2. Liga Süd: Erste Erkenntnisse nach dem Startschuss

Grafenschachen - Markt Allhau 2:1. Gleich beim ersten Spiel der neuen Spielzeit kam es in Grafenschachen zum Derbyschlager zwischen dem SCG und dem Burgenlandliga-Absteiger aus Markt Allhau. Dabei war es auch ein Treffen der beiden befreundeten Cheftrainer Thomas Simon auf Hausherren- und Florian Hotwagner auf Allhau-Seite. Schnell nahm die Begegnung auch an Fahrt auf, denn Marcel Jahrmann stellte für die Heimischen in Minute 13 auf 1:0. Lange währte die Freude nicht, denn quasi postwendend traf Oliver Tihanyi zum Ausgleich. Die Allhauer waren dann vor der Pause einer etwaigen Führung etwas näher, aber auch Grafenschachen blieb immer gefährlich. „Sie waren ein sehr, sehr starker Gegner“, erklärte SCG-Sektionsleiter Gerald Ringhofer und ergänzte: „Die Rote Karte spielte uns dann in die Karten.“ Davor erzielte Nico Halwachs noch die Führung für Grafenschachen, ehe Ferenc Racz nach einem Foul frühzeitig vom Platz musste. Ringhofer weiter: „Das spielte uns in die Karten und so war es ein super Auftakt für uns.“ Anders die Lage beim UFC, der mit der Niederlage haderte. Pressesprecher Ewald Musser: „Unser Start ging in die Hose, auch weil es eine total unnötig war.“ Für Grafenschachen geht es im Dienstag-Nachtrag nun nach Kukmirn - die Allhauer reisen zum SV Neuberg.

Stegersbach - Neuberg 3:2. Mit diesem Klassiker ging es für zwei südliche Traditionsvereine in die neue Saison. Und die rundum veränderte Stegersbacher Elf behielt letztendlich auch mit etwas Glück die Oberhand. Weil ausgerechnet der Neuberger Edelzangler Josip Golubar in Minute 90 einen Oliver Poandl-Freistoß ins eigene Tor lenkte, konnte die SVS-Elf von Trainer Michael Strobl-Halper die ersten Punkte 2023/24 holen. Davor war es ein prinzipiell ausgeglichenes Duell, bei dem die Gäste einen Rückstand dank zweier Ivan Hajdic-Tore drehten, spät aber doch noch verloren. „Vor allem nach der Pause waren wir sehr, sehr gut, aber wir verabsäumten es, die Begegnung zu entscheiden“, sagte SVN-Obmann Martin Konrad, während Stegersbach-Assistent Manfred Petrus ergänzte: „Vom Ergebnis war es für uns ein perfekter Start und es geht in die richtige Richtung.“ Schon in St. Martin steht für die Stegersbach die nächste Bewährungsprobe auf dem 2. Liga-Plan, die Neuberger empfangen indes Burgenlandliga-Absteiger Markt Allhau.

Mühlgraben - St. Martin 0:0. Mit einem Nachbarschaftstreffen gegen den Aufsteiger aus St. Martin eröffnete der SV Mühlgraben am Freitag die 2. Liga-Spielzeit. Und der ASV-Nachbar verlangte den Hausherren auch einiges ab, denn die Elf von Spielertrainer Zvonimir Panic versteckte sich nicht und konnte auch offensiv einige Akzente setzen. Die größte Chance der Begegnung vergab dann aber der SVM, der in der zweiten Halbzeit per Elfmeter an Peter Bozak scheiterte und auch im Nachschuss im St. Martin-Goalie seinen Meister fand. „Vor der Pause waren wir besser, danach sie. So war es ein gerechtes Remis“, sagte St. Martin-Obmann Edwin Janosch, während Mühlgraben-Sektionsleiter Florian Jud ergänzte: „Vor allem in der zweiten Halbzeit übernahmen wir dann klar das Kommando, aber wer seine Chance nicht nützt, kann nicht gewinnen.“ Für beide Mannschaften steht unter der Woche ein Nachtragsspiel an: St. Martin trifft zuhause auf Stegersbach, während der SVM zum SV Großpetersdorf reist.

