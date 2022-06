SV Kroisegg vorm Aus?

Werbung

Das Gerücht, dass der SVK mit Saisonende seinen Spielbetrieb einstellt, verbreitet sich seit einer Woche, seit auf der BFV-Homepage eine derartige Auflistung online ist, in Burgenlands Fußballszene rasch.

Doch was ist da wirklich dran? Seitens des SVK nicht viel, wie Pressesprecher Horst Gruber zu Beginn dieser Woche erklärte: „Ja, wir haben etwas an den Verband geschrieben. Konkret geht es dort um das Thema Reserven. Für uns ist das, so wie kürzlich beschlossen, nicht ok. Wir haben Probleme mit der Reserve und wollen deshalb den Kontakt suchen. Aber vom Zusperren ist (noch) keine Rede!“, widersprach er der BFV-Auflistung.

Nachsatz: „Wir geben uns Zeit und warten auf eine Rückmeldung“. Und wenn sich – Stichwort mögliche Beschlussänderung – nichts tut? Gruber: „Dann werden wir weiter entscheiden. Stand jetzt gibt es aber keine fixe Entscheidung ob einer Spielbetriebseinstellung und auch keine Tendenz.“

Spannende Wochen warten...