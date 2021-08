Dramatische Szenen spielten sich in der 83. Spielminute beim Spiel zwischen dem SV Eltendorf und dem UFC Gerersdorf-Sulz ab. Robin Pummer, Spieler des SV Eltendorf, brach plötzlich in der eigenen Spielhälfte zusammen. Rasch wurde der 18-Jährige erstversorgt. Ein Notarzthubschrauber brachte ihn zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus. „Ganz genau kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich habe zu meinem Mitspieler David Augustin gesagt, dass mir schwindlig ist und dann bin ich zusammengebrochen. Von dort an kann ich mich bis zum Raustragen vom Spielfeld an nicht mehr viel erinnern. Ich habe mich ab und zu übergeben und war sehr benommen. Als der Hubschrauber kam und ich mich einigermaßen beruhigt hatte, ging es mir besser“, schilderte Robin Pummer die bangen Minuten.

Zu Redaktionsschluss, am Dienstag, befand sich der Jungspund zu weiteren medizinischen Checks in Graz. „Wir hoffen, dass bei ihm alles passt“, sagte Eltendorf-Trainer Gerhard Pummer und ergänzte: „Es war keine alltägliche Situation, ein Dankeschön an alle Helfer und auch beim Sportverein für die Courage. Die Rettungskette ist super gelaufen.“

Schlimme Erinnerungen an Christian Eriksen

Bei Zuschauern, Funktionären und Spielern war der Schock groß. Es wurden Erinnerungen an Dänemark-Star Christian Eriksen wach, der während eines Spiels gegen Finnland bei der EM einen Herzstillstand erlitt. „Es war eine ganz schlimme Erfahrung. Wir werden beim Training ausführlich darüber sprechen“, erklärte SVE-Coach Pummer. Valentin Tschech, Spieler der Gästemannschaft, sprach ebenfalls von „schockierenden Minuten“ und wünschte im Namen des UFC Gerersdorf-Sulz schnelle und baldige Genesung an Robin Pummer.

Sportlich gab es für den SV Eltendorf wenig zu ernten. Schnell geriet man mit 0:1 in Rückstand. In weiterer Folge zeigte man spielerisch eine ansehnliche Leistung, allerdings ohne wirklich zwingende Torchancen vorzufinden. Die Gäste agierten effizient und stellten per Doppelschlag von Gabor Lanczkor binnen einer Minute auf 0:3. Robin Pummer, der später mit dem Hubschrauber abtransportiert werden musste, erzielte den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer zum 1:3. In der 80. Minute war es abermals Lanczkor, der den Sack endgültig zumachte. „Der Sieg für Gerersdorf-Sulz ist verdient. Wir waren in der Offensive zu harmlos“, meinte der SVE-Cheftrainer.