Kukmirn - Eberau 1:1. Mit Spannung war dieses Treffen zweier über den Sommer veränderter Mannschaften erwartet worden, denn beide Teams konnten einige Burgenlandliga-erprobte Kicker für sich gewinnen und von Beginn an entwickelte sich ein interessantes Duell auf Augenhöhe. Bei diesem hatten die Gäste die prinzipiell besseren Chancen und gingen auch folgerichtig durch Max Mayer in Führung. „Wir haben sehr gut begonnen, ließen nur zu viele Chancen liegen“, erklärte Eberau-Sektionsleiter Andreas Gutleben und ergänzte: „Sie haben dann das Tempo gut rausgenommen und wir kamen nicht mehr wirklich durch.“ Kurz nach der Pause konnten die Hausherren dann nach einem Eckball und einem Treffer von Matthias Scholz ausgleichen, ehe dann beide Teams Möglichkeiten auf eine etwaige Entscheidung ausließen. Die nächste Chance auf den ersten Saisonsieg gibt es schnell, denn die Kukmirner empfangen am Dienstag Grafenschachen - Eberau bittet Rotenturm zum Nachtragsspiel.

Olbendorf - Großpetersdorf 1:2. Sein zweites Spiel hat der SV Olbendorf in den Beinen und nach der 2:6-Niederlage beim Aufsteiger Gemeinde Tobaj, musste man bei seinem „Kirtags-Match“ auch Großpetersdorf den Vortritt lassen. „Es war bei uns sicher eine gewisse Unsicherheit zu spüren“, sagte Olbendorf-Sektionsleiter Dietmar Graf und schoss nach: „Die Niederlage geht dann wohl leider in Ordnung.“ Dabei dauerte es aber, ehe auch die ersatzgeschwächten Gäste in die Begegnung fanden und allzu viele Höhepunkte gab es bis zur 58. Minute nicht. Dort wurde dann Michi Wurglits toll freigespielt und der Klasse-Stürmer traf zur Gäste-Führung. „Es war ein hartes Stück Arbeit, aber weil wir insgesamt mehr Zwingendes hatten, geht der Sieg für uns auch in Ordnung“, erklärte SVG-Oberhaupt Harald Schneller. Nach 80 Minuten erhöhte Robert Hötschl auf 0:2 - Thomas Holper gelang nur noch der Anschluss. Während die Olbendorf unter der Woche kein Spiel haben, muss der SVG am Dienstag gegen den SV Mühlgraben ran.

Heiligenkreuz - Gemeinde Tobaj 1:5. 6:2 gegen Olbendorf, 5:1 in Heiligenkreuz: Der 1. Klasse-Meister von der Gemeinde Tobaj ist in der neuen Liga voll angekommen. Dabei „täuschte“ laut Obmann-Stellvertreter und ASV-Angreifer Lukas Spirk das „Ergebnis ein wenig“, denn ganz so klar, wie es der Endstand dann vermuten lässt, war es nicht. Die Hausherren mussten früh zweimal wechseln, hielten das Geschehen vor der Pause aber offen. In den zweiten 45 Minuten kam Tobaj dann besser rein, erzielte wunderschöne Tore und gewann auch verdient. Spirk: „Wir hatten erst Probleme mit dem großen Platz und unsere Abstände in den einzelnen Ketten waren zu groß. Das wurde nach Seitenwechsel klar besser.“ Im HSV-Lager meinte der Sportliche Leiter Markus Jost dazu: „Es war dann schon ein deprimierender Start in die neue Saison. So hatten wir uns das nicht vorgestellt.“ Während die Tobajer unter der Woche frei haben, reist der SV Heiligenkreuz zum Derby nach Güssing.

Rotenturm - Jennersdorf 4:3. Dank eines Viererpacks von Angreifer Erik Burai fand der ASK Rotenturm, der in der heurigen Saison die Rolle als SV Oberwart 1b einnimmt, optimal aus den Startlöchern. Die Hausherren waren über die 90 Minuten gesehen auch die Mannschaft, die den Sieg mehr wollte und mehr für diesen investierte. Genau das störte auch Jennersdorfs Sportlichen Leiter Martin Sitzwohl: „Sie haben eine sehr junge und auch gute Elf, aber wir haben die Zweikämpfe nicht angenommen und wir hätten uns auch einen etwaigen Punkt nicht verdient gehabt.“ Die Jennersdorfer ließen nämlich trotz 0:3- und 1:4-Rückstand nicht locker und Julian Resch verkürzte auf 3:4 - zu mehr reichte es dann nicht mehr. Rotenturm-Trainer Mario Portschy: „Mit einem Heimsieg zu starten tut immer gut. Das wird unserer jungen Truppe auch noch mehr Sicherheit geben.“

