In den letzten Monaten gab es immer wieder Gerüchte darüber, dass der SV Güttenbach den Spielbetrieb zum Saisonende einstellen werde (die BVZ berichtete). Jetzt ist es traurige Gewissheit: Im Spieljahr 2018/2019 wird in Güttenbach nicht mehr gekickt.

Zu viele Spieler kamen dem Verein zuletzt abhanden, viele ältere Spieler wie Richard Jenisch wollen aufhören und stehen dem Klub kommende Saison nicht mehr zur Verfügung. Dazu kommen der Abgang von Denis Kulovits sowie der aktuell Verletzte Philipp Jandrisevits, der sich das Kreuzband riss und ebenfalls nicht mehr aktiv dabei sein wird.

„Habe immer wieder gesagt, ich höre auf“

„Es geht hier nicht um eine Überbrückung, sondern man muss die Realität akzeptieren und dementsprechend handeln.“ Obmann Raimund Radakovits

„Das Dilemma begann schon im Herbst, die wichtigen Spieler sind schon längst weg, es ist zu wenig Stamm für einen aufrechten Spielbetrieb vorhanden“, erklärte Obmann Raimund Radakovits. Natürlich könnte der Spielbetrieb mit Auswärtigen oder Legionären weiterhin aufrechterhalten bleiben, doch das ist nicht im Sinne des Obmannes. Das Oberhaupt des Vereins war elf Jahre lang als Trainer oder Obmann zur Stelle und ist nun auch amtsmüde. „Es geht nicht um eine Überbrückung, sondern man muss die Realität akzeptierten und dementsprechend handeln.“ Trainer Armin Kulovits hatte die Lage ebenfalls schon längst erkannt und meinte dementsprechend ernüchtert: „Es wird schwierig, dass es bei uns weitergeht.“

Radakovits selbst musste sich zuletzt um vieles neben dem Fußballplatz kümmern, bei der außerordentlichen Generalversammlung wurden die Mitglieder über die Situation informiert, jetzt ist die traurige Realität eingetreten. Der Spielbetrieb wird ein Jahr ausgesetzt, der Verband wurde gestern, Dienstag, in einem Schreiben darüber informiert.

Eine weitere Generalversammlung ist nicht mehr geplant, „der jetzige Vorstand bleibt bestehen, auch wenn nicht mehr Fußball gespielt wird.“ Die nächste außerordentliche Generalversammlung ist für April 2019 geplant, „dann werden wir sehen, wie es im Verein aussieht.“ Die Spieler können nach Ende der Saison ablösefrei zu anderen Klubs wechseln, müssten aber zurückkehren, sollte der SVG im Spieljahr 2019/20 wieder in die 2. Klasse Süd B in den Spielbetrieb einsteigen.

„Ich habe immer wieder gesagt, dass ich aufhören möchte, aber ich helfe jedem Einzelnen weiter“, so Raimund Radakovits abschließend. Ob sich also in einem Jahr ein Vorstand und eine Mannschaft finden wird, bleibt fraglich. Im Ort selbst wird man aber aktiv bleiben, der Verein steht auf gesunden Beinen und wird daher, auch wenn kein Fußball mehr gespielt wird, weiter Aktionen wie den Glühweinstand am Hauptplatz setzen.