Wallendorf behält die Tabellenführung

Wallendorf-Mogersdorf – Eltendorf 1:0. Nur gut zehn Tage nach dem letzten Aufeinandertreffen kam es erneut zum Derby zwischen Wallendorf und Eltendorf. „Wir wollten unbedingt das 0:1 aus dem letzten Spiel wettmachen“, sagte Wallendorf-Mogersdorfs Sportlicher Leiter Alexander Hafner. Das gelang seiner Mannschaft auch! Die SpG erspielte sich in einer hitzigen Partie zahlreiche Möglichkeiten und in der 66. Minute war es dann Darko Deranja, der zum 1:0 traf. „Das Tor war überfällig“, so Hafner. Eltendorfs Sportlicher Leiter Rainer Pummer meinte: „Es war viel Kampf und dann war klar, wer das erste Tor schießt, gewinnt diese Partie.“

Stinatz – Ollersdorf 0:3. Es war wieder Derbyzeit in Stinatz! Kaum hatten die 350 Zuschauer auf ihren Sitzen Platz genommen, jubelte der SV Ollersdorf über das 0:1 – Christian Konrad staubte zur frühen Führung ab. Der FCS erholte sich von diesem frühen Schock gut und hatte in weiterer Folge mehr Spielanteile. Kapitän Peter Zsifkovits und Co. verlangten dem Tabellenzweiten alles ab, doch der Ausgleich gelang nicht. So war es Kristof Komoroczi, der nach Ecke zum 0:2 traf (77.). Später sorgte Leonard Horvath aus 50 Metern noch für das 3:0. „Wir waren nahe am Ausgleich und haben gut gespielt. Eine positive Entwicklung!“, erklärte Stinatz-Obmann Peter Zsifkovits. SVO-Coach Walter Paul meinte: „Es war das erwartet schwere Spiel. Mit der Leistung bin ich nicht ganz zufrieden, aber wichtig sind die Punkte.“

Burgauberg – Gerersdorf-Sulz 2:1. Milan Horvath lässt den USV Burgauberg jubeln! Der langjährige Legionär traf in der Schlussphase zum 2:1 gegen den Sulz. Der USV erwischte einen Traumstart: Bereits in Minute vier erzielte Peter Fasalek die Führung. In weiterer Folge hatten die Gastgeber die Überhand, konnten diese aber nicht in Tore ummünzen. Nach Seitenwechsel kamen dann die Gäste auf. Mark Soos glich aus und es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch – mit dem besseren Ende für Burgauberg. Als jeder schon mit einem X rechnete, traf Horvath zum 2:1. „Über 90 Minuten waren wir die bessere Mannschaft“, sprach Burgaubergs Philipp Hanfstingl von einem verdienten Sieg.

Minihof-Liebau – Rohrbrunn 4:1. Der FCML feiert gegen Rohrbrunn seinen fünften Saisonsieg, auch wenn es in der ersten Hälfte nicht danach aussah. Der SVR dominierte das Spiel und führte mit 1:0. „Wir waren mit den Köpfen nicht bei der Sache“, haderte Minihof-Coach Orhan Fazli, dessen Kabinenansprache dann etwas lauter ausfiel, wie er gegenüber der BVZ erklärte. „Zweite Halbzeit waren wir dann wie ausgewechselt und dann haben wir den Fußball gespielt, den ich sehen will“, so Fazli. Am Ende wurde das mit einem 4:1-Sieg belohnt. „Erste Hälfte waren wir klar besser. Leider haben wir dann ein vermeidbares Gegentor und eine Rote Karte kassiert. Zu zehnt war es natürlich schwer“, so Rohrbrunns Obmann-Stellvertreter Dietmar Gmoser.

Statistik

SpG Wallendorf-Mogersdorf – SV Eltendorf 1:0 (0:0).- Tor: 1:0 (66.) Deranja. Reserve: 4:2 (Monschein, Kemetter, Hafner, Eigentor; Kienreich, Pausch). SR: Fir.- Wallendorf, 150.

Wallendorf: Topic; Mayfurth, Lex, Petroczi, Grill; Dominic Freudenthaler, Mihaljevic (46. Varga), Deranja, Wagner (75. Storga); Philipp Freudenthaler, Vrbat.

Eltendorf: Weinhofer; Joszt, Robin Pummer, Schreiner, Leitgeb; Gibiser, Doan, Gerebics, Kocuvan (2. Kotsis), Leon Pummer; Kotnik.

FC Stinatz – SV Ollersdorf 0:3 (0:1).- Torfolge: 0:1 (1.) Konrad, 0:2 (77.) Komoroczi, 0:2 (93.) Horvath. Reserve: 3:1 (Hörmann, Tamedl, Horvatits; Konrath). SR: Sevik.- Stinatz, 350.

Stinatz: Gerbafczits; Hörmann, Nastase, Kovacsits, Grandits; Koch, Hirmann (85. Balen); Georg-Franz Sagmeister (67. Fassl), Zsifkovits, Michael Strobl (46. Winkler); David Sagmeister (85. Kirisits).

Ollersdorf: Szabo; Halper, Komoroczi, Nedelko, Peischl; Mate Toth, Laszlo Toth; Vrbek (84. Gradwohl), Horvath, Konrad (63. Julian Strobl); Domokos (89. Senninger).

USV Burgauberg – UFC Gerersdorf-Sulz 2:1 (1:0).- Torfolge: 1:0 (4.) Fasalek, 1:1 (58.) Soos, 2:1 (86.) Horvath. Reserve: 1:2 (Heinrich; Ropert, Zimmerl). SR: Kern.- Burgauberg, 130.

Burgauberg: Serec; Schwarz, Sebastian Kühberger, Botjak, Heuberger (72. Pelzmann); Sauer Nordendorf (81. Barton), Jeremias Kühberger; Fasalek, Prenrecaj, Horvath; Bencik (90. Fabsits).

Gerersdorf-Sulz: Balogh; Samuel Joszt, Simon Jandrisevits, Tschech, Karoczkai; Schmidt (74. Tobias Jandrisevits), Temlen; Florian Jandrisevits, Toth, Csekits (52. Simon Joszt); Soos.

FC Minihof-Liebau – SV Rohrbrunn 4:1 (0:1).- Torfolge: 0:1 (42.) Stampfl, 1:1 (55.) Nikolaus Pilz, 2:1 (69., Freistoß) Alen Spilak, 3:1 (81.) Nikolaus Pilz, 4:1 (89.) Rohrbacher. Rote Karten: Kernbichler (68., Torraub), Coldea (72., Beleidigung). Reserve: 1:5 (Eigentor; Gamperl, Coldea, Faulend 2, Friedl). SR: Mahr.- Minihof-Liebau, 120.

Minihof-Liebau: Menzel; Kienreich (57. Rohrbacher), Lipp, Pintarics, Tusak; Koznicov, Stefan Pilz, Nikolaus Pilz, Zan Spilak; Alen Spilak, Bracko (77. Schrollenberger).

Rohrbrunn: Thorsten Ernst; Strini, Melnjak, Hagenauer; Wagner (81. Graf); Stampfl, Hafner, Smok, Karaula; Prizmic.