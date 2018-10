ROHRBRUNN

Beim ehemaligen Landesligisten läuft es weiter sehr bescheiden. Nach der Niederlage in Mogersdorf konnte man die Rote Laterne nicht abgeben. Und dazu empfängt nun am Samstag auf heimischer Wiese den Leader aus Welgersdorf. Dort braucht es schon eine gehörige Leistungssteigerung, um etwaige Punkte einzufahren. Obmann Thomas Wagner dazu: „Wir können gegen jeden gewinnen. Wenn die sich besinnen und endlich besser agieren, dann ist etwas Zählbares möglich. Wir sind es unseren Besuchern schuldig, ein Sieg wäre schön für uns.“

OLLERSDORF

Nach dem 5:1-Auswärtserfolg in Dobersdorf ist die Mannschaft heiß auf weitere Erfolge. Sektionsleiter Franz Kindler fügte aber an, „das Nachbarschafts-Derby gegen Burgauberg wird am Sonntag sicher interessant werden.“ Burgauberg hat nach einem Erfolgslauf die letzten drei Spiele verloren, „wir hoffen schon, dass wir weiterhin punkten können.“ Daniel Vidoczi und Stefan Schmoller fehlen weiterhin. Burgaubergs Pressesprecher Manfred Gurdet zum Derbyschlager: „Wenn wir uns nicht bald sammeln und besser werden, haben wir auch in Ollersdorf nicht wirklich eine Chance auf Punkte. Schade, die fünf Siege sind nach den drei Pleiten immer weniger wert.“