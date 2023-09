Enge Kiste nach Runde acht in der 2. Klasse Süd B

Ollersdorf – Wallendorf-Mogersdorf 1:1. Keinen Sieger gab es im Schlagerspiel der Runde zwischen Ollersdorf und Wallendorf. Die Partie wurde von Beginn an intensiv geführt, doch ohne zwingende Torchancen. In der 51. Minute durfte dann der SVO jubeln, als Verteidiger Philipp Halper zum 1:0 einnetzte. In Folge kam die SpG auf und erzielte durch Antonio Mihaljevic den verdienten Ausgleich. Auch in der Schlussphase schenkten sich beide Teams nichts und fanden weitere Chancen vor, doch es blieb beim Remis. „Unterm Strich ist das X okay, obwohl es wehtut. Gegen den Tabellenführer hätten wir zuhause gerne gewonnen“, sagte Ollersdorf-Trainer Walter Paul.

Eltendorf – Minihof-Liebau 3:3. Verrücktes Spiel in Eltendorf! Die Gäste aus Minihof-Liebau führten nach 36 Minuten bereits mit 3:0, doch der SVE schlug zurück. Noch vor der Pause markierte Gergö Gerebics den Anschlusstreffer. Nach Seitenwechsel fanden die Gäste zahlreiche Möglichkeiten vor, um den Sack zuzumachen, doch es blieb beim 1:3. Als Martin Joszt in Minute 73 zum 2:3 traf, war die Partie wieder spannend. Am Ende gelang den Eltendorfern durch Kevin Gibiser noch der Lucky Punch. „In Hälfte eins haben wir uns nicht gut präsentiert, sind dann aber super zurückgekommen. Das musst du erst einmal schaffen“, sagte Eltendorfs Sportlicher Leiter Rainer Pummer. Minihofs Trainer Orhan Fazli: „Dieses 3:3 fühlt sich wie eine Niederlage an.“

Gerersdorf-Sulz – Rohrbrunn 4:1. Dritter Sieg in Folge für Gerersdorf-Sulz! Die Elf von Janos Palcsa nahm auch die Hürde Rohrbrunn und sprang so auf Platz zwei. Gegen den SVR übernahmen die Gastgeber die Kontrolle und erspielten sich zahlreiche Torchancen. Zum erlösenden 1:0 traf Laszlo Toth in Minute 48. Der starke Mark Soos erhöhte auf 2:0, ehe der SVR durch Jakov Karaula verkürzen konnte. Der UFC stellte aber prompt wieder den alten Abstand her und ließ so die drei Punkte in der Steinbrucharena. „Ein verdienter Sieg für uns“, sagte der Sportlicher Leiter der Sulzer, Valentin Tschech. Rohrbrunns Obmann-Stellvertreter Dietmar Gmoser meinte: „In Hälfte eins haben wir brav mitgehalten, ehe es dann nur noch in eine Richtung ging.“

Burgauberg – Stinatz 1:0. Nach zuletzt zwei Pleiten in Folge kehrte der USV Burgauberg auf die Siegerstraße zurück. Gegen Stinatz, wo man das Hinspiel noch verlor, feierte der USV einen knappen 1:0-Heimerfolg. Die Heimischen waren dabei von Beginn an tonangebend und hatten gute Tormöglichkeiten, doch scheiterten des Öfteren am starken Stinatz-Goalie Gabriel Gerbafzcits. In der 34. Minute war es dann so weit: Rok Bencik traf zum 1:0. „Wir waren vor allem in der ersten Halbzeit drückend überlegen. Ein hochverdienter Sieg“, erklärte Burgauberg-Kapitän Sebastian Kühberger. Stinatz-Obmann Peter Zsifkovits zeigte sich mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden: „Es war eine deutliche Steigerung im Vergleich zu den letzten Spielen.“

Statistik

SV Ollersdorf – SpG Wallendorf-Mogersdorf 1:1 (0:0).- Torfolge: 1:0 (51.) Halper, 1:1 (73.) Mihaljevic. Reserve: 5:5 (Gradwohl, Senninger 3, Lodi; Kemetter 2, Kropf 2, Neuherz). SR: Paukowits.- Ollersdorf, 100.

Ollersdorf: Szabo; Halper, Komoroczi, Nedelko, Peischl; Laszlo Toth, Mate Toth (86. Lodi); Vrbek (75. Julian Strobl), Horvath, Konrad (80. Gradwohl); Domokos (86. Senninger).

Wallendorf: Topic; Varga, Lex, Petroczi, Wagner; Grill (78. Trippold), Mihaljevic, Mayfurth, Dominic Freudenthaler (46. Lotric); Philipp Freudenthaler, Vrbat.

SV Eltendorf – FC Minihof-Liebau 3:3 (1:3).- Torfolge: 0:1 (9.) Pintarics, 0:2 (23.) Stefan Pilz, 0:3 (36.) Koznicov, 1:3 (38.) Gerebics, 2:3 (70.) Joszt, 3:3 (89.) Gibiser. Reserve: 2:2 (Karba, Eigentor; Karaoglan 2). SR: Steigl.- Navigat Arena, 100.

Eltendorf: Weinhofer; Teubi (46. Janser, 80. Petz), Gerebics, Schreiner, Joszt; Kotsis, Kocuvan (90. Schweinzer), Leitgeb, Doan (37. Leon Pummer), Gibiser; Kotnik.

Minihof-Liebau: Menzel; Lipp, Kienreich, Pintarics, Zan Spilak; Tusak, Nikolaus Pilz (75. Rohrbacher); Stefan Pilz, Koznicov, Alen Spilak; Bracko.

UFC Gerersdorf-Sulz – SV Rohrbrunn 4:1 (0:0).- Torfolge: 1:0 (48.) Toth, 2:0 (72.) Soos, 2:1 (81.) Karaula, 3:1 (85., Eigentor) Kernbichler, 4:1 (90.) Soos. Reserve: 2:2 (Wallesz, Rozsa; Ibrahim, Coldea). SR: Paukowitsch.- Steinbrucharena, 100.

Gerersdorf-Sulz: Balogh; Kranz (46. Florian Jandrisevits), Simon Jandrisevits, Tschech, Karoczkai; Tobias Jandrisevits (46. Simon Joszt), Soos; Temlen, Samuel Joszt; Csekits (67. Schmidt), Toth.

Rohrbrunn: Thorsten Ernst; Hagenauer, Kernbichler, Melnjak, Strini; Wagner (60. Hafner); Graf (68. Dorn), Stampfl, Smok, Karaula; Prizmic.

USV Burgauberg – FC Stinatz 1:0 (1:0).- Tor: 1:0 (34.) Bencik. Reserve: 1:1 (Hanfstingl; Eigentor). SR: Reinprecht.- Burgauberg, 100.

Burgauberg: Serec; Schwarz, Sebastian Kühberger, Prenrecaj, Jeremias Kühberger; Hanfstingl; Barton, Botjak, Fasalek (72. Feigl), Horvath; Bencik (90. Heuberger).

Stinatz: Gerbafczits; Nastase, Koch, Grandits; Michael Strobl, Hirmann; Georg-Franz Sagmeister (72. Kirisits), Zsifkovits, Hörmann, Fassl (72. Winkler); David Sagmeister.

Nachtrag von Mittwoch, 20. September: Eltendorf – Wallendorf-Mogersdorf 1:0 (0:0).- Tor: Kotnik (86.).