrbat (66. Storga).

Rohrbrunn: Daniel Ernst; Graf, Melnjak, Hafner (46. Strini), Hagenauer; Kernbichler; Karaula, Smok, Brunner, Prizmic; Stampfl.

FC Minihof-Liebau – UFC Gerersdorf-Sulz 1:0 (1:0).- Tor: 1:0 (21., Eigentor) Simon Jandrisevits. Reserve: 2:0 (Nuhanovic, Knausz). SR: Kern.- Minihof-Liebau, 100.

Minihof-Liebau: Menzel; Lipp, Pintarics, Zan Spilak, Kienreich; Rohrbacher, Alen Spilak, Leitgeb (58. Wolf), Tusak, Saleh; Bracko.

Gerersdorf-Sulz: Balogh; Kranz, Simon Jandrisevits, Tschech, Karoczkai; Florian Jandrisevits (46. Simon Joszt), Daniel Jandrisevits, Soos, Tobias Jandrisevits (61. Rozsa); Csekits (64. Wallesz), Toth.