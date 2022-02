Die jüngsten Transfers im Überblick

Gerersdorf-Sulz. Einiges los beim UFC, der seinen Kader für den Aufstiegskampf in der Meistergruppe komplett umkrempelte. Nachdem man bereits zu Beginn der Transferperiode mit Kevin Baumgartner, Stefan Erkinger, Stefan Schlögl, Peter Pfeifer und Jetmir Torra fünf Neuzugänge eintütete, hat man sein Einkaufsprogramm nun abgeschlossen. Arjan Torra heißt der sechste Zugang für die Elf von Trainer Matthias Kedl.

„Nun steht der Kader. Mit Arjan haben wir einen technisch starken und sehr schnellen Spieler dazugewonnen, der unserem Offensivspiel sehr viel Kreativität verleihen wird“, sagte der Sportliche Leiter Stefan Berzkovics über den „Zehner“.

Der 25-Jährige wechselt vom Kärntner Klub SV Gallizien ins Südburgenland und folgt somit seinem Bruder Jetmir, der bereits zu Jahresbeginn beim UFC unterschrieb. Für den Linksfuß ist es eine Rückkehr in den Güssinger Bezirk. Vor einem Jahr stand er bei Liga-Konkurrent ASV Gemeinde Tobaj unter Vertrag. Aufgrund der coronabedingten Annullierung der Frühjahrssaison bestritt der offensive Mittelfeldspieler kein Spiel für den ASV. Für den UFC durfte Torra bereits am vergangenen Samstag beim Testlauf gegen eine verstärkte U23-Elf des SV Güssing mitwirken und wusste zu gefallen: „Er hat uns definitiv überzeugt“, so Berzkovics.

Mit einem 1:1 trennten sich die beiden Nachbarn. Aufseiten des UFC bot Coach Matthias Kedl gleich fünf Neue in der Startelf auf, die es nun in die Mannschaft zu integrieren gilt: „Es war ein sehr lehrreicher Test für uns. Wir müssen eine richtige Mannschaft formen und das Teamgefüge jetzt noch mehr stärken. Wir sind aber überzeugt, dass uns das gelingt“, berichtete Kapitän Stefan Berzkovics den Status quo beim Meister-Gruppen-Teilnehmer.

Burgauberg. Der USV schloss am vergangenen Wochenende sein Transferprogramm ab: Mit Elvir Goli sicherten sich die Burgauberger einen slowenischen Angreifer. Der 20-Jährige wechselt von NK Carda nach Burgauberg. „Er ist ein Arbeiter, der sich für das Team aufopfert. Er will sich in Österreich etablieren. Hoffentlich ist er der Spieler, der die Chancen verwertet, die wir im Herbst in all unseren Spielen hatten“, so Coach Philipp Hanfstingl über den 1,93-Meter-Mann.

Hannersdorf. Nach dem überraschenden Abgang von Luka Gorse war der SVH gezwungen auf dem Transfersektor aktiv zu werden. Schnell konnten die Verantwortlichen Nägel mit Köpfen machen: Mit Innenverteidiger Matija Antunovic holten die Hannersdorfer einen neuen kroatischen Legionär an Bord. Der 29-Jährige trug beim gestrigen Testlauf gegen Neuberg erstmals das SVH-Trikot.

Ollersdorf. Der SVO trennte sich zuletzt von seinen beiden Legionären Martin Nyari und Ervin Bella. Während man für Stürmer Nyari mit Imre-Laszlo Domokos bereits seit Jahresanfang Ersatz hat, holte man nun auch für Innenverteidiger Bella Ersatz. Gabor Bieder heißt der neue Abwehrchef beim SV Ollersdorf. Bieder kickte in Österreich bereits zwei Saisonen für den ASKÖ Rotenturm. „Er ist genau der Verteidiger, den wird gesucht haben“, sagte Trainer Walter Paul, der auch noch an zwei jungen Österreichern dran ist. Gut möglich, dass sich bis zum Transferschluss am 7. Februar noch etwas beim SVO tut.

Redlschlag. Die schon fast fix gesehene Rückkehr von Adam Toth (Deutsch Schützen) zur SG ist geplatzt – der Flügelspieler wechselt zum SV Steinberg ins Mittelburgenland. Unterkriegen lassen sich die Redlschlager davon aber nicht: Mit Stjepan Pejic (zuletzt Kroatien) und Denis Hamzic (SV Himberg) schlagen zwei andere Neue auf. Pejic ist Innenverteidiger, Hamzic Stürmer. Zweiterer reist, zumindest statistisch gesehen, mit Vorschusslorbeeren an: Er erzielte in Österreich seit 2009 über 300 KM-Tore. Abgangsnews: Mittelfeldspieler Daniel Szabo (retour nach Ungarn) verlässt die SG.

Zuberbach. „Papa und Sohn vereint“ heißt es ab sofort beim SV Zuberbach. Der Meistergruppe-Teilnehmer sicherte sich die Dienste von Peter Farkas junior. Der Offensivspieler, der zuletzt in Ungarn kickte, wechselt damit zu Vater und Trainer Peter Farkas senior, mit dem er bereits in Rechnitz „zusammenwerkte“. Weiters neu beim SVZ: Mittelfeldspieler Matyas Czene und Innenverteidiger Zoltan Czibor – beide waren zuletzt ebenfalls in Ungarn aktiv und sollen die zusätzlichen erhofften Verstärkungen für die Meisterrunde sein.

Deutsch Schützen. Der SV Deutsch Schützen verpflichtete mit Gabor Toth und Balint Virag einen Verteidiger und einen Offensivspieler. Toth kommt vom USC Hochneukirchen, Virag vom UFC Mannersdorf. Den Verein verlassen hingegen Adam Toth (Steinberg) und Daniel Harkai (Schachendorf).

Kroisegg. Eine Transferzeit der Extraklasse vollzieht dieser Tage der SV Kroisegg: Insgesamt kommt die Schermann-Truppe auf zehn Abgänge und sieben Zugänge. Zu den Abgängen: Bereits bekannt war, dass Oliver Treidt (unbekannt), Christoph Gutmann (Dienersdorf), Stefan Gruber (Wiesfleck) sowie die Legionäre Blaz Sujica (Slowenien), Marek Matias (Wilfersdorf) und Pavol Uhrinec (Kleinharras) nicht mehr für den Verein auflaufen – den gleichen Weg schlagen nun Domenik Prenrecaj (Kaindorf), Leotrim Avdyli (Eichberg) und Anze Jeric und Matej Pirc (unbekannt) ein. Andersrum machen´s hingegen Alen Hrovat, Matic Stiglic (beide Ex-Bad Tatzmannsdorf), Husejn Sakusic (Ex-Mariasdorf), Luka Kovacic (St. Josef), Ismail Coskun, Adem Dirlik (beide Engelhartstetten) und Tormann Jure Erik Kasalo (Ungarn) – sie sind neu beim vorjährigen Tabellenletzten. Das Transferprogramm kann somit freilich als „mega“ bezeichnet werden. Pressesprecher Horst Gruber dazu: „Die vielen Wechsel haben sich einerseits aus Sachen, die wir selbst betrieben haben, andrerseits aus Wünschen der Spieler ergeben. Wir hoffen, uns gut verstärkt zu haben. Unser oberstes Ziel ist es, von hinten wegzukommen.“