Rechnitz - Güssing 2:0. In Rechnitz begann der SV Güssing nach einem riesigen Umbruch sein neues GSV-Kapitel und musste schon nach 14 Minuten einen Schock verdauen, denn Milan Kosik sah nach einer Notbremse die Rote Karte. Zu allem Überdruss traf Nino Werderitsch nach dieser Aktion auch zur Rechnitzer Führung und stellte so die Weichen früh auf Heimsieg. Den durfte der SVR dann auch feiern, denn abermals Werderitsch machte in Minute 70 den Deckel drauf. „Wir haben ganz gut gespielt und alle haben ihre Aufgaben erledigt. Wirkliche Chance gab es für sie nicht“, sagte SVR-Obmann Harald Füzi, während Güssing-Assistent Jakob Burits ergänzte: „Unsere Burschen haben super verteidigt, aber mit dem 0:2 war es dann eigentlich vorbei.“ Die nächste Chance auf die ersten Punkte hat der GSV nun am Dienstag beim Derby gegen Heiligenkreuz, während die Rechnitzer schon am heutigen Montag in Jennersdorf ranmüssen.

Statistik:

SC Grafenschachen – UFC Z-Immobilien Markt Allhau 2:1 (1:1).-Torfolge: 1:0 (13.) Jahrmann, 1:1 (16.) Tihanyi, 2:1 (55.) Nico Halwachs. Rote Karte: Racz (67., Foul).Reserve: 1:7 (Giefing; Liuba 3, Fischer, Urbauer, Loppauer, Thomas Kraus).SR: Tosun.- Grafenschachen, 150.Grafenschachen: Buchegger; Zankl (52. Binder), Luif, Lang, Fabian Strobl; Jahrmann (46. Pimperl), Wenzl; Michael Strobl, Hart (69. Grandits), Nico Halwachs (85. Hofer); Kosnik. Markt Allhau: Florian Tripaum; Sziklasi, Devescersi, Teller (75. Stumpf), Krutzler (66. Aizenpreisz); Binder, Radics, Prettner, Racz; Jamoul; Tihanyi.

SV Golf- & Thermenregion Stegersbach – SV Marsch Neuberg 3:2 (1:0).-Torfolge: 1:0 (12., Elfmeter) Balazs, 1:1 (51.) Hajdic, 1:2 (58.) Hajdic, 2:2 (77.) Mad, 3:2 (90., Eigentor) Golubar. Gelb-Rote Karte: Halavuk (76., Foul). Reserve: 3:9 (Haas, Jakob Peischl, Eigentor; Lukas Kantauer 6, Kovacs 2, Pelzmann). SR: Wisak.- Thermenstadion, 280.Stegersbach: Pergel; Fritz, Mad, Berzkovics; Tobias Strobl, Bencsics, Penzinger, Garger; Benkö (79. Urban), Balazs (69. Huber), Poandl. Neuberg: Posch; Manuel Neubauer, Halavuk, Marth (23. Raffael Radakovits), Paul; Vikario, Farkas; Csencsits (92. Fabian Radakovits), Golubar, Weber (66. Plank); Hajdic.

SV Mühlgraben – ASV Pizzeria Palermo St. Martin/Raab 0:0.-Reserve: 1:4 (Halb; Lipp 2, Hoschek 2).SR: Kern.- full speed-Arena, 280.Mühlgraben: Skodnik; Karner, Dudajek, Vurcer, Glanz; Hutter (46. Hösch), Simon Kropf; Niederl (77. Kahr), Manuel Kropf (77. Pfeifer), Heiter (87. Friedl); Huc. St. Martin: Bozek; Gmeindl-Neubauer, Prem, Panic, Holzmann; David Mayer (69. Thiago), Tigeli; Dominik Windisch, Lendl (88. Hoschek), Nico Mayer (80. Lipp); Kreso.

