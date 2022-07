Drei Gruppen á sieben Teams

Werbung

Die Einteilung der 2. Klassen Süd für die Saison 2022/23 ist beschlossene Sache – und lässt durchaus mit interessanten Inhalten aufwarten. Das Konzept aus dem Vorjahr wurde nämlich nur teilweise beibehalten.

So bleiben die regionalen Gruppen bestehen, die Aufteilung nach dem Grunddurchgang der Herbstmeisterschaft in Meister- und zwei Cupgruppen fällt aber weg. Stattdessen wird übers gesamte Jahr in drei regionalen Gruppen gespielt. Gruppenobmann Josef Hafner zu den Hintergründen: „Wir haben gemeinsam mit den Vereinen diese Variante, zumindest für ein Jahr, beschlossen. In einer Abstimmung bei der Gruppensitzung in Kirchfidisch stimmten sie gegen Meister- und Cupgruppe. Da waren im Frühjahr aufgrund der Entfernungen teilweise die Fahrtaufwände zu hoch, die Besucherzahlen hingegen zu niedrig. Deshalb kommt jetzt die ganzjährige regionale Version.“

Gespielt wird ab Juli konkret in drei Gruppen zu je sieben Teams. Diese machen sich dann bis Mai 2023 im Modus „Viermal jeder gegen jeden“ ihren Gruppensieger aus.

Für den geht es dann nach Saisonende – deswegen auch der letzte Spieltag schon am letzten Wochenende im Mai (29./30.) – in einer Relegation gegen die anderen Gruppensieger um voraussichtlich zwei Aufstiegsplätze. Hafner: „Die Aufstiegsrelegation läuft dann so ab wie etwa heuer in den Landesligen. Jeder hat ein Heim-, ein Auswärtsspiel. Am Ende wird in Tabellenform abgerechnet. Die beiden Besten steigen auf.“