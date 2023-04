Goran Proykov: Wiedersehen macht Freude!

Werbung

WOLFAU – SIGET; SAMSTAG, 16.30 Uhr. Das vergangene Wochenende war ein erfolgreiches für die Kicker des UFC Siget: Der UFC landete beim 3:0 gegen Kirchfidisch seinen zweiten Sieg im Frühjahr – und das dabei auch sehr überlegen. Auswärts beim mittlerweile seit sieben Spielen sieglosen SV Wolfau will die Mannschaft von Trainer Johann Osztovits nun den nächsten Dreier nachlegen. Helfen soll dabei Neo-Stürmer Goran Proykov. Für den Legionär ist es ein besonderes Spiel, wechselte er doch erst im Winter von den „Wölfen“ an den Zickenbach. Im Dress der Sigeter muss der Stürmer aber noch auf seinen ersten Pflichtspieltreffer warten. „Vielleicht geht ihm gegen seinen Ex-Klub der Knopf auf“, schmunzelte Siget-Obmann Alexander Takacs.

Auf der Gegenseite ist man nach dem guten Auftritt gegen Spitzenreiter Markt Neuhodis positiv gestimmt. Sektionsleiter Christian Petz: „Gegen Hodis waren wir durchaus dran an einem Punkt oder auch an einem Sieg. Momentan soll es aber eben nicht sein. Wir werden sehen, was gegen Siget möglich ist.“ Die 2. Klasse Süd B-Spitze aus Markt Neuhodis und Hannersdorf hat indes Pflichtaufgaben vor der Brust: Hodis reist nach Deutsch Schützen, der SVH empfängt das aktuelle Schlusslicht aus Schachendorf.