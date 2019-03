Die Herbstsaison beendete die Mannschaft des SC Gerersdorf auf dem insgesamt schwachen neunten Platz. Nach der festgelegten Fusion zwischen Gerersdorf und Sulz im Spieljahr 2019/20 – die BVZ berichtete – soll nun das letzte halbe Jahr positiv abgeschlossen werden. Das wünscht sich der Sportliche Leiter und Trainer Johannes Jani.

Jani würde gerne den ganzen Kader sehen

Doch ganz so nach Plan verläuft die Vorbereitung derweil dieser Tage nicht. Das letzte Testspiel auf heimischem Boden gegen Strem wurde mit 0:6 verloren. „Sie waren phasenweise schon besser, wir müssen aber unsere Eigenfehler endlich abstellen. Das Resultat spiegelt das Match nicht wider. Ich bin aber mit gewissen Leistungen gar nicht zufrieden“, so der Coach.

Jani spricht dabei die Motivation der Spieler an. „Vielleicht schaffen wir es am Samstag, ab 16.30 Uhr, dass am Platz in Szombathely gegen Oberstrahlbach endlich der komplette Kader anwesend ist.“ Denn zuletzt konnte er nie mit allen Spielern antreten, da viele aus diversen Gründen fehlten.

„Lasse mir derzeit alle Optionen offen“

„Ich kann niemanden verbieten, dass sie nicht an Testspielen teilnehmen. Ich sehe das prinzipiell locker, doch man weiß so nie, woran man ist und ob man für die Meisterschaft gut aufgestellt ist.“ Für Jani ist es sowieso als Funktionär und Trainer die letzte Periode. Es steht noch nicht fest, ob er im neuen Verein Sulz-Gerersdorf einen Platz findet. „Ich lasse mir derzeit noch alle Optionen offen. Es könnte sein, dass ich schon bald bei einem anderen Verein in der 2. Klasse Süd B oder in einer anderen Liga Fuß fasse“, meinte Jani abschließend zur BVZ.