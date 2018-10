GERERSDORF. Seine aktive Karriere als Tormann in der Kampfmannschaft beendete der Sportliche Leiter Johannes Jani in der Saison 2009/2010. „Damals stand ich gegen Litzelsdorf in der Startformation und musste aufgrund von Personalmangel aushelfen. Die aktive Karrie hatte ich in der Ersten schon 2008 beendet“, erzählte der 38-Jährige. In der Reserve half er zuletzt immer mal wieder aus – jetzt folgte das Comeback gegen Ollersdorf. „Ich saß heuer auch schon einige Male auf der Bank.“ Die Liebe zum Sport bleibt: „Ich war nie schwer verletzt und der älteste Goalie bin ich auch nicht. Das ist Roland Neubauer mit seinen 52 Jahren aus Rohrbrunn“, meinte Jani schmunzelnd.

WELGERSDORF. Nach mäßigem Start kam die Mannschaft besser in Fahrt und beendete die Herbstsaison hinter Wallendorf auf dem zweiten Tabellenplatz. „Aufgrund der Umstände – wir spielten ab der dritten Runde mit Ex-Goalie und unserem jetzigen Masseuer Balasz Varga – war es sensationell. Wir wollten einfach dran bleiben. Dass es dann so knapp werden würde, war nicht abzusehen“, so Vorstandsmitglied Didi Kaiser.

ROHRBRUNN. Die letzte Saison beendete die Mannschaft von Obmann Thomas Wagner auf dem dritten Tabellenplatz. Im Herbst klappte nun überhaupt nichts, der Vereinsboss zeigte sich verzweifelt: „Der Herbst ist vorbei. Die Spieler müssen sich verbessern, trainieren und fit werden. Wenn sich im Winter nichts ändert, dann weiß ich nicht, was im Sommer passiert.“