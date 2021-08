Er machte sich lange auf den Trainerbänken des Landes einen Namen – und gibt jetzt wieder als Spieler Vollgas: Ewald Gossy, vor wenigen Jahren noch Trainer des SV Zuberbach, kickt in der dortigen Reserve regelmäßig – und gar nicht mal so schlecht. Im Gegenteil: Beim 6:0-Heimsieg gegen Deutsch Schützen, der die Zuberbacher „Zweite“ an die Tabellenspitze hievte, war er im Einsatz, trug seinen Teil zum Erfolg bei. Ganz zur Freude von Sektionsleiter Klaus Brandstätter, der eine „gewagte“ These aufstellte: „Ich glaub´, Ewald ist jetzt der älteste Spieler-Tabellenführer im Burgenland, er ist 62. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Älteren gibt“, schmunzelte er. Freilich schwer zu überprüfen, vorerst soll aber die These Bestand behalten. Auch erfreulich: Gossys Sohn Alex schoss zum Auftakt zwei Tore, setzte sich damit auf Platz zwei der Schützenliste.