2. Liga-Kicker als Objekte der Begierde

Der USV Rudersdorf fixierte in der Vorwoche mit Stürmer Flamur Muleci, der aus Schlaining zum USV stößt, den ersten großen Transfer der Süd-Vereine in der höchsten Spielklasse des Burgenlandes. Aktuell heißt es bei den anderen Klubs auf weitere Zugänge noch warten. Während in Oberwart, Kohfidisch und Güssing solche derzeit kein dickes Thema ist, ist das in Pinkafeld und beim UFC Markt Allhau anders.

Der SCP zeigte sich zu Wochenbeginn grundsätzlich mit Neuberg-Talent Dominik Kracher einig. Der erst 18-Jährige machte durch starke und konstante Leistungen im Herbst im Dress des SV Neuberg den zweitstärksten Süd-Verein auf sich aufmerksam.

Auf SCP-Seite sah man den Transfer zu Wochenbeginn bereits durch, in Neuberg wollte man den Wechsel gegenüber der BVZ noch nicht bestätigen, wie Obmann Martin Konrad sagte. Mittelfeld-Ass Kracher ist dabei als Ersatz für Mate Bela gedacht, dessen Wege sich vom SCP trennen werden. „Wir wollten auf der Position einen neuen Impuls setzen“, so der Klub.

Schauplatz Markt Allhau: Auch dort ist ein Transfer in der Pipeline und auch dort ist die 2. Liga Süd Objekt der Begierde. Die Allhauer haben, wie bereits berichtet, Stürmer Pavel Usakov im Visier.

Mit Usakov selbst sei man sich nun bereits einig, allerdings arbeitet man noch mit Rechnitz, jenem Verein, wo der Angreifer aktuell unter Vertrag steht, an einer Einigung, so Pressesprecher Ewald Musser. Überdies suchen die Allhauer weiter einen Torwart. Nach dem Abgang von Lukas Goger zu Buchschachen will man das Goalie-Team wieder komplettieren.