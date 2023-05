2. Liga Süd: Ringen ums Stockerl

MÜHLGRABEN – EDELSERPENTIN 4:0. Den ersten Matchball auf den 2. Liga-Meistertitel verpasste die SpG Edelserpentin beim SV Mühlgraben. Dabei machte man im SpG-Lager die Schuldigen schnell aus: Das Unparteiischen-Gespann! „Strittige Situationen wurden konsequent gegen uns gepfiffen und man hatte ständig das Gefühl, dass wir benachteiligt werden“, kritisierte SpG-Obmann Konrad Renner und schoss nach: „Das war eine Frechheit.“ Generell war es eine insgesamt ausgeglichene Partie, bei der beide Mannschaften einige gute Möglichkeiten hatten. So war es Christoph Fink, der in Minute 71 auf 1:0 für die Hausherren stellte. Keine vier Minuten später verloren die Gäste dann Paul Zupanko nach einer Roten Karte und mit dem 2:0 durch Julian Pfeifer war alles entschieden. „Für mich war der Ausschluss klar“, erklärte SVM-Sektionsleiter Florian Jud, der ergänzte: „Mit diesem Sieg war für uns nicht unbedingt zu rechnen. Dennoch wird Edelserpentin verdient aufsteigen.“

JENNERSDORF – HEILIGENKREUZ 1:1. Dank Michi Wagner rettete der UFC Jennersdorf beim Derby gegen gut eingestellte Heiligenkreuzer Gäste spät noch einen Punkt. Der Allrounder war dabei in Minute 92 zur Stelle und traf zum Ausgleich. Davor taten sich die Heimischen, die aktuell noch auf Platz zwei liegen, aber nach Verlustpunkten hinter Rotenturm rangieren könnten, schwer, offensive Lösungen zu finden. Hin und wieder gelang es dann aber, den HSV-Riegel zu knacken, doch die UFC-Elf von Saso Kupcic scheiterte einmal an der Latte und der Stange. „Nach der Pause war es dann ein Spiel auf ein Tor“, resümierte Jennersdorfs Sportlicher Leiter Martin Sitzwohl und ergänzte: „Leider fiel der Ausgleich etwas zu spät. Der war verdient.“ Die Gäste haderten indes vor allem mit dem Zeitpunkt des Gegentreffers. Über weite Phasen war die Defensivarbeit sehr gut, auch wenn man offensiv einiges liegen ließ. Der Sportliche Leiter Markus Jost dazu: „Unterm Strich geht das 1:1 in Ordnung.“

EBERAU – SCHLAINING 2:2. Die Schlaininger Chance auf den Klassenerhalt lebt weiter. So braucht man zwar Glück, denn es hängt von einigen Faktoren wie der Regionalliga und in weiterer Folge der Burgenlandliga ab, aber zumindest würde man sich nach einem passablen Frühjahr erhobenen Hauptes verabschieden. Auch beim SV Eberau, derschnell dank eines Daniel Vlasics-Doppelpackes mit 2:0 führte, punktete man verdient. „Die erste Halbzeit haben wir noch verschlafen, ehe wir dann die klar bessere Mannschaft waren“, erklärte Sektionsleiter Ernst Simon und ergänzte: „Der Punkt war dann verdient.“ Dafür brauchte es die beiden Glösl-Brüder, Tobias und Florian, die jeweils einen Treffer beim 2:1 erzielten. Eberau-Sektionsleiter Andi Gutleben: „Es war mit dem späten Elfer-Gegentor bitter, aber wir hörten zu früh auf zu spielen.“

NEUBERG – OLBENDORF 1:2. Einer der großen Gewinner der vergangenen Runde war der SV Olbendorf, der dank eines späten Treffers von Robert Tuider beim Nachbarn drei Punkte entführte und sich so einen Polster von sechs Punkten auf Schlaining verschaffen konnte. Das sollte auch reichen, um zumindest nicht unter den letzten drei die Saison abzuschließen. „Der Sieg war extrem wichtig und mit einem weiteren wären wir durch“, freute sich der Sportliche Leiter Ronald Jallitsch. Das Nachbarschaftstreffen war insgesamt kein wirklicher Hingucker. Die Hausherren mühten sich, hatten auch einige Chancen, vergaben diese aber beinahe schon fahrlässig. So führte man dank Ivan Hajdic mit 1:0, um das Spiel doch noch aus der Hand zu geben. SVN-Obmann Martin Konrad: „Es war schon Wahnsinn, was wir alles ausgelassen haben.“

