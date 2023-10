Entfesselte Sulzer deklassierten Eltendorf

Eltendorf – Gerersdorf-Sulz 0:7. Der UFC Gerersdorf-Sulz setzt seine starke Herbstsaison fort – und wie! Beim SV Eltendorf gewann die Truppe von Janos Palcsa eindrucksvoll mit 7:0. Die erste Chance gehörte dabei dem SVE, doch quasi im Gegenzug stellte Laszlo Toth auf 1:0 für den UFC. Der Stürmer avancierte beim Kantersieg zum Mann des Tages. Toth steuerte fünf Treffer bei. „Er war überragend“, sagte der Sportliche Leiter Valentin Tschech. Die weiteren zwei UFC-Tore erzielten Noel Karoczkai und Simon Joszt. „Das war absolut unsere beste Saisonleistung. Der Sieg ist auch in dieser Höhe gerechtfertigt“, erklärte Tschech, der mit seinen Kollegen eine Runde vor der Winterpause nur zwei Zähler Rückstand auf Leader Minihof-Liebau hat

Burgauberg – Minihof-Liebau 0:1. Der FC Minihof-Liebau nahm die nächste schwere Hürde auf dem Weg zum Herbstmeistertitel! Der Tabellenführer schlug auswärts den USV Burgauberg knapp mit 0:1. Das Goldtor erzielte ausgerechnet der Ex-Burgauberger Alen Spilak in der 86. Spielminute. „Es war das erwartet schwere Spiel. Wir haben bis zum Schluss gekämpft, haben nicht aufgegeben und wurden dafür belohnt“, analysierte Minihof-Liebaus Coach Orhan Fazli. Aufseiten des USV haderte man mit der Chancenverwertung und mit dem späten Gegentreffer. Sportmanager Philipp Hanfstingl: „Wir hätten uns mehr verdient. Diese Niederlage tut weh, aber wir arbeiten weiter.“

Ollersdorf – Rohrbrunn 7:0. Der SV Ollersdorf kehrte eindrucksvoll auf die Siegerstraße zurück! Nach zuletzt drei sieglosen Spielen in Folge fertigte man zum Abschluss der 13. Runde Schlusslicht SV Rohrbrunn mit 7:0 ab. Bereits vor der Pause stellte der SVO die Weichen auf Sieg. Vrbek traf früh zum 1:0, ehe die beiden Innenverteidiger Janos Nedelko und Kristof Komoroczi erhöhten. Nach Seitenwechsel ging es in derselben Tonart weiter. Komoroczi und Julian Strobl machten ihren Doppelpack perfekt und Flügelspieler Christian Konrad durfte auch jubeln. „Es war über 90 Minuten eine klare Angelegenheit. Der Sieg geht auch in dieser Höhe in Ordnung“, freute sich Ollersdorfs Coach Walter Paul, der mit seinem Team in der Tabelle nun ganz oben dranbleibt.

Stinatz – Wallendorf-Mogersdorf 0:0. Der FCS luchste dem Top-Team von der SpG Wallendorf-Mogersdorf auf heimischer Anlage ein 0:0 ab. „Das war die beste Saisonleistung“, freute sich Obmann Peter Zsifkovits. Die Stinatzer standen kompakt und spielten auch gefällig nach vorne. Tore wollten an diesem Tag aber keinem der beiden Teams gelingen. „Wir waren ebenbürtig und haben uns mit dem Punkt belohnt. Das war wieder ein Schritt nach vorne. Wir sind auf einem guten Weg“, erklärte Zsifkovits, dessen Mannschaft nun bei sieben Punkten hält. Für die SpG war es das dritte sieglose Spiel in Folge, doch die Storga-Elf mischt weiter voll im Geschäft der Großen mit.

Statistik

SV Eltendorf – UFC Gerersdorf-Sulz 0:7 (0:3).- Torfolge: 0:1 (2.) Toth, 0:2 (22.) Toth, 0:3 (45.) Toth, 0:4 (53.) Toth, 0:5 (80.) Karoczkai, 0:5 (87.) Toth, 0:7 (90.) Joszt. Reserve: 3:4 (Kapper, Villi 2; Csekits, Zimmerl, Ropert, Schwarzenbohler). SR: Kruisz.- Navigat Arena, 150.

Eltendorf: Weinhofer; Leitgeb (64. Mirth), Schreiner, Gibiser, Joszt (85. Lackner); Gerebics, Doan, Leon Pummer, Kotsis; Österle (76. Teubi), Kotnik.

Gerersdorf-Sulz: Balogh; Kranz, Simon Jandrisevits, Tschech; Karoczkai, Temlen (85. Simon Joszt), Schmidt, Florian Jandrisevits (67. Wallesz); Soos, Toth, Tobias Jandrisevits (56. Samuel Joszt).

USV Burgauberg – FC Minihof-Liebau 0:1 (0:0).- Tor: 0:1 (86.) Spilak. Reserve: abgesagt. SR: Herczeg.- Burgauberg, 110.

Burgauberg: Serec; Schwarz, Hanfstingl (73. Barton), Prenrecaj, Jeremias Kühberger; Pelzmann, Sauer Nordendorf (80. Feigl); Fasalek, Botjak, Horvath; Bencik.

Minihof-Liebau: Menzel; Kienreich (81. Schrollenberger), Pintarics, Lipp, Zan Spilak; Tusak, Stefan Pilz, Nikolaus Pilz, Koznicov; Alen Spilak, Bracko (66. Rohrbacher).

SV Ollersdorf – SV Rohrbrunn 7:0 (3:0).- Torfolge: 1:0 (8.) Vrbek, 2:0 (36.) Nedelko, 3:0 (38.) Komoroczi, 4:0 (50.) Komoroczi, 5:0 (60.) Strobl, 6:0 (70.) Konrad, 7:0 (82.) Strobl. Reserve: 1:4 (Strobl; Gamperl, Coldea 3). SR: Hauk.- Ollersdorf, 120.

Ollersdorf: Szabo; Halper (65. Senninger), Komoroczi, Nedelko, Peischl; Laszlo Toth (72. Lodi); Vrbek, Strobl, Horvath, Konrad (82. Pieler); Domokos (82. Noah Strobl).

Rohrbrunn: Thorsten Ernst; Hagenauer, Kernbichler, Hafner, Strini; Graf; Stampfl, Gamperl (46. Wagner), Smok (71. Coldea), Karaula; Prizmic.

FC Stinatz – SpG Wallendorf-Mogersdorf 0:0.- Reserve: 1:8 (Balen; Kemetter, Mario Lukitsch 2, Philipp Lukitsch, Monschein 3, Hafner). SR: Kuzat.- Stinatz, 250.

Stinatz: Gerbafczits; Tobias Horvatits, Kovacsits, Koch (64. Hegedüs), Tim Grandits; Hörmann, Strobl; Georg-Franz Sagmeister (86. Balen), Zsifkovits, Fassl; David Sagmeister.

Wallendorf-Mogersdorf: Topic; Trippold, Lex, Mayfurth, David; Grill, Deranja, Storga (33. Varga), Mihaljevic; Dominic Freudenthaler, Vrbat.