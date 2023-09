Wallendorf ist weiter unaufhaltsam unterwegs

Wallendorf-Mogersdorf – Stinatz 8:0. Die SpG Wallendorf-Mogersdorf befindet sich aktuell in Top-Form. Gegen den FC Stinatz landete die Elf von Spielertrainer Zoran Storga den vierten Erfolg in Serie – und was für einen! Beim 8:0-Heimsieg zeigte sich die SpG in Spiellaune und ließ den Gästen keine Chance. „Es war von der ersten Minute an ein Spiel in eine Richtung“, sagte Wallendorf-Mogersdorfs Sportlicher Leiter Alexander Hafner. Vier Tore vor der Pause, wo auch Spielertrainer Zoran Storga traf und vier Treffer in den zweiten 45 Minuten bedeuteten dann am Ende den auch in dieser Höhe verdienten Triumph. „Es hat an diesem Tag vieles zusammengepasst. Es war eine sehr ansprechende Leistung. Mit dem 8:0 sind wir sehr zufrieden“, erklärte Hafner.

Minihof-Liebau – Burgauberg 2:1. Weiter richtig stark präsentiert sich dieser Tage der FC Minihof-Liebau. Das Team von Trainer Orhan Fazli bezwang vor eigener Kulisse den USV Burgauberg und sprang damit auf den zweiten Tabellenrang. Die Gastgeber erwischten einen wahren Traumstart: Bereits nach sieben Minuten markierte Jure Bracko das 1:0. Auch in weiterer Folge war der FCML die bessere Mannschaft und erhöhte durch den jungen Nico Leitgeb quasi mit dem Pausenpfiff auf 2:0. Nach Seitenwechsel übernahmen dann die Gäste das Kommando, doch es reichte nur noch zum Anschlusstreffer. Minihof-Liebau-Coach Orhan Fazli: „Es war das erwartet schwere Spiel. Wir haben aber vor allem in der ersten Hälfte super gespielt. Dann sind wir kompakt gestanden. Ich glaube, die Fans haben ein gutes Spiel gesehen.“ Burgaubergs Sportmanager Phillipp Hanfstingl sprach von einer „verdienten Niederlage“ und fügte an: „Wir haben keine Lösungen gefunden, um den Ausgleich zu erzielen.“

Gerersdorf-Sulz – Eltendorf 3:1. Der UFC Gerersdorf-Sulz feierte dank zweier später Treffer einen Heimsieg über den SV Eltendorf. Der Start in die Partie verlief für den UFC allerdings nicht nach Wunsch: Eltendorf-Stürmer Luka Kotnik ließ zunächst eine gute Einschussmöglichkeit aus, die zweite saß dann zum 0:1. Die Heimischen fanden danach aber immer besser ins Spiel und erzielten durch Laszlo Toth schnell den Ausgleich. Nach Seitenwechsel war der UFC dann spielbestimmend, es dauerte allerdings bis zur 83. Minute, ehe Toth nach einer tollen Einzelaktion seinen Doppelpack schnürte und die Gastgeber so auf die Siegerstraße brachte. „Der Sieg geht so sicher in Ordnung“, meinte der Sportliche Leiter von Gerersdorf-Sulz, Valentin Tschech, der auch den zuletzt angeschlagenen Doppelpacker Laszlo Toth lobte: „Er ist uns in den letzten Spielen stark abgegangen. Mit ihm sind wir sicher eine Klasse stärker.“ Eltendorfs Sportlicher Leiter Rainer Pummer resümierte wie folgt: „Nach dem Ausgleichstreffer waren wir in einer Schockstarre und hatten dann einen unerklärlichen Abfall. Es läuft einfach nicht.“

Rohrbrunn – Ollersdorf 2:3. Der SV Ollersdorf verteidigt durch einen Last-Minute-Sieg in Rohrbrunn die Tabellenführung! Dabei sah es vor allem in den ersten 45 Minuten nach einer klaren Angelegenheit aus. Der SVO dominierte und lag durch Treffer von Leonard Horvath und Matteo Gradwohl mit 2:0 in Front. Nach Seitenwechsel hatte man das wohl vorentscheidende 3:0 auf dem Fuß, doch stattdessen kämpfte sich der SVR zurück ins Spiel und glich durch Treffer von Markus Graf und Antoni Prizmic aus. Das bessere Ende hatten dann aber die Ollersdorfer: Laszlo Daniel Toth erzielte in der Nachspielzeit das umjubelte 3:2. „Wir hatten nach der Pause einen Hänger drinnen. Am Ende merkte man aber, dass wir den Sieg unbedingt wollten“, resümierte Ollersdorf-Coach Walter Paul. Im Lager der Rohrbrunner trauerte man dem verpassten Punktgewinn nach, wie Obmann-Stellvertreter Dietmar Gmoser erklärte: „Das 3:2 war ein sehr unglückliches Gegentor und durchaus vermeidbar. Ein X wäre gerecht gewesen.“

