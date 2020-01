Kein Stein auf dem anderen blieb während der Winterübertrittszeit beim USV Burgauberg. Der Tabellenfünfte trennte sich nach der Hinrunde von all seinen Legionären und auch der Einser-Tormann Marco Hochhold (SV Hochart) verließ den Verein. Im Gegenzug gewann man zuletzt gleich sechs Spieler für sich. „Die Chemie innerhalb der Mannschaft hatte zuletzt nicht mehr gestimmt, das Feuer war draußen, deshalb haben wir diesen radikalen Schritt gewagt“, sagte Pressesprecher Manfred Gurdet zur Vorgehensweise über die Weihnachtsfeiertage, wobei man seine Zugänge zuletzt beim Sportlerball präsentierte.

Neo-Goalie kommt aus Oberschützen

Als neuen Tormann verpflichtete der USV Jan Miholic vom UFC Oberschützen. Für die Defensive holte man Mihael Jurasovic. Die neue Schaltzentrale im USV-Mittelfeld werden Husejn Sakusic und David Alexandru bilden. Beide kickten zuletzt in der Steiermark. Für die nötigen Tore sollen Toni Horvat und David Goricancec sorgen. Goricancec stößt vom SV Kroisegg, wo der Angreifer in 29 Partien zehn Treffer erzielte, in die 2. Klasse Süd B. „Wir müssen schauen, wie schnell sich die Spieler integrieren, deshalb gebe ich jetzt noch keine Prognose für das Frühjahr ab“, erzählte Gurdet abschließend.