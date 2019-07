Ehrgeiz und Erfahrung kennzeichnen den 36-jährigen Tormann Veljko Jovanovic, genauso wie die Leidenschaft zum runden Leder. Und die führt den Wiener dreimal pro Woche rund 120 Kilometer von der Bundeshauptstadt in das Südburgenland.

Als Hürde empfindet der routinierte Goalie den weiten Weg zu seinem neuen Klub nicht: „Ich bin schon lange im Fußballgeschäft dabei, habe aber so einen gut geführten Verein selten erlebt. Da passt das Rundherum wunderbar, vom Platzwart über den Kapitän bis zum Trainer, der viel Wert auf Spielerisches legt, macht hier jeder einen tollen Job. 120 Kilometer sind deshalb keine Hürde für mich. Großen Anteil hat auch mein Tormanntrainer Gerhard „Löwe“ Horvath, dem ich sehr viel zu verdanken habe“, schwärmt der „Tiger“ — so der Spitzname von Jovanovic — von seiner aktuellen Station. Und die Station Edelserpentin begann für die Nummer 44 („Vier ist meine Glückszahl und so habe ich eben mein Glück verdoppelt“) nach Wunsch. Gleich beim Pflichtspiel-Debüt durfte der Schlussmann mit seinen Kollegen jubeln.

Top-Einstand für den Edelserpentin-Tiger

Zwar musste Jovanovic beim BFV-Cup-Schlager gegen Neuberg die Zähne zusammenbeißen und mit einer leichten Wadenverletzung spielen, machte seine Sache aber ausgezeichnet und hatte großen Anteil am 5:2-Sieg. „Das war eine richtig gute Leistung der ganzen Mannschaft“, befand der Torhüter, der gleichzeitig für die Saison ein Versprechen abgab: „Wir werden, wenn wir genau so weiterarbeiten, eine sehr gute Rolle in dieser Liga spielen. Die Mannschaft ist extrem hungrig, da ist kein Star drin, alle ziehen an einem Strang. Das macht richtig viel Spaß mit diesem Klub.“