Zurück in Sulz. In Güssing kam Tschech (l.) zumeist in der Reserve zum Einsatz. In neun Einsätzen erzielte der variable einsetzbare Mittelfeldmann im Herbst fünf Tore: GSV-Top-Wert. „Er entwickelte sich in der Reserve zum Führungsspieler und genoss zudem ein Training auf hohem Niveau“, erklärte Gerersdorf-Sulz-Sportlicher Leiter Thomas Poandl.

Patrick Bauer