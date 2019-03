Der erste Rückrundenspieltag verlief ohne die ganz großen Aufreger. Da war natürlich der Kaltenbrunner Auftaktsieg gegen Grafenschachen, der die Hoffnungen am Leben erhielt, während die Top-Teams aus Eberau, Mühlgraben oder von der SpG Edelserpentin nicht über Punkteteilungen hinauskamen. Und ein Umstand kam noch hinzu: Es war Fasching und diese Zeit hätten einige Vereine lieber anders genutzt.

So meinte etwa Schlainings Sektionsleiter Ernst Simon zur BVZ: „Wir hatten zu unserer aktiven Zeit zu diesem Termin nicht einmal ein Freundschaftsspiel. Ich weiß nicht, was sich der BFV dabei gedacht hatte. Das war schon Wahnsinn.“

Dick eingepackt. Die Kicker des SV Olbendorf traten am Faschingssamstag in Neuberg an und weil das Wetter nicht wirklich einladend war, musste man sich gut adjustieren. Das machte die Elf von Jochen Keglovits. | Bauer

Ähnliche Töne kamen auch vom SV Großpetersdorf, wo Obmann Harald Schneller folgendes berichtete: „Es war schon ein sehr unglücklich gewählter Termin. Überall gab es Umzüge und dementsprechend sah dann auch die Zuseherzahl bei unserem Derby in Eberau aus. Wo Menschen arbeiten, passieren Fehler, aber man hätte es garantiert geschickter lösen können.“

Bei den Eberauer Hausherren war man ebenfalls nicht angetan vom ersten Pflichtspiel-Termin des neuen Jahres. So erklärte Obmann-Stellvertreter Christian Kopfer: „Ich weiß nicht, wann man lieber auf den Sportplatz geht: Bei kaltem Wetter, brauner Wiese und holprigem Terrain, oder doch lieber im April oder Mai bei schönem Wetter? Der Verband agierte in dieser Frage sehr unflexibel. Normalerweise wären gegen Großpetersdorf sicher 400 Zuseher gewesen, wobei sich so ‚nur‘ 150 auf den Platz verirrten. Das sind finanzielle Einbußen. Die Vereine sind von den Zusehern abhängig und jeder braucht auch die Einnahmen.“

Es gab aber durchaus auch andere Stimmen. So war Güssings Trainer Hannes Winkelbauer ganz froh, dem närrischen Treiben zu entfliehen: „Ich bin auch kein wirklicher Faschingsprinz. In Güssing ist auch der Dienstag der wichtigere Tag. Für uns war das so nie ein wirkliches Thema und die Kicker waren viel mehr froh, dass es endlich losging.“

BFV-Vizepräsident Konrad Renner war froh, den Auftakt schon drübergebracht zu haben. | BVZ

Und wie nahm man die Kritik beim Verband auf? Dort äußerte sich BFV-Vizepräsident Konrad Renner, der zudem als Obmann bei der SpG Edelserpentin fungiert, wie folgt: „Wir haben da schon reagiert und werden im kommenden Jahr die Frühjahrssaison später beginnen. Grundsätzlich war keine Rückverlegung mehr möglich, weil dann auch der BFV-Cup oder etwaige Nachtragstermine gebraucht werden könnten. Und der Fasching fiel heuer auch sehr spät. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Was man hat, hat man. Wer weiß, ob nicht doch noch einmal ein Wetterumschwung kommt.“