Statistik

SpG Wallendorf-Mogersdorf – FC Stinatz 8:0 (4:0).- Torfolge: 1:0 (9.) Philipp Freudenthaler, 2:0 (12.) Storga, 3:0 (38.) Storga, 4:0 (42.) Vrbat, 5:0 (59.) Mihaljevic, 6:0 (61.) Philipp Freudenthaler, 7:0 (72.) Vrbat, 8:0 (87.) Dominic Freudenthaler. Reserve: 3:1 (Wagner, Hafner, Lukitsch; Jakovic). SR: Dinic.- Wallendorf, 120.

Wallendorf: Topic; Varga (73. Trippold), Grill (73. Monschein), Lex, Petroczi; Storga (55. Lackner), Mihaljevic, Dominic Freudenthaler, Deranja; Vrbat, Philipp Freudenthaler (79. David).

Stinatz: Gerbafczits; Nastase, Grandits, Koch; Michael Strobl, Hirmann, Georg-Franz Sagmeister (76. Fassl), Zsifkovits, Hörmann; Balen (63. Eugen Strobl), David Sagmeister.

FC Minihof-Liebau – USV Burgauberg 2:1 (2:0).- Torfolge: 1:0 (7.) Bracko, 2:0 (44.) Leitgeb, 2:1 (65.) Sebastian Kühberger. Reserve: 3:1 (Karaoglan, Pucher; Hanfstingl). SR: Nemeth.- Minihof-Liebau, 100.

Minihof-Liebau: Menzel; Kienreich, Pintarics, Koznicov, Zan Spilak; Nikolaus Pilz, Stefan Pilz; Leitgeb (67. Schrollenberger), Alen Spilak, Saleh; Bracko (90. Walcher).

Burgauberg: Serec; Schwarz, Prenrecaj, Sebastian Kühberger, Jeremias Kühberger (46. Heuberger); Sauer Nordendorf, Pelzmann, Botjak, Horvath (87. Barton); Bencik, Fasalek.

UFC Gerersdorf-Sulz – SV Eltendorf 3:1 (1:1).- Torfolge: 0:1 (28.) Kotnik, 1:1 (32.) Toth, 2:1 (83.) Toth, 3:1 (91.) Samuel Joszt. Reserve: 3:1 (Zimmerl 2, Jandrisevits; Villi). SR: Kruisz.- Steinbrucharena, 120.

Gerersdorf-Sulz: Balogh; Kranz, Simon Jandrisevits, Tschech, Karoczkai; Soos, Temlen, Florian Jandrisevits (74. Wallesz), Samuel Joszt; Simon Joszt (61. Schmidt), Toth (90. Tobias Jandrisevits).

Eltendorf: Weinhofer; Leitgeb (65. Joszt), Robin Pummer, Schreiner, Doan; Gerebics, Kotsis (90. Lackner), Leon Pummer, Kocuvan; Karba (65. Teubi), Kotnik.

SV Rohrbrunn – SV Ollersdorf 2:3 (0:2).- Torfolge: 0:1 (3.) Horvath, 0:2 (23.) Gradwohl, 1:2 (55.) Graf, 2:2 (73.) Prizmic, 2:3 (93.) Toth. Reserve: 2:0 (Maurer 2). SR: Huber.- Rohrbrunn, 100.

Rohrbrunn: Daniel Ernst; Graf, Kernbichler, Melnjak, Hagenauer; Wagner; Stampfl, Smok, Brunner (46. Strini), Karaula; Prizmic.

Ollersdorf: Szabo; Halper, Komoroczi, Nedelko, Peischl; Mate Toth, Laszlo Toth; Gradwohl (56. Konrad), Horvath, Vrbek (78. Julian Strobl); Domokos.