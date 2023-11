Minihof Winterkönig - der 2. Klasse Süd B-Abschluss im Rückspiegel

Minihof-Liebau – Ollersdorf 1:0. Das Herbstmeisterstück des FC Minihof-Liebau ist perfekt! Der Tabellenführer feierte in der letzten Runde des Jahres einen knappen Heimsieg über den SV Ollersdorf. In einer intensiven Partie sorgte Björn Rohrbacher bereits in der Anfangsphase für das Goldtor. Der Außenbahnspieler traf aus 18 Metern wunderschön ins Eck. Weil Ollersdorf nach Seitenwechsel gute Möglichkeiten ausließ, war der Herbstmeistertitel für den FCML perfekt. „Die Erleichterung nach Schlusspfiff war riesengroß“, sagte Trainer Orhan Fazli und fügte an: „Der Titel zeigt, dass wir gut gearbeitet haben.“ SVO-Coach Walter Paul meinte: „Wir hatten an diesem Tag einfach kein Glück.“

2. Klasse Süd B Minihof-Liebau machte die Winterkrone fix

Gerersdorf-Sulz – Stinatz 7:0. Der UFC Gerersdorf-Sulz beschließt seine fulminante Herbstsaison mit einem Kantersieg gegen den FC Stinatz. Der UFC sorgte bereits im ersten Durchgang für klare Verhältnisse – ein 5:0 samt Hattrick von Stürmer Mark Soos stand auf der Anzeigentafel. Nach Seitenwechsel ließen die Heimischen zwei weitere Tore folgen. „Der Sieg war auch in dieser Höhe verdient“, erklärte der Sportliche Leiter Valentin Tschech. Der UFC Gerersdorf-Sulz beendet die Herbstmeisterschaft damit auf Platz zwei. „Unser Ziel war es, vorne dabei zu sein. Wir sind nicht ideal gestartet, haben dann aber das Beste herausgeholt“, so Tschech. Für den FC Stinatz war es nach zuletzt ansprechenden Leistungen wieder ein Schritt zurück, wie Obmann Peter Zsifkovits sagte: „Es war ein Rückschlag für uns, aber die junge Mannschaft hat bis zum Ende gekämpft.“

Wallendorf-Mogersdorf – Burgauberg 2:0. Auch der Tabellendritte, die SpG Wallendorf-Mogersdorf, jubelte vor der Winterpause über drei Punkte. Die Elf von Trainer Zoran Storga besiegte den USV Burgauberg mit 2:0. Den besseren Start in die Partie erwischten aber die Gäste, doch ein schnelles Tor wollte nicht gelingen. So stellte die SpG durch Dominic Freudenthaler und Josip Vrbat auf 2:0 und fuhr souverän den fünften Heimsieg der Saison ein. „Wir sind absolut in Griffweite zu Platz eins“, freute sich der Sportliche Leiter Alex Hafner über den Sieg zum Abschluss und die Tabellenposition.

Rohrbrunn – Eltendorf 2:3. Kein Erfolgserlebnis gab es für den SV Rohrbrunn zum Abschluss des Herbstdurchgangs. Der SVR unterlag vor eigenem Publikum dem SV Eltendorf, der damit seine drei Spiele andauernde Sieglos-Serie beendete. In Hälfte eins dominierte der SVE nach Belieben und führte verdient mit 2:0. „Eigentlich hätten wir noch höher führen müssen“, meinte Eltendorfs Sportlicher Leiter Rainer Pummer. Nach Seitenwechsel kamen die Rohrbrunner schnell zum Anschlusstreffer, doch Gergö Gerebics stellte per Elfer wieder den alten Abstand her. In der Schlussphase verkürzte der SVR erneut und hatte dann in der Nachspielzeit noch die große Chance auf den Ausgleich, doch Sebastian Weinhofer im SVE-Tor parierte stark.

Statistik

FC Minihof-Liebau – SV Ollersdorf 1:0 (1:0).- Tor: 1:0 (7.) Rohrbacher. Gelb-Rote Karte: Komoroczi (90., Kritik). Reserve: abgesagt. SR: Batmaz.- Minihof-Liebau, 150.

Minihof-Liebau: Menzel; Lipp, Kienreich (90. Walcher), Zan Spilak, Pintarics; Stefan Pilz, Nikolaus Pilz (55. Schrollenberger); Rohrbacher, Koznicov, Alen Spilak; Bracko (90. Karaoglan).

Ollersdorf: Szabo; Halper, Komoroczi, Nedelko, Peischl (88. Lodi); Toth; Vrbek (46. Senninger), Julian Strobl, Horvath, Konrad; Domokos.

UFC Gerersdorf-Sulz – FC Stinatz 7:0 (5:0).- Torfolge: 1:0 (9.) Soos, 2:0 (12.) Toth, 3:0 (23.) Soos, 4:0 (31.) Jandrisevits, 5:0 (40.) Soos, 6:0 (65.) Toth, 7:0 (80.) Temlen. Reserve: 4:3 (Joszt, Ropert, Csekits, Jandrisevits; Sifkovits 2, Hörmann). SR: Iacob.- Steinbrucharena, 200.

Gerersdorf-Sulz: Balogh; Kranz, Simon Jandrisevits, Tschech; Karoczkai, Temlen, Schmidt, Florian Jandrisevits (54. Samuel Joszt); Tobias Jandrisevits (65. Wallesz), Toth, Soos (81. Simon Joszt).

Stinatz: Gerbafczits; Fassl, Horvatits, Strobl, Grandits; Winkler, Hirmann; Georg-Franz Sagmeister (46. Nastase), Zsifkovits, Hörmann; David Sagmeister.

SpG Wallendorf-Mogersdorf – USV Burgauberg 2:0 (2:0).- Torfolge: 1:0 (24.) Dominic Freudenthaler, 2:0 (31.) Vrbat. Reserve: 3:0 (David, Monschein, Hafner). SR: Ceri.- Wallendorf, 200.

Wallendorf: Topic; Mayfurth, Petroczi, Lex, Grill; Philipp Freudenthaler (73. Trippold), Deranja, Mihaljevic, Wagner (55. Varga); Vrbat (82. Storga), Dominic Freudenthaler (55. David).

Burgauberg: Serec; Heuberger, Hanfstingl, Prenrecaj, Schwarz; Pelzmann, Sauer-Nordendorf; Fasalek, Botjak, Horvath; Bencik.

SV Rohrbrunn – SV Eltendorf 2:3 (0:2).- Torfolge: 0:1 (5.) Österle, 0:2 (41.) Joszt, 1:2 (52.) Prizmic, 1:3 (65., Elfmeter) Gerebics, 2:3 (80.) Stampfl. Reserve: abgesagt. SR: Herczeg.- Rohrbrunn, 100.

Rohrbrunn: Thorsten Ernst (75. Maurer); Hagenauer (38. Stampfl), Kernbichler, Melnjak, Gamperl (46. Ibrahim); Wagner; Strini, Gurdet (58. Stefan Gamperl), Hafner, Smok; Prizmic.

Eltendorf: Weinhofer; Joszt (65. Mirth), Gibiser, Schreiner, Leitgeb; Leon Pummer (65. Janser), Gerebics, Doan, Kotsis; Österle (70. Teubi), Kotnik.