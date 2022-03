UFC Oberschützen „international“ unterwegs

Zu einem nicht alltäglichen Testspiel lud vergangenen Freitag der UFC Oberschützen: Der Cupgruppe A-Teilnehmer probte in der hauseigenen Oberschützer „Panorama-Arena“ gegen den SC Kirchberg aus Tirol.

Die Tiroler bestritten ein dreitägiges Trainingslager in Bad Tatzmannsdorf – dieses und das Match kamen durch Kontakt von Kirchberg-Obmann Markus Köchl nach Oberschützen zustande. „Er ist gebürtiger Oberschützer, hat hier lange gelebt. Im Herbst war er zu Besuch, hat eines unserer Spiele angeschaut und dabei gemeint, dass es cool wäre, wenn sie mal hier gegen uns spielen könnten“, so UFC-Trainer Gerhard Wolfger.

„Im Sommer fahren wir zu ihnen nach Tirol"

„Das Angebot schlugen wir natürlich nicht aus.“ Was letztendlich belohnt werden sollte. Den kleinen „Bundesländerkampf“ entschieden die Schützer für sich, gewannen 3:1 – Punkte fürs Burgenland also! „Ein richtig tolles Match von unserer Seite“, war Wolfger erfreut. Mehr als das aber: „Wichtig war vor allem die Kameradschaft ums Spiel herum.“ Die man nach den guten Erfahrungen jetzt nicht abreißen lassen will.

Wolfger kündigte bereits an: „Im Sommer wollen wir sie besuchen, zu ihnen nach Tirol fahren, dort über ein Wochenende was fürs Teambuilding tun, einfach coole Tage verbringen.“ Angepeilter Termin dafür ist Anfang Juli, so der Coach. Vorher geht es für ihn und Kollegen aber noch um dicke Punkte in der Meisterschaft. Übernächsten Sonntag startet der UFC mit einem Auswärtsspiel beim SC Schachendorf sein Pflichtspiel-Frühjahr.

Mit Oberschützen und Schachendorf kämpfen insgesamt sechs weitere Teams in der Cupgruppe A in Hin- und Rückrunde um zwei BFV-Cup-Plätze für die Saison 2022/23.