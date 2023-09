2. Liga Süd: Die Post geht ab

Jennersdorf – Güssing 4:0. Der UFC Jennersdorf steht in der 2. Liga Süd weiter am Platz an der Sonne. Dabei trat die Elf von Saso Kupcic gegen das noch sieglose Schlusslicht sehr geschlossen und konzentriert auf und machte auch die nötigen Tore. So war es Jaka Vajda, der mit einem Doppelpack, die Weichen schon vor der Pause auf Heimsieg stellte. Der slowenische Legionäre war es auch, der kurz nach Seitenwechsel erhöhte – Michi Wagner setzte dann spät den Schlussakkord. „Es war wie schon gegen Grafenschachen ein Geduldsspiel, aber das 1:0 war dann der Dosenöffner. Güssing hatte eigentlich keine Chance“, sagte Jennersdorfs Sportlicher Leiter Martin Sitzwohl und GSV-Assistent Jakob Burits schoss nach: „Das Spiel war ziemlich schnell erledigt und es war von uns keine gute Leistung. Vor allem kämpferisch war es enttäuschend.“

Grafenschachen – Mühlgraben 1:0. Der SC Grafenschachen bleibt weiter oben dran. Von Beginn an entwickelte sich am Sonntagnachmittag ein abwechslungsreiches und schnelles 2. Liga Süd-Spiel, bei dem beide Mannschaften mit offenem Visier agierten und jeweils eine Vielzahl an guten Möglichkeiten hatten. Auch die SVM-Gäste zeigten sich gegenüber der Vorwoche extrem verbessert, scheiterten aber an ihrer Chancenverwertung. „Es war aber zur Vorwoche eine unglaubliche Steigerung“, sagte SVM-Sektionsleiter Florian Jud und ergänzte: „ Bei fünf Latten- und einem Stangenschuss fehlte nur das Glück.“ Aber auch die Hausherren hatten „Alu-Pech“, gewannen das Duell aber dank eines Fallrückzieher-Traumtores von Marcel Jahrmann in Minute 56 aber dennoch. Sektionsleiter Gerald Ringhofer: „Es hätte dann alles passieren können.“

Olbendorf – Stegersbach 1:2. Einen späten Derbysieg durfte am Samstag auch der SV Stegersbach feiern. Dabei fand die Elf von Michael Strobl-Halper fand nur schwer in die Begegnung. „Wir waren nicht so gut wie gegen Mühlgraben und es war sicher eine unserer schwächeren Auftritte in dieser Saison“, sagte Assistent Manfred Petrus und ergänzte: „Es spricht aber sicher für uns, dass wir das Spiel dann doch noch gewinnen konnten.“ Vor der Pause passierte wenig, ehe Christoph Urban dann kurz nach Seitenwechsel auf 0:1 stellte. Diese Führung hielt bis in die Schlussphase und Marc Handel Mazetti gelang der Ausgleich. Die SVO-Freude währte nur kurz, denn der starke Oli Poandl erzielte in Minute 94 das Siegestor für die Gäste. „Wir haben uns für einen kämpferisch guten Auftritt wiederholt nicht belohnt. Es ist schade, dass es zuhause einfach nicht zu laufen beginnt“, so Olbendorfs Sektionsleiter Dietmar Graf.

Kukmirn – Großpetersdorf 0:2. Der SV Großpetersdorf schickte am Sonntag den SV Kukmirn in die Krise. Die Apfeldorf-Kicker warten nämlich weiter auf den ersten Saisonsieg und sind so tabellarisch nur auf dem vorletzten Platz. Anders die SVG-Gäste, die dem 2:0-Cupsieg in Eberau nun einen weiteren Meisterschafts-Erfolg folgen ließen. „Der Cup ist nur Draufgabe, zählen tut für uns die Meisterschaft“, sagte Obmann Harald Schneller, der schon nach drei Minuten über das 0:1 von Andras Fisli jubeln durfte. Kurz nach dem Seitenwechsel machte Daniel Gottfried dann fast schon den Deckel drauf. Schneller: „Ich glaube, dass das auch so in Ordnung geht.“ In Kukmirn war indes Ernüchterung angesagt. Der Sportliche Leiter Wolfgang Zach dazu: „Wir müssen unsere Eigenfehler schleunigst abstellen.“

Eberau – Gemeinde Tobaj 2:0. Der SV Eberau kann mit nun elf Punkten aus den ersten sechs Spielen von einem gelungenen Saisonstart sprechen. Gegen den Aufsteiger von der Gemeinde Tobaj mühte man sich phasenweise zwar, nutzte aber die Fehler der Gäste eiskalt aus. So war es Milan Beli, der nach 74 Minuten seine ganze Klasse zeigte und auf 1:0 stellte. Nur wenige Minuten entschied Mark Abert die Begegnung. In Tobaj war der verletzte Klasse-Stürmer Lukas Spirk doch ein wenig enttäuscht: „Diese Niederlage war extrem unnötig, auch weil wir den gefälligeren Fußball spielten und auch die besseren Chancen hatten..“ Bei den Hausherren meinte Sektionsleiter Andi Gutleben dazu: „Es war umkämpft, aber nach knapp 65 Minuten waren wir dann besser im Spiel. Dazu waren wir erneut sehr effektiv. So war es sicher nicht unverdient.“

