Markt Neuhodis und ein großer Schritt in Richtung Meistertitel

MARKT NEUHODIS - HANNERSDORF 4:3. Riesiger Schritt zum fixen ersten Platz für Hodis! Durch einen 4:3-Sieg im Schlager gegen den SV Hannersdorf, gleichzeitig das einzige Match, das stattfand, baute man den Vorsprung auf ebendiesen auf neun Punkte aus. Dabei schien es lange so, als würde dieser auf nur drei Zähler schmelzen. Hannersdorf startete fulminant in die Partie. Nach zehn Minuten stellte Goran Piskovic auf 1:0. Davor fand die Balogh-Elf bereits einige Chancen vor. Kurz darauf erhöhte Tomi Coric per Strafstoß. Hodis gelang in Person von Daniel Horvath der Anschlusstreffer, an der SVH-Stärke in der ersten halben Stunde sollte das aber nichts ändern. Kurz nach dem 1:2 war es wieder Piskovic, der den alten Abstand wieder herstellte. Und der Vorsprung hätte noch höher ausfallen können, wie auch Hodis-Sektionsleiter Andreas Horvath zugab: „Die erste Halbzeit war von uns katastrophal. Wenn es da 1:5, 1:6 steht, dürfen wir uns nicht beschweren.“ Hinten hielt Milan Baliko seine Mannen aber im Spiel. Und nach der Pause war man auch offensiv vorhanden. Mit dem Wind, den die Hodiser nun im Rücken hatten, erzielten sie rasch den 3:3-Ausgleich. Und als gegen Ende alles schon mit einem Remis rechnete, überraschte ASK-Stürmer Richard Fujsz SVH-Goalie Manuel Haselbacher per direkter Ecke – 4:3 in Minute 92! Damit ist den Hodisern der Titel kaum mehr zu nehmen. „Klar war das ein ganz wichtiger Erfolg, es gibt aber immer noch sechs Spiele“, übte sich Horvath in Understatement, war aber natürlich hocherfreut. Anders die Lage in Hannersdorf. Dort herrschte nach dem 3:4 Fassungslosigkeit.

STATISTIK:

ASK MARKT NEUHODIS - SV NABABU HANNERSDORF 4:3 (1:3).-

Torfolge: 0:1 (9.) Piskovic, 0:2 (14., Elfmeter) Coric, 1:2 (20., Elfmeter) Daniel Horvath, 1:3 (27.) Piskovic, 2:3 (55.) Daniel Horvath, 3:3 (60.) Mark Varga, 4:3 (92.) Fujsz.

Gelb-Rote Karte: Parapatits (70., Foul).

Reserve: 1:2 (Radits; Marcel Klepits 2).

SR: Cvrljak (MN: gut/H: kein Kommentar).- Markt Neuhodis, 300.

Markt Neuhodis: Baliko; Wind (36. Liszt), Havasi, Dorner, Johannes Horvath (62. Janisch); Wanger, Mark Varga; Werderitsch (91. Habetler), Daniel Horvath, Fujsz; Parapatits.

Hannersdorf: Haselbacher; Schendl, Fixl, Bogdanovic, Aigner (46. Varga); Lang (81. Reicher), Muhr, Mayer; Piskovic; Jakopec, Coric.

SV „CHRISTBÄUME FRÖHLICH“ KIRCHFIDISCH - SV WOLFAU abgesagt.-

UFC SIGET - SV DEUTSCH SCHÜTZEN abgesagt.-