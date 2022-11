21 Vereine: Der etwas andere Blick zurück

Werbung

Beste Offensive im Land. Was die Gemeinde Tobaj in der letzten Saison in der 2. Klasse konnte, schaffte der SC Bad Tatzmannsdorf heuer. Die Kurstädter stellten im Herbst mit insgesamt 52 Toren die beste Offensive des gesamten Burgenlands. Die ersten landesweiten Verfolger sind der FC Sankt Andrä (2. Klasse Nord) und der SV Draßmarkt (2. Liga Mitte) mit 49 und 47 Toren. In der 2. Klasse Süd kommt Markt Neuhodis mit 43 Treffern den Tatzmannsdorfern am nächsten.

Defensiv eine Macht. Die beste Defensive aller 2. Klassen Süd stellt der SV Ollersdorf. Die Mannschaft von Walter Paul kassierte in den 13 Herbst-Spielen nur acht Gegentreffer. Ganze acht Mal spielte man gar zu Null. Die andere Seite der Medaille stellt der SV Kroisegg dar, der 53 Gegentreffer kassierte. Mit acht gegen Redlschlag waren es sogar in einem Match so viele wie beim SVO im ganzen Herbst.

Gutes Händchen. Wieder sorgten in der heurigen Herbstsaison viele Sommer-Neuzugänge für Furore. So stehen auf den jeweiligen ersten drei Plätzen der Schützenliste drei 2. Klassen insgesamt sechs Neulinge. In der 2. Klasse Süd A sind das Patrick Bürger und Luka Grgic, in der Süd B Richard Fujsz und Leo Jakopec und in der 2. Klasse Süd C Patrick Hirschbeck und Dejan Zadnikar.

Siegloser Herbst. Der SC Schachendorf konnte in der heurigen Herbstsaison kein Spiel gewinnen. Nur drei Unentschieden stehen für das Schlusslicht der 2. Klasse Süd B zu Buche. Damit holten sich die Schachendorfer den unrühmlichen Sieglos-Titel.

Heimvorteil! Der ASK Markt Neuhodis gewann im vergangenen Halbjahr alle seiner sechs Heimspiele. Dieses Kunststück schaffte kein anderer Verein. Das Gegenteil zu Hodis stellen der SV Kroisegg und der SC Mariasdorf dar, die alle ihrer sechs Heimspiele verloren. Auch keinen Heimsieg schaffte der UFC Gerersdorf-Sulz, der zuhause aber zumindest zwei Unentschieden holte.

Kartenspieler. Sigets Alex Plank sorgte heuer für einen kuriosen Rekord. Bereits nach fünf Spielen hatte der Kapitän des UFC fünf Gelbe Karten gesehen. Am Ende waren es acht, womit er alleiniger Rekordhalter ist. Die meisten Roten Karten fassten die Vereine Kroisegg und Minihof-Liebau mit jeweils fünf aus.

Kuriose Spiele. Das 7:4 von Bad Tatzmannsdorf gegen Kroisegg oder das 7:3 von Siget über Schachendorf waren die torreichsten Herbst-Partien. Den größten Kuriositäts-Wert hatten aber wohl die Duelle zwischen Eltendorf und Gerersdorf-Sulz oder Schachendorf und Hannersdorf, die beide erst in der Nachspielzeit gedreht wurden. Der SVE siegte gegen Gerersdorf-Sulz nach Treffern in Minute 89 und 92 noch 3:2, der SV Hannersdorf holte beim Derby in Schachendorf durch Treffer in Minute 89 und 93 noch einen 2:1-Sieg.

Unentschieden-Könige. Der SV Deutsch Schützen spielte im Herbst sechsmal Remis – Rekord unter allen 21 Vereinen! Zwischendurch riss man gar eine richtige Serie an. Von 21. August bis 17. September remisierte die Laky-Elf viermal.

Die Reserve-Meister. Riedlingsdorf, Hannersdorf und Eltendorf stehen an den Reserve-Spitzen. Am engsten geht es im Norden zu, wo Bad Tatzmannsdorf hinter dem ASK punktgleich auf Platz zwei steht. Im Süden hat Eltendorf einen Punkt Vorsprung auf Ollersdorf. Klarer ist das Rennen in der Mitte, wo Hannersdorf bereits zwölf Zähler voran ist.