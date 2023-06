Aufstiegsspiele in der 2. Klasse Süd: Wer schafft es in die 1. Klasse?

Darauf haben alle gewartet! Ab kommenden Samstag gehen die 2. Klassen mit der Aufstiegsrelegation in ihre heiße Phase. Weil es nur zwei Tickets hinein in die 1. Klasse gibt, aber drei Meister, müssen diese drei jetzt gegeneinander antreten.

Das System ist bereits vielfach bekannt: einmal jeder gegen jeden, am Schluss wird nach Tabellenwertung vorgegangen. Die beiden Mannschaften, die die meisten Punkte aus ihren Spielen holen konnten, steigen in die 1. Klasse auf, der dritte muss nochmal in die 2. Klasse zurück – Letzteres will natürlich keiner!

Bad Tatzmannsdorf wohl der Gejagte

Um den Aufstieg matchen sich Bad Tatzmannsdorf, Markt Neuhodis und Burgauberg. Im ersten Duell an diesem Samstag ist der SCT beim USV zu Gast. Die beiden weiteren Spiele steigen in der Folgewoche am Donnerstag und Samstag.

Auf Bad Tatzmannsdorfer Seite peilt man felsenfest den Wiederaufstieg an. Vor allem die offensive Qualität um Patrick Bürger und Luka Grgic, die beide 28 Saisontore erzielten, spricht für den 2. Klasse Süd A-Leader. Zuletzt fertigte man Mariasdorf 6:0 ab.

Trainer Joachim Postmann vor dem Gang nach Burgauberg: „Das ist keine schlechte Mannschaft, aber wir haben uns bereits einen Matchplan zurechtgelegt, wenn wir den umsetzen, bin ich guter Dinge.“ Sein Team gilt in 2. Klasse-Kreisen als Favorit, der erste Gegner Burgauberg eher als Außenseiter, was man auch beim USV selbst so sieht, „aber es ist auch für uns machbar, wenn wir als Kollektiv auftreten“, gibt sich Coach Philipp Hanfstingl kämpferisch.

Der dritte im Bunde Markt Neuhodis steigt erst am Donnerstag ein. Dort will Sektionsleiter Andreas Horvath keinen klaren Favoriten wählen: „Jeder ist Meister, also sicher keiner schlecht.“ In zwei Wochen werden wir wissen wer es in die 1. Klasse schafft...