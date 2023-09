Ollersdorf fertigt Eltendorf ab

Ollersdorf – Eltendorf 5:1. „Wir haben eine gute Reaktion gezeigt“, freute sich Ollersdorfs Trainer Walter Paul nach dem klaren 5:1-Heimerfolg über Eltendorf. In der Vorwoche verlor der SVO noch in Sulz. Nach dem Heimsieg gegen den SVE lächelt man nun sogar von der Tabellenspitze. Gegen die Eltendorfer zeigten die Ollersdorfer eine über weite Strecken dominante Leistung. Zum Mann des Tages avancierte Imre-Laszlo Domokos, der einen Dreierpack schnürte. „Im Endeffekt war es ein klarer und auch in dieser Höhe verdienter Sieg“, resümierte Paul. Im Lager des SVE sprach der Sportliche Leiter Rainer Pummer von der schlechtesten Saisonleistung: „Unser Tormann hat uns vor einer noch höheren Niederlage bewahrt.“

Burgauberg – Rohrbrunn 2:0. Dank zweier später Treffer entschied der USV Burgauberg das Nachbarschaftsduell gegen Rohrbrunn für sich und setzt sich in der Spitzengruppe fest. Den besseren Start erwischten aber die Gäste, die vor allem vor der Pause gute Chancen liegen ließen. „Da hätten wir führen müssen“, haderte Rohrbrunns Obmann-Stellvertreter Dietmar Gmoser. Nach Seitenwechsel kamen dann die Gastgeber auf und schlugen in der Schlussphase eiskalt zu. „Es war eine kämpferische Top-Leistung. Aufgrund der zweiten Hälfte ist auch der Sieg verdient“, resümierte Burgaubergs Sportmanager Philipp Hanfstingl.

Wallendorf-Mogersdorf – Gerersdorf-Sulz 2:1. Dritter Sieg in Folge für die SpG! Die Elf von Spielertrainer Zoran Storga feierte gegen Gerersdorf-Sulz einen knappen Heimsieg. Beim späteren 2:1 ging man per Doppelschlag von Antonio Mihaljevic (19.) und Josip Vrbat (21.) früh in Front. „Danach müssen wir das 3:0 machen“, erklärte der Sportliche Leiter Alex Hafner. Stattdessen verkürzten aber die Gäste und die Partie war wieder offen. Nach Seitenwechsel wurde der UFC dann stärker, hatte viel Ballbesitz, doch kaum klare Torchancen. Am Ende blieb es beim 2:1. „Es war zum Schluss dann ein Kampf, aber auch solche Spiele musst du gewinnen“, sagte Hafner. Der Sportliche Leiter der Gäste, Valentin Tschech, meinte: „Wir haben das Spiel gemacht und sie die Tore. Es war aber eine verdiente Pleite.“

Stinatz – Minihof-Liebau 0:3. Der FCML rehabilitierte sich für die deutliche Heim-Niederlage in der Vorwoche gegen Wallendorf-Mogersdorf und landete in Stinatz einen klaren Erfolg. Die Gäste übernahmen von Beginn an das Kommando und erspielten sich gute Chancen. In Minute 35 war es dann so weit: Stefan Pilz traf zum 0:1 und nur drei Minuten später zum 0:2. Jure Bracko erzielte dann spät noch das 3:0. Coach Orhan Fazli war mit der Leistung seines Teams glücklich: „Ich bin zufrieden.“ Stinatz-Obmann Peter Zsifkovits sprach von einer „verdienten Niederlage“, sah aber einen „kleinen Fortschritt“ gegenüber der hohen Niederlage in Rohrbrunn in der Vorwoche.

Statistik

SV Ollersdorf – SV Eltendorf 5:1 (2:0).- Torfolge: 1:0 (19.) Domokos, 2:0 (24.) Domokos, 3:0 (60.) Horvath, 3:1 (69., Elfmeter) Gerebics, 4:1 (80.) Domokos, 5:1 (89.) Konrad. Reserve: 0:3 (Petz, Karba, Jost). SR: Kruisz.- Ollersdorf, 150.

Ollersdorf: Szabo; Halper (84. Konrad), Komoroczi, Nedelko, Peischl; Laszlo Toth, Gradwohl (79. Julian Strobl), Horvath, Mate Toth; Vrbek, Domokos (82. Lodi).

Eltendorf: Weinhofer; Leitgeb, Robin Pummer, Schreiner (24. Lackner), Joszt (52. Janser); Gerebics, Kotsis, Leon Pummer, Doan; Gibiser (82. Schweinzer), Kotnik.

USV Burgauberg – SV Rohrbrunn 2:0 (0:0).- Torfolge: 1:0 (75.) Bencik, 2:0 (87., Elfmeter) Botjak. Reserve: 4:1 (Heinrich, Ruck 3; Faulend). SR: Selmani.- Burgauberg, 200.

Burgauberg: Serec; Jeremias Kühberger (83. Heuberger), Prenrecaj, Sebastian Kühberger; Sauer Nordendorf (51. Hanfstingl), Pelzmann (87. Barton), Botjak; Fasalek, Bencik, Horvath.

Rohrbrunn: Daniel Ernst; Graf, Kernbichler, Melnjak, Hagenauer; Wagner (66. Gurdet); Stampfl, Smok, Brunner (78. Hafner), Karaula; Prizmic.

SpG Wallendorf-Mogersdorf – UFC Gerersdorf-Sulz 2:1 (2:1).- Torfolge: 1:0 (19.) Mihaljevic, 2:0 (21.) Vrbat, 2:1 (32.) Karoczkai. Reserve: 2:2 (Hafner, Kemetter; Ropert, Jandrisevits). SR: Reinprecht.- Wallendorf, 150.

Wallendorf: Topic; Mayfurth, Grill, Petroczi, Lex; Mihaljevic, Deranja, Bartakovics (42. Varga), Philipp Freudenthaler (90. Trippold); Dominic Freudenthaler (81. Storga), Vrbat.

Gerersdorf-Sulz: Balogh; Karoczkai, Tschech, Simon Jandrisevits, Kranz; Temlen, Florian Jandrisevits, Soos, Simon Joszt; Tobias Jandrisevits (80. Samuel Joszt), Csekits (87. Wallesz).

FC Stinatz – FC Minihof-Liebau 0:3 (0:2).- Torfolge: 0:1 (35.) Stefan Pilz, 0:2 (38.) Stefan Pilz, 0:3 (93.) Bracko. Reserve: 3:1 (Balen 3; Knausz). SR: Miskic.- Stinatz, 200.

Stinatz: Gerbafczits; Tim Grandits, Koch, Peter Grandits (85. Horvatits); Michael Strobl, Hirmann, Georg-Franz Sagmeister (76. Balen), Zsifkovits, Hörmann; Eugen Strobl (33. Kirisits), David Sagmeister.

Minihof-Liebau: Menzel; Zan Spilak, Tusak, Kienreich, Koznicov; Stefan Pilz, Nikolaus Pilz, Schrollenberger (66. Wolf), Saleh (83. Muradi); Alen Spilak, Bracko.

Foto: BVZ

Das Spiel zwischen Eltendorf und Wallendorf-Mogersdorf hätte in der Vorwoche nachgetragen werden sollen. Aufgrund von Regenfällen und tiefen Geläufs musste die Partie aber erneut abgesagt werden. Ein neuer Termin soll zeitnah bekanntgegeben werden.