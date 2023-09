Wallendorf nimmt auch die Hürde Burgauberg

Burgauberg – Wallendorf 0:3. Die SpG Wallendorf-Mogersdorf bleibt das Team der Stunde in der 2.Klasse Süd B. Nach dem 3:0-Auswärtssieg in Burgauberg und dem fünften vollen Erfolg in Serie lächelt die Mannschaft von Spielertrainer Zoran Storga von der Tabellenspitze. „Wir sind von der ersten Minute an so aufgetreten, wie wir uns das vorgenommen haben“, erklärte Wallendorf-Mogersdorfs Sportlicher Leiter Alex Hafner. Zunächst markierte Antonio Mihaljevic per Kopf das 1:0 (17.), ehe Dominic Freudenthaler unmittelbar vor der Pause einen schönen Angriff zum 2:0 vollendete. Nach Seitenwechsel hatte der USV Burgauberg die Riesenchance noch einmal ins Spiel zurückzukommen, doch der USV scheiterte vom Elferpunkt an SpG-Goalie Dragan Topic. In weiterer Folge übernahmen die Gäste wieder das Kommando und Josip Vrbat traf nach einem Konter zum Endstand (83.). „Vor allem mit der Defensiv-Leistung sind wir sehr zufrieden. Es war unser dritter Zu Null-Sieg in Folge. Wir sind auf einem guten Weg“, freute sich Hafner abschließend.

Ollersdorf – Minhof-Liebau 3:3. Was für ein Spiel in Ollersdorf! Der bisherige Tabellenführer SV Ollersdorf und der Tabellenzweite FC Minihof-Liebau lieferten sich am Sonntag einen intensiven Schlagabtausch, wo am Ende schließlich die Punkte geteilt wurden. Der SVO ging dabei mit 2:0 in Front, ehe die Gäste durch ein unglückliches Eigentor verkürzen konnten. Nach Seitenwechsel gelang dem FCML durch einen Doppelpack von Jure Bracko sogar die Wende, doch Christian Konrad schlug für den SVO zurück – Endstand 3:3! „Wir haben uns nach dem Rückstand wieder aufgerappelt und haben dann auch wieder Fußball gespielt. Das spricht für die Moral der Mannschaft“, sagte Ollersdorf-Coach Walter Paul. Minihof-Liebau-Trainer Orhan Fazli meinte nach dem Spiel: „Es war ein Hin und Her, ein richtiger Schlagabtausch. Es wären sicher drei Punkte möglich gewesen, aber wir sind mit dem Punkt zufrieden.“

Eltendorf – Rohrbrunn 1:0. Nach zuletzt drei Niederlagen en suite darf der SV Eltendorf wieder über drei Punkte jubeln. Bereits am Freitagabend siegte der SVE unter Flutlicht zuhause gegen den SV Rohrbrunn knapp mit 1:0. „Das war ein richtiges Kampfspiel, das wir Gott sei Dank für uns entscheiden konnten“, atmete Eltendorfs Sportlicher Leiter Rainer Pummer auf. Zum Goldtor traf Martin Joszt in der 71. Minute. Der Verteidiger wurde nach einem Freistoß sträflich allein gelassen und schoss trocken ein. Bereits in Hälfte eins vergaben die Heimischen vom Punkt die Chance zur Führung, ehe die Rohrbrunner stärker wurden. „Das Gegentor passierte ausgerechnet in unserer Druckphase. Wir haben da auf das 1:0 gedrückt und dann dieses unnötige Tor kassiert. Normalerweise hätten wir uns sogar den Sieg verdient“, resümierte Rohrbrunns Obmann-Stellvertreter Dietmar Gmoser. So setzt sich die Pechsträhne des SVR fort. Die Pleite in Eltendorf war bereits die sechste in den ersten sieben Runden.

