Bei der BFV-Gruppensitzung in Strem änderte sich nach langer Diskussion nichts an der Gruppeneinteilung. Der SV Welgersdorf findet sich aufgrund der vielen Abstiege aus der

1. Klasse Süd in die 2. Klasse Süd A und des dadurch aufgetretenen Ungleichgewichts nach wie vor in der 2. Klasse Süd B wieder. Der Verein lässt nicht locker, die Funktionäre schalten nun das Zivilgericht in Eisenstadt ein. Gestern, Dienstag, wurde ein Brief geschickt, mit dem sich Welgersdorf erhofft, Recht zu bekommen. Damit könnte man eine einstweilige Verfügung in der Meisterschaft erwirken.

„Hoffen auf raschen Gerichtstermin“

„Der Burgenländische Fußballverband hat auf unser Schreiben nicht reagiert. Wir haben einen sehr großen finanziellen Schaden, es hilft uns aktuell nur mehr eine einstweilige Verfügung, da die Auslosung der Meisterschaft bereits durchgeführt wurde“, sagt Vorstandsmitglied Dietmar Kaiser. Er hofft, dass das Klubanliegen in Eisenstadt rasch behandelt wird und es noch im Herbst einen Gerichtstermin gibt. „Dann wird festgestellt, ob die Mitglieder des Verbandes ordnungsgemäß gehandelt haben.“

Sollte man kein Recht bekommen, spielt man in der 2. Klasse Süd B weiter und versucht, von dort aus den Aufstieg in die 1. Klasse Süd zu schaffen. Ganz so einfach, wie es sich der SV Welgersdorf vorstellt, ist es aber dann doch nicht.

Gerhard Milletich, Präsident des Burgenländischen Fußballverbandes, klärt auf: „Ich gehe davon aus, dass sie in der 2. Klasse Süd B spielen. Bei einem gültigen Rechtsspruch würden sie auch viele andere Vereine schädigen. Wir, also der Verband, werden dann einen Einspruch machen und unser Recht suchen. Der Verein muss aber auch bedenken dass, wenn er kein Recht bekommen, er auch nicht mehr in der 2. Klasse Süd B spielen kann. Ich hoffe, dass sich die Verantwortlichen dessen bewusst sind.“