Rechnitz – Neuberg 4:2. Sehr gut aus den Saison-Startlöchern kam der SV Rechnitz, der trotz einiger personeller Ausfälle mit nun elf Punkten top dasteht. Vor der Pause waren die Hausherren gegen den ehemaligen Regionalligsten auch die aktivere Elf, die dank Roli Szanto (22.) und Peter Gergo (37.) auch mit 2:0 führte. Kurz vor dem Seitenwechsel verkürzte Franko Vikario und brachte die Gäste so zurück in die Begegnung. In den zweiten 45 Minuten diktierte dann Neuberg, vergab auch einige gute Möglichkeiten, um nach 72 Minuten mit 1:3 hinten zu liegen. Josip Golubar traf zwar postwendend zum Anschluss, aber Julian Simon machte mit dem 4:2 den Deckel drauf. „Das Ergebnis ging dann auch so in Ordnung“, sagte SVR-Obmann Harald Füzi. Anders die Lage bei den Neubergern, die mit sieben Zählern nur mäßig in die Saison fanden. „Es ist unheimlich schade, denn solche Spiele muss man dann aber einfach gewinnen“, erklärte SVN-Obmann Martin Konrad.

Heiligenkreuz – Markt Allhau 4:2. Nach dem 1:1 in Neuberg legte der SV Heiligenkreuz im heimischen Waldstadion gegen Markt Allhau nach. Dabei waren die Gäste mit personellen Problemen angereist, denn vor allem in der Defensive fehlten einige wichtige Kicker. Das merkte man in der ersten Halbzeit aber nicht, denn die Mannen von Trainer Florian Hotwagner spielten richtig gut und lagen dank Harun Jamoul und Oliver Tihanyi auch mit 2:1 vorne. „Sie waren technisch und läuferisch extrem stark, aber unsere Burschen hielten sehr gut dagegen“, lobte Heiligenkreuz' Sportlicher Leiter Markus Jost seine HSV-Elf. Die Hausherren drehten in den zweiten 45 Minuten auf und gewannen dank Jan Willgruber, Daniel Fekete und Marin Kos Harjac mit 4:2. Ernüchtert resümierte Allhaus Pressesprecher Ewald Musser: „Unnötig, aber defensiv waren wir zu anfällig.“

Rotenturm – St. Martin 0:0. Der St. Martiner Aufsteiger machte beim 2. Liga-Top-Team aus Rotenturm einen weiteren Zähler. Der war auch verdient, denn vor der Pause waren die Hausherren die aktivere Truppe, ehe danach auch die Gäste Möglichkeiten auf einen Sieg ausließen. „Die klareren Chancen hatten da auch wir“, sagte St. Martin-Obmann Edwin Janosch und ergänzte: „Vom Spielverlauf her war das Remis aber gerecht.“ In Rotenturm meinte Trainer Mario Portschy: „Es war von uns kein so guter Auftritt, aber wir sind weiter ungeschlagen.“

Statistik:

UFC Lumitech Jennersdorf – SV Güssing 4:0 (2:0).-

Torfolge: 1:0 (17.) Vajda, 2:0 (37.) Vajda, 3:0 (54.) Vajda, 4:0 (90.) Michael Wagner.

Reserve: 0:0.

SR: Nemeth.- Jennersdorf, 230.

Jennersdorf: Tschandl; Michael Wagner, Bakanic, Franz-Peter Wagner, Matthias Wagner; Halb, Resch (82. Janosch), Cuk; Boandl (75. Knaus), Mrazek (60. Dunkl), Vajda.

Güssing: Graf; Nemeth (80. Bilovits), Zinkl, Jonas Kroboth, Peterszel (87. Kienzl); Kosik, Kantor; Laky, Rasser, Weber (46. Manolis Heindl); Mesko (87. Stampfel).

SC Grafenschachen – SV Mühlgraben 1:0 (0:0).-

Tor: 1:0 (56.) Jahrmann.

Reserve: 5:1 (Hofer, Patrick Krutzler, Linhart, Schützenhofer, Giefing; Fuchs).

SR: Haider.- Grafenschachen, 200.

Grafenschachen: Buchegger; Zankl, Luif, Lang, Fabian Strobl; Wenzl; Nico Halwachs, Rudolf (46. Binder), Pimperl (46. Jahrmann); Hart (82. Hofer); Kosnik (91. Grandits).

Mühlgraben: Propst; Kahr (78. Friedl), Dudajek, Vurcer, Glanz; Matovina, Simon Kropf; Niederl, Huc, Prem (85. Manuel Kropf); Heiter.

SV Olbendorf – SV Golf- & Thermenregion Stegersbach 1:2 (0:0).-

Torfolge: 0:1 (47.) Urban, 1:1 (90.) Handel Mazetti, 1:2 (94.) Poandl.

