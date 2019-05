20 Runden sind in der 2. Klasse Süd B absolviert und langsam aber sicher biegt die Saison in seine Zielgerade ein. Viele Fragezeichen sind auch nicht mehr offen, wobei zwei Entscheidungen noch ausstehen: Wer wird Letzter? Rohrbrunn oder Morgersdorf? Und zudem: Wer darf sich im kommenden Jahr in der 1. Klasse Süd versuchen?

BVZ Voller Fokus. Hannes Mauser und Co. wollen den Leader abfangen.

Jeweils 50 Zähler ergatterten Tabellenführer Welgersdorf und Verfolger Wallendorf. Der Leader nahm zuletzt auch richtig Fahrt auf, feierte acht Siege in Folge und fiel eigentlich 2019 nur beim Remis gegen Mogersdorf. Quasi selbiges kann man auch über Wallendorf schreiben, die sieben Spiele in Serie siegten, wobei man die letzte Niederlage eben gegen Welgersdorf einstecken musste.

Machbare Aufgaben warten am Wochenende: Welgersdorf empfängt Rohrbrunn, während der ASKÖ-Tross in Gerersdorf antreten muss. „Es schaut weiter gut aus, wobei wir Rohrbrunn nun schlagen müssen“, sagte Welgersdorfs Pressesprecher Dieter Kaiser, während Wallendorfs Sektionsleiter Alex Hafner nachschoss: „Wir werden sicher nicht nachlassen.“ Achten muss man auch auf das Torverhältnis, wo Welgersdorf derzeit plus zehn vorne liegt.