Kurzmeldungen aus dem Fußball-Unterhaus

SpG Wallendorf-Mogersdorf. Einen Umbruch erlebte die SpG in den letzten Tagen. Neben Tilen Pintaric (Slowenien) und Sascha Mayfurth (SV Edelsbach), geht auch Topscorer Darko Atanasov. Für die Wallendorfer ein herber Verlust, scorte der Angreifer doch 102 Tore in den letzten 4,5 Jahren. „Wir hätten ihn gerne behalten, aber er wollte unbedingt zurück nach Slowenien“, erklärte der Sportliche Leiter Alexander Hafner.

Im Gegenzug verstärkte sich die SpG aber auch ordentlich. Mit Matej Milicevic kommt ein Stammspieler vom SV Heiligenbrunn zur Elf von Trainer Philipp Kohl, der in der Defensive für die nötige Stabilität sorgen soll. Außerdem sind mit dem Brüderpaar Rok und Blaz Bokan weitere zwei slowenische Legionäre an Board. Zusätzlich wechseln mit Anton Nöst (Fehring) und Manuel Lex (DUSV Loipersdorf) zwei weitere Kicker zum Verein. „Wir sind mit unserem Transferprogramm sehr zufrieden und sehen uns für das Frühjahr sehr gut aufgestellt“, sagte Hafner. Nach der Enttäuschung im Herbst, als man in der letzten Runde den bereits sicher geglaubten Einzug in die Meistergruppe verspielte, blieb bei der SpG also fast kein Stein auf dem anderen. Bereits Anfang Januar präsentierte man Philipp Kohl als neuen Trainer, nun ließ man fünf Zugänge folgen. „Wir wollten aktiv werden. So stressig war die Transferzeit aber noch nie“, gab Hafner preis. Im Frühjahr will man wieder in die Erfolgsspur zurückfinden, wie der Sportliche Leiter erklärte: „Es gilt jetzt, die Neuen zu integrieren. Dann wollen wir ein gutes Frühjahr spielen und nach der Enttäuschung im Herbst einen Cupplatz erreichen.“

Siget. Patrick Kristaloczy wird im Frühjahr den UFC Siget verstärken. Der ehemalige Rotenturm-Kapitän kehrt nach einer Pause wieder auf die Fußballbühne zurück. „Sicher eine Top-Verstärkung für uns“, freute sich Sektionsleiter Oliver Kiss. Kristaloczy ist aber nicht der einzige Neue beim UFC: Mit Manuel Halper holte man einen Edelzangler in seine Reihen, der bereits beim SV Großpetersdorf und ASKÖ Jabing sein Können unter Beweis stellte. Zudem gesellen sich der junge Stefan Brunner, zuletzt Rohrbach/Lafnitz und Markus Kuntner zur Elf von Trainer Johann Osztovits.

Hannersdorf. Der SV Hannersdorf verpflichtete mit Emil Hamzagic einen weiteren Offensivspieler. Hamzagic wechselt vom kroatischen Klub NK Lekenik zum SVH. Im Südburgenland kickte der Offensivakteur bereits für den SV Heiligenkreuz in der 2. Liga Süd. In der Saison 2017/18 schoss der Kroate die Heiligenkreuzer mit zehn Toren auf den fünften Platz. In Hannersdorf ist man von seinen Qualitäten überzeugt, wie Obmann Matthias Konrad erklärte: „Er ist sehr mannschaftsdienlich und hat einen guten Abschluss. Das hat er in den Testspielen schon unter Beweis gestellt.“

Riedlingsdorf. Kurz vor Transferende machte auch der ASK Riedlingsdorf seine Transfers fix. Der Meistergruppe-Teilnehmer verpflichtete Adam Arvai und Roland Remenyi. Beide können interessante Karriere-Stationen vorweisen: Der 24-jährige Offensivspieler Arvai kickte zuletzt beim Herbst-Zweiten der 2. Liga Mitte, dem SC Lockenhaus-Rattersdorf, Remenyi (32), der sowohl Sechser als auch Innenverteidiger spielen kann, kommt aus der ungarischen Landesliga. Beide waren in den ersten Tests bereits im Einsatz. Ebenfalls neu beim ASK: Nick Bauditz (Hochart) und Lorenz Ninaus (Pöllau) – zwei junge Österreicher.

Redlschlag. Der letzte Redlschlager Wintertransfer ist durch. Trainer Semir Huremovic holte sich noch einmal einiges an Offensivpower ins Team – in Person von Flügelspieler Petar Javzic. „Das war unsere noch freie Position“, so Obmann Christoph Böhm. Für den 22-jährigen Kroaten Javzic ist Redlschlag die erste Österreich-Station. Interessantes Detail: Wenige Tage vor dem Redlschlag-Deal war Javzic noch als Testspieler bei Meistergruppe-Konkurrent Hannersdorf im Einsatz.

Wolfau. Der SVW sicherte sich im Transferfinish die Dienste eines Offensiv-Routiniers. Goran Proykov stößt zum Team von Trainer Mark Koller. Der 35-jährige Legionär kommt vom USV Siebing (steirische Gebietsliga). Proykovs Bilanz in Österreich kann sich sehen lassen: Seit 2013 erzielte er satte 119 Tore –in Wolfau soll er vor allem für seine vielen jungen Teamkollegen der ideale Partner sein. Apropos jung: Mit ihm neu beim SVW ist Jonas Koller. Er kehrt nach fünf Jahren bei den TSV Hartberg Juniors zurück zu seinem Stammverein. Dies die erfreulichen Wölfe-News, leider gibt´s auch gar nicht erfreuliche: Mittelfeldspieler Clemens Putz verletzte sich im Test gegen Pinkafeld schwer am Knie –der Klub wünscht gute Besserung.