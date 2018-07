Groß war die Aufregung vor knapp zwei Wochen, als der BFV die 2. Klassen neu einteilte, weil eine Diskrepanz zwischen A und B-Süd herrschte. Der SV Welgersdorf kam gemeinsam mit dem SV Wolfau zum negativen Handkuss und wurde in die 2. Klasse Süd B transferiert, was man mit einer angedrohten Klage konterte und einen Antrag beim BFV einreichte, seine Entscheidung doch nochmals zu überdenken.

Nun hielt der BFV eine Vorstandssitzung ab, um die weitere Vorgehensweise festzulegen. Dabei gab es einige Vorschläge, die zum einen eine Meisterschaft mit 13 Vereinen in der A-Süd und 12 Klubs in der B-Süd vorsieht. Diese Variante wird seitens des BFV präferiert. Eine andere Möglichkeit wäre eine Meisterschaft mit 15 Klubs in der A-Süd und zehn in der B-Süd oder gar 16 Teams im Oberwarter Bezirk und neun im südlicheren Teil des Burgenlandes. „Wir wollen über die Vereine nicht drüberfahren, daher soll es am kommenden Freitag in Strem zu einer Abstimmung bei der Gruppensitzung Süd kommen“, sagte Gruppenobmann Josef Hafner.

Zu diesen Varianten können die Vereine aber auch noch eigene Vorschläge einbringen. Normalerweise müsste dann mit der Umsetzung eine Saison gewartet werden, aber weil die Grundzahl der Klubs im Süden unter 56 liegt, könnte der BFV eine Änderung vornehmen, auch ohne ein Jahr abzuwarten.

„Vernünftig wäre es, wenn in der A-Klasse 13 Vereine und in der B-Süd zwölf Teams spielen würden“, so Hafner, der aber davon ausging, dass es noch weitere Vorschläge geben werde. Und was machen die Welgersdorfer? Abwarten! „Wir haben zwei Rechtsanwälte, die darlegen können, dass es Verletzungen von Vorschriften und Statuten gab. Eigener Antrag kommt von uns keiner mehr, weil wir diesen schon in Eisenstadt einbrachten“, sagte SVW-Vorstandsmitglied Dietmar Kaiser, dessen Verein einen Vorschlag mit zwei gesonderten Achter-Gruppen in der A-Süd und einer „Neuner“-Meisterschaft in der B-Süd einbrachte. Derzeit wäre es zwar „nur“ eine Übergangslösung, aber Kaiser sagte weiter: „Wenn das Vereinssterben so weitergeht, kann es zur Dauerlösung werden.“

Geklagt wird von Welgersdorfer Seite, wenn man sich auch nach Freitag noch in der B-Süd befinden würde. „Ich hoffe aber doch, dass es nicht dazu kommt“, so Kaiser.