STEGERSBACH – KUKMIRN 0:1. Auch der Kukmirner Aufsteiger durfte am Wochenende feiern. So ist der Klassenerhalt theoretisch noch nicht ganz fix, aber es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn die Elf von Neo-Trainer Mario Bauer nicht oben bleiben sollte. Mann des Derbys war Robin Bleyer, der früh die Weichen auf Auswärtssieg stellte. Die Hausherren kämpften mit ihrer personellen Situation und konnten dann irgendwann nicht mehr zulegen. „Es war von uns kein guter Auftritt. Das lag aber auch am Fehlen einiger wichtiger Kicker“, sagte SVS-Trainer Wolfgang Kienzl, während Kukmirns Sportlicher Leiter Wolfgang Zach ergänzte: „Die Burschen haben sehr gut gespielt. Wir hätten es nur früher entscheiden können.“

ROTENTURM – RECHNITZ 2:1. Die besten Chancen auf Platz zwei in der Liga hat aktuell der ASK Rotenturm. Dafür braucht es beim Nachtrag zwar einen Sieg, aber gewinnt man noch viermal, wäre die Elf von Mario Portschy nicht mehr vom ersten Verfolgerrang zu verdrängen. Dabei waren die Rechnitzer in der Anfangsphase besser und der starke Bence Pergel belohnte die Gäste mit dem 0:1. In weiterer Folge übernahmen die Hausherren das Kommando und Erik Burai und Fabian Puhr drehten das Spiel schnell. „Sie hatten dann nichts Zwingendes mehr und wir waren in der zweiten Halbzeit besser“, sagte ASK-Coach Mario Portschy, der von einem „gut tuenden Heimsieg“ sprach. Bei den Gästen sagte Sektionsleiter Josef Wallner: „Die erste Halbzeit war noch in Ordnung, danach ging bei uns nur noch wenig.“

JABING – GROSSPETERSDORF 1:3. Der ASK Jabing verlor auch das umkämpfte Derby gegen Großpetersdorf nicht unverdient und wird so wohl kommende Saison wieder 1. Klasse kicken. „Die Planungen gehen wohl dorthin“, sagte auch Obmann Christian Gansfuss, der das 1:3 betreffend ergänzte: „Es war zerfahren. Unsere Burschen hauten sich aber voll rein und mehr ist aktuell nicht möglich.“ Beim SVG peilt man indes nun einen Stockerlplatz an. Dafür braucht es drei weitere Derbysiege. Obmann Harald Schneller: „Darauf liegt der Fokus. In Jabing gewannen wir verdient.“

GRAFENSCHACHEN – HEILIGENBRUNN 0:2. Beim Grafenschachener Herbstmeister wird man froh sein, wenn das Frühjahr endlich vorbei ist. Viele Kicker laufen ihrer Form hinterher und auch immer wiederkehrende personelle Sorgen plagen die Elf von Helmut Plank. So verlor man auch gegen Heiligenbrunn verdient. Der SVH verteidigte konsequent und hatte offensiv dann auch noch zwei Momente auf seiner Seite, um die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen. „Wir hatten zwar 80 Prozent Ballbesitz, aber wirklich gefährlich wurden wir selten“, resümierte SCG-Sektionsleiter Gerald Ringhofer, während sein Pendant, Thomas Kedl, anfügte: „Das war ein verdienter Auswärtssieg. Unsere Elf verteidigte sehr kompakt.“

STATISTIK:

SV Mühlgraben – SPG Edelserpentin 4:0 (0:0).-

Torfolge: 1:0 (71.) Fink, 2:0 (79.) Pfeifer, 3:0 (85.) Fink, 4:0 (94.) Pfeifer.

Rote Karte: Zupanko (75., Tätlichkeit). Reserve: abgesagt.

SR: Orman (M: sehr gut/E: kein Kommentar).- full speed-Arena, 260.

Mühlgraben: Propst; Glanz, Dudajek, Vurcer, Hösch (68. Pfeifer); Hutter, Matovina; Niederl, Stangl, Kahr (90. Karner); Fink (89. Friedl).

Edelserpentin: Malits; Zupanko, Prahic, Halavuk, Lakatos; Simon, Strohmeyer (81. Kracher), Angyan (60. Jakab), Pusztai; Endrit Mucolli, Benkö (81. Prisching).

UFC Lumitech Jennersdorf – SV Heiligenkreuz 1:1 (0:1).-

Torfolge: 0:1 (24.) Jan Willgruber, 1:1 (92.) Michael Wagner.

Reserve: 1:1 (Ehrenhofer; Janosch).

SR: Paukowits (J: gut/H: gut).- Jennersdorf, 250.

Jennersdorf: Tschandl; Michael Wagner, Bakanic, Müller, Matthias Wagner; Halb, Resch; Dunkl (71. Herzenjak), Stefan Deutsch (91. Janosch), Mrazek (60. Boandl); Vajda.

Heiligenkreuz: Thaller; Gaal, Fabsits, Kardos, Poczak; Mirth, Köppel; Strobl (91. Merdian), Windisch, Jan Willgruber; Fekete.

SV Wica Eberau – ASK Schlaining 2:2 (2:0).-

Torfolge: 1:0 (20.) Vlasics, 2:0 (29.) Vlasics, 2:1 (69.) Tobias Glösl, 2:2 (92., Elfmeter) Florian Glösl.

