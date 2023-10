Sulz und Minihof als die großen Sieger

Ollersdorf – Gerersdorf-Sulz 1:2. Der UFC Gerersdorf-Sulz feiert den nächsten Last-Minute-Sieg und springt in der Tabelle auf Platz zwei. In einer chancenarmen Partie war die Gelb-Rote Karte für Ollersdorfs Julian Strobl in Minute 44 der einzige Aufreger vor der Pause. Nach Seitenwechsel konnte der UFC die numerische Überlegenheit ausnutzen und stellte durch Tobias Jandrisevits auf 0:1. Imre-Laszlo Domokos brachte den SVO aber wieder zurück in die Partie. Als schon jeder mit einer Punkteteilung rechnete, traf Valentin Tschech in der Nachspielzeit per Kopf zum umjubelten Siegtreffer für die Gäste. „Es tut mir leid für die Mannschaft. Sie hat in Unterzahl brav gekämpft und nie aufgegeben“, sagte SVO-Trainer Walter Paul.

Wallendorf-Mogersdorf – Minihof-Liebau 1:3. Die SpG Wallendorf-Mogersdorf unterliegt auf heimischer Wiese dem FC Minihof-Liebau. Dabei startete das Match ideal für die SpG: Philipp Freudenthaler besorgte in Minute drei die Führung. Der Jubel hielt aber nur kurz, denn Thomas Lipp traf nur fünf Minuten später zum Ausgleich. Beinahe kippte die Partie komplett, als die Gäste in der 25. Minute einen Elfer verschossen. Der FCML spielte aber munter weiter und belohnte sich nach Seitenwechsel. Zunächst markierte Jure Bracko das 1:2, ehe Stefan Pilz zum Endstand traf. „Uns hat der letzte Wille gefehlt“, meinte Wallendorf-Mogersdorfs Sportlicher Leiter Alex Hafner. Aufseiten der Gäste war Jubelstimmung angesagt, Trainer Orhan Fazli: „Nach dem 1:1 waren wir in allen Belangen besser.“

Stinatz – Rohrbrunn 1:0. Zweiter Saisonsieg für den FC Stinatz! Die Mannschaft von Raimund Radakovits besiegt im Kellerduell den SV Rohrbrunn knapp mit 1:0. Den besseren Start in die Partie erwischten aber die Gäste, die gleich zu Beginn gute Chancen vorfanden, diese jedoch nicht verwerten konnten. In der 38. Minute dann die entscheidende Szene: FCS-Debütant und Ex-Profi Daniel Siegl verwandelte einen Strafstoß zum Goldtor. „Wir haben uns endlich belohnt. Ein wichtiger Sieg für die Moral“, freute sich Stinatz-Obmann Peter Zsfikovits. Rohrbrunns Obmann-Stellvertreter Dietmar Gmoser analysierte: „Nach 15 Minuten müssen wir eigentlich schon führen. Ein umstrittener Elfer führte dann zum Gegentor. Danach fanden wir leider keine Mittel mehr.“

Burgauberg – Eltendorf 0:0. Nullnummer in Burgauberg! Wie schon in der Vorwoche in Ollersdorf, reichte es für den USV Burgauberg auch im Heimspiel gegen den SV Eltendorf nur zu einem torlosen Remis. In einer ausgeglichenen Partie waren Chancen Mangelware. Beinahe hätte Alex Österle aber den SVE in der Nachspielzeit doch noch jubeln ließen, doch Niko Serec im Burgauberg-Tor war zur Stelle. „Ein gerechtes Unentschieden“, sagte Eltendorfs Sportlicher Leiter Rainer Pummer. In dieselbe Kerbe schlug Burgaubergs Sportmanager Philipp Hanfstingl: „Es war ein klassisches 0:0.“

Statistik

SV Ollersdorf – UFC Gerersdorf-Sulz 1:2 (0:0).-Torfolge: 0:1 (69.) Tobias Jandrisevits, 1:1 (75.) Domokos, 1:2 (92.) Tschech. Gelb-Rote Karte: Strobl (44., Unsportlichkeit). Reserve: 0:5 (Joszt 3, Zimmerl, Kollarits). SR: Yigit.- Ollersdorf, 100.

Ollersdorf: Szabo; Halper, Komoroczi, Nedelko, Peischl; Laszlo Toth, Senninger (69. Lodi); Strobl, Horvath, Konrad; Domokos.

Gerersdorf-Sulz: Balogh; Samuel Joszt, Simon Jandrisevits, Tschech, Karoczkai; Schmidt, Temlen (93. Wallesz), Florian Jandrisevits, Tobias Jandrisevits; Toth, Soos.

SpG Wallendorf-Mogersdorf – FC Minihof-Liebau 1:3 (1:1).- Torfolge: 1:0 (3.) Freudenthaler, 1:1 (8.) Lipp, 1:2 (52.) Bracko, 1:3 (69.) Stefan Pilz. Reserve: 5:0 (Trippold, David 2, Lukitsch 2). SR: Kern.- Wallendorf, 80.

Wallendorf-Mogersdorf: Topic; Mayfurth, Lex, Varga, Grill, Monschein (63. Trippold); Mihaljevic, Deranja; Philipp Freudenthaler, Dominic Freudenthaler; Vrbat.

Minihof-Liebau: Menzel; Lipp, Pintarics, Zan Spilak, Kienreich; Schrollenberger (90. Wolf), Stefan Pilz; Tusak, Koznicov, Alen Spilak; Bracko.

FC Stinatz – SV Rohrbrunn 1:0 (1:0).- Tor: 1:0 (38., Elfmeter) Siegl. Reserve: 11:0 (Tamedl 3, Jakovic 5, Hörmann 2, Almurad). SR: Kalchbrenner.- Stinatz, 300.

Stinatz: Gerbafczits; Horvatits (75. Strobl), Nastase, Koch, Grandits; Siegl (60. Kovacsits), Hirmann; Fassl (86. Georg-Franz Sagmeister), Zsifkovits, Hörmann; David Sagmeister.

Rohrbrunn: Thorsten Ernst; Wagner, Kernbichler, Melnjak, Graf; Hafner; Stampfl (89. Gamperl), Smok, Gurdet (46. Hagenauer), Karaula; Prizmic.

USV Burgauberg – SV Eltendorf 0:0.- Reserve: 1:5 (Sand; Janser 3, Kotsis, Villi). SR: Miskic.- Burgauberg, 90.

Burgauberg: Serec; Schwarz, Botjak, Sebastian Kühberger (83. Barton), Heuberger; Pelzmann (89. Feigl), Jeremias Kühberger; Horvath, Fasalek, Sauer Nordendorf; Bencik.

Eltendorf: Gaal; Leitgeb (58. Österle), Joszt, Robin Pummer, Doan; Kocuvan, Gibiser (50. Kotsis), Leon Pummer (89. Mirth), Gerebics, Schreiner; Kotnik.