SV Redlove Kukmirn – SV Wica Eberau 1:1 (0:1).- Torfolge: 0:1 (35.) Mayer, 1:1 (50.) Matthias Scholz. Reserve: 1:4 (Ruiß; Simon Radakovits 2, Bozo, Laky). SR: Stojanovic.- Kukmirn, 150.Kukmirn: Knar; Gaal, Matthias Scholz, Felix Heindl, Mayer; Kulovits, Unger (80. Weinhofer); Frühmann, Bleyer, Schnecker (90. Schabhüttl); Julian Heindl (87. Kappel). Eberau: Levay; Pataki, Patrick Kraller, Bardics, Rambeck; Pomper, Szvetits; Hafner (73. Horvath), Beli, Abert; Mayer.

SV Olbendorf – SV Elektro Unger Großpetersdorf 1:2 (0:0).-Torfolge: 0:1 (58.) Wurglits, 0:2 (80.) Hötschl, 1:2 (85.) Holper. Reserve: 0:0.SR: Pllana.- Olbendorf, 350.Olbendorf: Halilovic; Radostits (74. Haadl), Faszl, Trenker; Plank, Nebl; Pusnik, Csencsics (60. Holper), Bevk (74. Tuider), Handel Mazetti; Schenner. Großpetersdorf: Rengel; Matthias Hetyei (91. Klobosits), Stefan Hetyei, Fisli, Tiba; Giber, Hötschl; Gottfried, Jani (57. Resner), Steinbauer (61. Unger); Wurglits.

SV Heiligenkreuz – ASV „Z+H Weber“ Gemeinde Tobaj 1:5 (0:0).-Torfolge: 0:1 (48.) Spirk, 0:2 (56.) Julian Jautz-Lackner, 0:3 (66.) Spirk, 0:4 (68.) Schendl, 1:4 (78., Elfmeter) Jan Willgruber, 1:5 (90.) Spirk. Reserve: 0:2 (Pree, Guggi).SR: Dinleyici.- Waldstadion, 250. Heiligenkreuz: Marakovits; Windisch (21. Mirth), Kardos, Fabsits, Poczak; Hrgar, Köppel; Jan Willgruber (83. Janosch), Humar, Schlener (7. Kos Harjac); Fekete. Gemeinde Tobaj: Weber; Leitner, Horvat, Roth, Oswald (77. Winkelbauer); Schendl, Lukavecki; Julian Jautz-Lackner, Robin Jautz-Lackner (87. Rosenecker), Herceg; Spirk (91. Haasz).

ASK Korkisch Rotenturm – UFC Lumitech Jennersdorf 4:3 (2:0).- Torfolge: 1:0 (17.) Burai, 2:0 (45.) Burai, 3:0 (50.) Burai, 3:1 (67.) Vajda, 4:1 (73.) Burai, 4:2 (73.) Resch, 4:3 (79.) Resch. Reserve: 3:3 (Kozhenov 2, Balogh; Ehrenhofer 2, Kusch). SR: Flasch.- Korkisch Arena, 150. Rotenturm: Hettlinger; Brindlinger, Selimovic, Szabo, Gröller; Sauhammel, Horvath (82. Wiesler); Zapfel, Glavas (90. Hassuneh), Luckerbauer (67. Postmann); Burai. Jennersdorf: Tschandl; Herzenjak (60. Dunkl), Knaus, Franz-Peter Wagner, Matthias Wagner; Bakanic (82. Janosch), Resch, Cuk; Vajda, Michael Wagner, Boandl (60. Mrazek).

SV Speedarena Rechnitz – SV Güssing 2:0 (1:0).- Torfolge: 1:0 (15.) Werderitsch, 2:0 (70.) Werderitsch). Rote Karte: Kosik (14., Notbremse). Reserve: 5:4 (Mandl 3, Karoly, David Habetler; Zach 2, Gibiser, Martin Kroboth). SR: Cvrljak.- Speedarena, 150. Rechnitz: Cividino; Gollerits, Schreiner, Preinsperger, Pfahnl; Konrad (46. Thomas Brunner); Dorner (75. Mandl), Valkovszki, Gergo, Szanto (91. Karoly); Werderitsch (91. Unger). Güssing: Graf; Nemeth (81. Stampfel), Jonas Kroboth, Kosik, Zinkl; Kantor, Peterszel; Mikovits (57. Heindl), Rasser, Laky; Mesko.