Rote Karte: Trainer Manfred Petrus (51., Beleidigung).

Reserve: 3:12 (Raphael Gallop, Pelzmann, Schlemmer; Tecic 7, Berzkovics 2, Faulend, Haas, Resner).

SR: Ceri.- Olbendorf, 250.

Olbendorf: Halilovic; Heschl, Trenker, Haadl; Holper (93. Glatz), Thomas Nebl, Plank, Csencsics (83. Werderits), Pusnik; Bevk, Handel Mazetti.

Stegersbach: Pergel; Tobias Strobl, Urban, Mad, Fritz (59. Faulend); Benkö (71. Resner), Penzinger, Huber, Garger (59. Serifi), Poandl; Balazs.

SV Relove Kukmirn – SV Elektro Unger Großpetersdorf 0:2 (0:1).-

Torfolge: 0:1 (3.) Fisli, 0:2 (55.) Gottfried.

Reserve: 5:2 (Julian Heindl 2, Gotzi 2, Jandrisevits; Kropf, Baya).

SR: Ruffa.- Kukmirn, 200.

Kukmirn: Knar; Weinhofer (57. Kappel), Matthias Scholz, Horvath, Schnecker (82. Julian Heindl); Frühmann, Gaal, Felix Heindl, Bleyer; Kulovits; Unger.

Großpetersdorf: Rengel; Tiefengraber, Stefan Hetyei (86. Klobosits), Tiba, Matthias Hetyei (66. Unger); Valentin Gabriel (66. Resner), Giber, Fisli, Hötschl; Gottfried (77. Jani), Wurglits.

SV Wica Eberau – ASV „Z+H Weber“ Gemeinde Tobaj 2:0 (0:0).-

Torfolge: 1:0 (74.) Beli, 2:0 (81.) Abert.

Reserve: 1:4 (Radakovits; Jandrisits 2, Pree, Ifkovits).

SR: Flasch.- Eberau, 450.

Eberau: Levay; Rambeck, Bardics, Patrick Kraller, Traupmann; Hafner (76. Horvath), Pataki, Szvetits, Abert; Draxler, Beli (86. Kovacs).

Gemeinde Tobaj: Weber; Leitner, Horvat, Roth, Winkelbauer (81. Haasz); Schendl, Lukavecki; Robin Jautz-Lackner, Herceg (87. Keller), Julian Jautz-Lackner; Dragovic (67. Konrad).

SV Speedarena Rechnitz – SV Marsch Neuberg 4:2 (2:1).-

Torfolge: 1:0 (22.) Szanto, 2:0 (37.) Gergo, 2:1 (42.) Vikario, 3:1 (72.) Szanto, 3:2 (74.) Golubar, 4:2 (85.) Simon.

Gelb-Rote Karte: Manuel Neubauer (82., Foul).

Reserve: 3:5 (Krznaric, Brunner, Mandl; Lukas Kantauer 4, Kovacs).

SR: Maxharri.- Speedarena, 150.

Rechnitz: Cividino; Gollerits, Preinsperger, Schreiner, Resetar; Valkovszki, Pfahnl; Dorner (69. Simon), Szanto, Gergo (95. Brunner); Werderitsch (88. Mandl).

Neuberg: Posch; Manuel Neubauer, Halavuk, Marth, Plank; Vikario, Raffael Radakovits (61. Fabian Radakovits); Csencsits, Farkas, Weber; Golubar.

SV Heiligenkreuz – UFC Markt Allhau 4:2 (1:2).-

Torfolge: 0:1 (12.) Jamoul, 1:1 (16.) Humar, 1:2 (35., Elfmeter) Tihanyi, 2:2 (62.) Willgruber, 3:2 (71.) Fekete, 4:2 (92.) Kos Harjac.

Reserve: 1:2 (Janosch; Liuba 2).

SR: Pllana.- Waldstadion, 150.

Heiligenkreuz: Thaller; Merdian, Kardos, Fabsits, Poczak; Köppel, Hrgar; Schlener (55. Kos Harjac), Humar, Willgruber (92. Mirth); Fekete.

Markt Allhau: Tripaum; Aizenpreisz (73. Kucera), Krutzler, Teller; Binder, Stumpf, Prettner, Racz (84. Liuba), Psihoda; Tihanyi (93. Fischer), Jamoul.

ASK Korkisch Rotenturm – ASV Baubedarf Niederer Sankt Martin/Raab 0:0.-

Reserve: 4:1 (Resch 2, Ochsenhofer, Kozhenov; Schulter).

SR: Fatih Tekeli.- Korkisch Arena, 120.

Rotenturm: Hettlinger; Brindlinger, Selimovic, Koch, Szabo, Gröller; Sauhammel, Adam Horvath (46. Wiesler); Doleschal, Postmann (60. Balogh), Pfeffer (46. Gangoly).

St. Martin: Bozek; Windisch, Prem, Panic, Lipp (67. Tigeli); David Mayer, Holzmann; Gmeindl-Neubauer (75. Lendl), Kreso, Nico Mayer (75. Thiago); Vhrunc Pfeifer.