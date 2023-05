2. Klassen Süd: Torreicher letzter Tanz

2. Klasse Süd A

Bad Tatzmannsdorf – Mariasdorf 6:0. Torfestival für den Meister zum Abschluss der regulären Meisterschaft! Der SCBT kannte mit Nachbar Mariasdorf keine Gnade und gewann deutlich. Dabei traten die Tatzmannsdorfer vor den Aufstiegsspielen in Quasi-Bestbesetzung an. Trainer Joachim Postmann hatte einen einfachen Grund dafür: „Wir sahen die Partie als Generalprobe.“ Seines Erachtens war es ein auch in der Höhe verdienter Sieg. Mariasdorfs Trainer Fritz Kirnbauer meinte: „Die waren komplett und richtig gut. Nach 20 Minuten können aber auch wir 2:0 führen, ab dem zweiten Gegentreffer war es dann leider vorbei.“

Hochart – Kroisegg 4:1. Der SV Hochart beendet seine durchwachsene Rückrunde mit einem 4:1 über Kroisegg versöhnlich. „Mit dem 3:3 gegen Mariasdorf am Samstag ein gutes Saisonende“, so Obmann Dieter Höfler. „Das Spiel gegen Kroisegg war ziemlich einseitig. Unsere drei Legionäre gaben richtig Gas. Man hat gesehen, wenn sie wollen, was dann wirklich möglich wäre.“ Auch Höfler selbst trug sich in die Schützenliste ein. War es für Hochart ein gutes Ende, so für den SVK eines mit Schrecken. Pressesprecher Horst Gruber: „Wir hätten es in der Hand gehabt, den letzten Platz noch zu verlassen, das ist uns aber leider nicht gelungen.“

Riedlingsdorf – Oberschützen 6:4. Neben dem Match in Bad Tatzmannsdorf gab es zum Abschluss auch in Riedlingsdorf ein wahres Torfestival, das wohl noch eine Stufe höher einzuordnen ist. Von Beginn an drückten beide Teams auf das Tempo. Der ASK machte mit einem zwischenzeitlichen 6:2 schon früh alles klar. Sektionsleiter Roman Graf zeigte sich begeistert: „Ein super Match! Nach den Niederlagen in den letzten Wochen tat das wirklich gut.“ Auf UFC-Seite herrschten gegenteilige Gefühle. Nach einigen Siegen verlor man wieder. Trainer Szilard Santha: „Ich war im Nachhinein wirklich böse. Wir nahmen das Spiel nach den letzten Erfolgen zu locker.“

2. Klasse Süd B

Hannersdorf – Markt Neuhodis 2:0. Seine Saisonniederlagen zwei und drei musste Meister Markt Neuhodis am Pfingstwochenende hinnehmen. Zunächst kassierte man zuhause gegen den SV Deutsch Schützen eine knappe 1:2-Last-Minute-Pleite, ehe man am Montag mit einer B-Elf dem SV Hannersdorf 0:2 unterlag. Trainer Johannes Toth tauschte dabei seine komplette Offensive und auch in der Abwehr bekamen einige Spieler eine Pause, um für das Aufstiegs-Play-off topfit zu sein. So hatte das Spiel Erster gegen Zweiten nicht den größten Unterhaltungswert. Hodis stand tief und überließ dem SVH den Ball, der vereinzelt auch gute Tormöglichkeiten vorfand, doch Baliko im Gästetor zeigte an diesem Tag all seine Klasse. Es dauerte bis zur 48. Minute, ehe ein abgefälschter Coric-Schuss im Tor der Hodiser einschlug. Die Gäste hatten dann die Riesenchance auf den Ausgleich, doch es war abermals Coric, der spät zur Entscheidung traf. „Wir haben nicht die spielerischen Mittel gefunden, um den tiefstehenden Gegner auszuspielen“, analysierte SVH-Obmann Matthias Konrad.

Deutsch Schützen – Siget 5:2. Der SVDS feierte gegen Siget seinen vierten Sieg in Folge. Erst am Samstag schlug man Meister Hodis, dann gewann man auch sein letztes Heimspiel. Gegen den UFC startete die Laky-Elf fulminant – nach zwei Pakai-Toren stand es rasch 2:0. Dann kamen die Gäste besser auf und erzielten noch vor der Pause den Anschluss. In Hälfte zwei starteten die Schützer aber ähnlich fulminant – 4:1. Damit war die Partie entschieden. Eine Knieverletzung von Kilian Wallner trübte allerdings die Freude über den Sieg – beide Vereine wünschen gute Besserung. Für den SVDS geht es am Freitag noch im Nachtrag gegen Hannersdorf, für Siget ist die Saison auf Platz vier zu Ende.