Reserve: Nichantreten Schlaining.

SR: Fatih Tekeli (E: gut/S: gut).- Eberau, 100.

Eberau: Levay; Pataki, Patrick Kraller, Bardics, Rambeck (67. Csencsits); Martin Bock, Draxler, Szvetits, Skriba (67. Stefan Laky), Vlasics (81. Horvath); Abert.

Schlaining: Bögöly; Csebits, Florian Glösl, Tobias Glösl, Stelzer (85. Lukas Postmann); Putz, Felegyhazi; Nagy (75. Klemens Mikovits), Dzaferovic, Mamic; Petric (46. Bürger).

SV Marsch Neuberg – SV Olbendorf 1:2 (0:0).-

Torfolge: 1:0 (63.) Hajdic, 1:1 (70.) Hitrec, 1:2 (92.) Tuider.

Reserve: abgesagt.

SR: Maxharri (N: durchschnitt/O: sehr gut).- Neuberg, 120.

Neuberg: Kracher; Neubauer, Draguljic, Marth, Paul; Gruber; Csencsits, Vikario, Golubar, Paul (77. Maikisch); Hajdic.

Olbendorf: Halilovic; Trenker (46. Handel Mazetti), Glatz, Krsic; Plank, Thomas Nebl; Holper (65. Haadl), Hitrec (78. Tuider), Heschl (78. Schenner); Cakarun, Batori-Toth (46. Radostits).

SV Golf- & Thermenregion Stegersbach – SV Redlove Kukmirn 0:1 (0:1).-

Tor: 0:1 (23.) Bleyer.

Reserve: 8:5 (Tecic 4, Eugen Strobl 3, Resch; Svetits 3, Steiner, Gotzi).

SR: Kern (S: gut/K: gut).- Thermenstadion, 200.

Stegersbach: Slukic; Oswald, Fritz, Kalamar, Ritter; Jautz-Lackner, Berzkovics (87. Zsifkovits), Kienzl, Serifi; Poandl, Faulend (67. Tecic).

Kukmirn: Knar; Schreiner, Matthias Scholz, Felix Heindl, Mayer; Julian Heindl (79. Schnecker), Smodis, Unger, Bleyer; Andrija Galic, Ivan Galic.

ASK Korkisch Rotenturm – SV Speedarena Rechnitz 2:1 (1:1).-

Torfolge: 0:1 (38.) Pergel, 1:1 (43.) Burai, 2:1 (49.) Puhr.

Reserve: 1:2 (Gabriel; Mandl, Krznaric).

SR: Nemeth (Ro: gut/Re: gut).- Korkisch Arena, 200.

Rotenturm: Hettlinger; Brindlinger, Selimovic, Talaber, Gröller; Luckerbauer (84. Barbaryan), Ungerböck, Horvath (89. Hassuneh), Puhr; Balogh (68. Zambo), Burai.

Rechnitz: Cividino; Gollerits, Nimac, Bolla, Resetar; Brunner (53. Simon), Valkovszki; Werderitsch (70. Dorner), Kurtz, Szanto; Pergel.

ASK Automobile Simon Jabing – SV OK-Energiehaus Großpetersdorf 1:3 (0:2).-

Torfolge: 0:1 (41.) Gabriel, 0:2 (45+4) Krenn, 1:2 (48.) Gergo, 1:3 (83.) Wurglits.

Reserve: 1:6 (Lorenz; Kropf 2, Matthias Resner, Sagmeister, Baya, Burjan).

SR: Fercher (J: gut/G: gut).- Pinka Arena, 150.

Jabing: Lalic; Sagmeister (76. Hupfer), Schreiner, Bogad, Graf; Doppler (63. Brunner), Fabsits, Farkas, Strobl, Gergo; Tauss (12. Kamper/76. Deutsch).

Großpetersdorf: Rengel; Tiefengraber, Krenn, Tiba, Schmalzer (12. Matthias Hetyei); Giber, Stefan Hetyei (84. Resner); Gabriel, Jani (65. Füleki), Hötschl; Wurglits.

SC Grafenschachen – SV Heiligenbrunn 0:2 (0:1).-

Torfolge: 0:1 (45., Elfmeter) Vikic, 0:2 (49.) Humar.

Reserve: 2:0 (Loidl, Grill).

SR: Erdem (G: gut/H: sehr gut).- Grafenschachen, 110.

Grafenschachen: Buchegger; Thier (52. Nico Halwachs), Luif, Lang; Rudolf, Jahrmann; Strobl (82. Coric), Wenzl, Pimperl; Fenz, Hart (61. Binder).

Heiligenbrunn: Hamr; Szabo, Vikic, Marcel Stettner, Strobl; Gröller, Adamic; Herczeg (77. Dominik Stettner), Vurusic (88. Geider), Humar; Martin Pal.