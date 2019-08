Sehr früh in der Saison hat die 2. Klasse Süd B ihren ersten Trainerwechsel: Der FC Minihof-Liebau trennte sich nach mäßiger Vorbereitung und einer 1:7-Klatsche zu Saisonbeginn von Cheftrainer Herbert Sinkovics. Sinkovics leitete seit Jänner 2019 die Geschicke in Minihof, nun musste er nach nur einem Saisonspiel seinen Stuhl räumen. „Er hat den Draht zur Mannschaft verloren, wir mussten handeln, denn jetzt warten zwei starke Gegner auf uns“, benannte Minihof-Liebau-Obmann Hubert Hödl die Gründe für den Trainerwechsel.

Neuer Übungsleiter wird mit Beno Bagari ein Slowene, der bereits in Mühlgraben oder Bairisch Kölldorf als Coach fungierte. Zuletzt war er als Jugendtrainer in Slowenien aktiv. „Wir haben wenig Zeit. Der Trainer muss aus der Mannschaft ein richtiges Team formen, wo wieder jeder für den anderen kämpft, denn das war zuletzt nicht mehr der Fall“, so Hödl weiter. Schon am kommenden Samstag wartet auf den Neo-Trainer der erste Prüfstein. Im Heimspiel gegen den UFC Gerersdorf-Sulz wird der neue „Chef“ zum ersten Mal an der Seitenlinie stehen. Die Gäste reisen mit einer Niederlage im Gepäck nach Minihof. „Wir müssen gewinnen“, so Gerersdorf-Sulz-Sektionsleiter Thomas Poandl.