Wolfau – Kirchfidisch 2:2. Der SV Wolfau beendet die Spielzeit mit zwei Remis. Am Samstag trennte man sich vom UFC Siget torlos, ehe am Montag ein 2:2 gegen Kirchfidisch folgte. Dabei gingen die Kirchfidischer zweimal in Front, doch der SVW konnte immer ausgleichen. „Wir trafen zwar immer zur Führung, doch dann ließen wir nach - ein gerechtes Ergebnis“, sagte Kirchfidisch-Obmann Christian Schaffer. Wolfaus Christian Petz analysierte: „Wir waren prinzipiell die bessere Mannschaft, aber das X geht in Ordnung, weil von uns auch nicht viel Zwingendes dabei war.“

2. Klasse Süd C

Eltendorf – Ollersdorf 2:2. Der SV Eltendorf holt zum Saisonabschluss einen Punkt gegen den Tabellenzweiten aus Ollersdorf. Bereits nach zwei Minuten erzielte Eltendorf durch Gergö Jarfas den Führungstreffer. Der SVO drehte zwischenzeitlich aber das Spiel und sah wie der sichere Sieger aus, doch Gergö Gerebics traf in der 93. Minute zum 2:2-Ausgleich. „Das war ein versöhnlicher Abschluss einer verkorksten Saison“, sagte Eltendorfs Sportlicher Leiter Rainer Pummer, dessen Team in der Rückrundentabelle den letzten Platz belegt. Der SVO beendet die Saison auf Platz zwei. Trainer Walter Paul: „Natürlich ist man enttäuscht, wenn man so lange ganz vorne mitspielt, aber insgesamt war es keine so schlechte Saison.“

Wallendorf-Mogersdorf – Minihof-Liebau 1:2. Der FC Minihof-Liebau verabschiedet sich mit zwei Siegen in die Sommerpause. Am Samstag siegte die Elf von Trainer Orhan Fazli mit 5:3 in Rohrbrunn, zwei Tage später setzte sich der Tabellendritte bei der SpG Wallendorf-Mogersdorf mit 2:1 durch. Die SpG hatte dabei mehr vom Spiel, doch die Tore erzielten die Gäste. Stürmer Heiko Kusch traf beim Auswärtssieg doppelt. Der Anschlusstreffer durch Gabor Bartakovics kam zu spät. „Wir haben an diesem Tag einfach unsere Chancen nicht genutzt. Im Endeffekt schade, weil wir noch den vierten Platz erreichen hätten können“, erklärte Wallendorf-Mogersdorfs Sportlicher Leiter Alex Hafner. Im Lager des FC Minihof-Liebau war man mit dem Saisonabschluss zufrieden. Coach Fazli sagte dazu: „Es war ein verdienter Sieg. Mit Platz drei haben wir unser Saisonziel übertroffen.“

Rohrbrunn – Gerersdorf-Sulz 1:3. Mit einem Sieg in Rohrbrunn gab der UFC Gerersdorf-Sulz nicht nur die Rote Laterne an den SV Rohrbrunn ab, sondern holte sich auch den Status als bestes Team der Rückrunde. Der UFC legte dabei überfallsartig los, doch der SVR nutzte einen Fehler der Gäste-Defensive und traf zum 1:0. Nach Seitenwechsel erhöhten die Gerersdorf-Sulzer den Druck und drehten eindrucksvoll das Spiel. „Wir haben stark angefangen, sind dann aber durch einen individuellen Fehler in Rückstand geraten. In der zweiten Hälfte haben wir gut nach vorne gespielt und verdient gewonnen“, so Gerersdorf-Sulz„ Sportlicher Leiter Valentin Tschech. Rorhrbrunns Obmann-Stellvertreter Dietmar Gmoser sprach ebenfalls von einem „verdienten Sieg“ für den UFC und sagte weiter: „Der Druck von ihnen wurde dann zu groß. Unser Saisonziel, nicht Letzter zu werden, haben wir leider verpasst. Im Saisonendspurt ging uns die Luft aus.“