Stinatz – Gerersdorf-Sulz 1:6. Der FC Stinatz muss weiter auf sein nächstes Erfolgserlebnis warten. Die Truppe von Coach Raimund Radakovics unterlag dem UFC Gerersdorf-Sulz auf heimischer Wiese klar mit 1:6. Die Gäste vom UFC drückten dabei von Minute eins aufs Gaspedal und führten nach 30 Minuten bereits mit 3:0. Top-Stürmer Laszlo Toth traf doppelt und Innenverteidiger Simon Jandrisevits sehenswert per Weitschuss ins Kreuzeck. Der FCS gab sich aber noch nicht geschlagen und verkürzte durch Martin Koch auf 1:3 – gleichzeitig der Pausenstand. Nach Seitenwechsel ging es in derselben Tonart weiter, Stinatz verteidigte beherzt, doch die Gäste zeigten sich an diesem Tag sehr spielfreudig und erzielten drei weitere Treffer. „Uns war wichtig, dass wir nach der schnellen Führung weiter dranbleiben. Das haben wir gut umgesetzt. Der Sieg war nie gefährdet und geht auch in dieser Höhe in Ordnung“, analysierte der Sportliche Leiter von Gerersdorf-Sulz, Valentin Tschech. Stinatz-Obmann Peter Zsifkovits meinte: „Wir haben nach Kräften verteidigt, doch abermals Lehrgeld bezahlt. Wir wissen, dass unsere Situation schwierig ist, aber wir werden weiter alles versuchen.“

Statistik

USV Burgauberg – SpG Wallendorf-Mogersdorf 0:3 (0:2).- Torfolge: 0:1 (17.) Mihaljevic, 0:2 (43.) Dominic Freudenthaler, 0:3 (83.) Vrbat. Reserve: 2:0 (Krobath, Ibrovic). SR: Mahr.- Burgauberg, 180.

Burgauberg: Serec; Schwarz (14. Heuberger), Sebastian Kühberger, Prenrecaj, Jeremias Kühberger (70. Rossmanith); Pelzmann (46. Barton), Botjak (70. Feigl); Sauer Nordendorf, Fasalek, Horvath; Bencik.

Wallendorf: Topic; Mayfurth, Petroczi, Lex, Grill; Wagner (55. Varga), Dominic Freudenthaler (75. Storga), Deranja (85. Trippold), Mihaljevic; Philipp Freudenthaler, Vrbat.

SV Ollersdorf – FC Minihof-Liebau 3:3 (2:1).- Torfolge: 1:0 (22.) Domokos, 2:0 (27.) Horvath, 2:1 (44., Eigentor) Laszlo Toth, 2:2 (49.) Bracko, 2:3 (50.) Bracko, 3:3 (63.) Konrad. Reserve: 1:3 (PIeler; Leitgeb, Schrollenberger, Pucher). SR: Ceri.- Ollersdorf, 75.

Ollersdorf: Szabo; Vrbek, Komoroczi, Nedelko, Peischl; Laszlo Toth, Mate Toth; Gradwohl (53. Julian Strobl), Horvath, Konrad; Domokos.

Minihof-Liebau: Menzel; Kienreich, Pintarics, Koznicov, Zan Spilak; Leitgeb (60. Saleh), Nikolaus Pilz, Stefan Pilz, Alen Spilak; Tusak (87. Rohrbacher), Bracko.

SV Eltendorf – SV Rohrbrunn 1:0 (0:0).- Tor: 1:0 (71.) Joszt. Reserve: 1:1 (Janser; Ibrahim). SR: Reinprecht.- Navigat Arena, 150.

Eltendorf: Weinhofer; Joszt, Robin Pummer, Schreiner, Leitgeb; Gerebics, Kotsis (90. Leon Pummer), Doan, Kocuvan (78. Teubi); Österle (81. Gibiser), Kotnik.

Rohrbrunn: Thorsten Ernst; Strini, Melnjak, Kernbichler, Hagenauer; Graf, Smok, Wagner (63. Gurdet), Karaula; Prizmic, Stampfl.

FC Stinatz – UFC Gerersdorf-Sulz 1:6 (1:3).- Torfolge: 0:1 (7.) Toth, 0:2 (24.) Simon Jandrisevits, 0:3 (30.) Toth, 1:3 (36.) Koch, 1:4 (53.) Tschech, 1:5 (64.) Toth, 1:6 (86.) Ceskits. Reserve: 1:2 (Grandits; Binder, Rosza). SR: Boandl.- Stinatz, 250.

Stinatz: Gerbafczits; Nastase, Grandits, Georg Kirisits (60. Michael Strobl), Koch; Fassl (75. Niklas Kirisits), Hirmann, Zsifkovits, Hörmann; Eugen Strobl (60. Georg-Franz Sagmeister), David Sagmeister (75. Balen)

Gerersdorf-Sulz: Balogh; Kranz, Simon Jandrisevits, Tschech, Karoczkai; Simon Joszt (46. Schmidt), Temlen (80. Galliker), Soos, Samuel Joszt (46. Tobias Jandrisevits); Csekits, Toth (76. Wallesz).