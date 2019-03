Während das Südburgenland spätestens am Wochenende endgültig in den Pflichtspielmodus zurückkehrte, gehen die Klubs der 2. Klasse Süd B in ihre letzte Vorbereitungswoche. Zufrieden zeigte sich Wolfaus Neo-Trainer Csaba Mitterstiller mit seiner Mannschaft. „Ich sehe sehr großes Potenzial. Die Teilnahme bei den Einheiten kann sich ebenfalls sehen lassen.“

Einziges Problem oder Manko dieser Tage? Einige Spieler fehlten zuletzt krank oder verletzt, „daher musste ich in den Testspielen immer unterschiedliche Aufstellungen vornehmen.“ Mitterstiller macht dennoch schon eine Kampfansage für das erste Meisterschaftsspiel (Sonntag, 31. März, ab 15 Uhr) in Burgauberg: „Wir können und wollen überraschen. Für mich zählt Burgauberg noch immer zu den stärkeren Mannschaften“, so der Wölfe-Coach.

Gerersdorf spielte zuletzt immer gegen starke Testgegner. „Das war nicht immer einfach für uns, daher ist es gut, dass wir noch ein Testspiel gegen Burgauberg haben“, berichtet der sportliche Leiter und Trainer Johannes Jani. Zuletzt haderte er mit der Abschlussschwäche. „Für uns geht es jetzt um die letzte Standortbestimmung“, so Jani am Montagvormittag zur BVZ.