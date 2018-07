Die vergangene Saison verlief für den ASK Rotenturm fast wie im Traum. Meister, Wiederaufstieg in die 2. Liga Süd und zudem noch im BFV-Cup-Halbfinale, wo man gegen den Burgenlandligisten aus Siegendorf zwar scheiterte, sich aber erhobenen Hauptes aus dem Bewerb verabschiedete. Mehr ging fast nicht mehr.

Nun geht es eine Stufe höher und dabei überlässt man nichts dem Zufall. So verliert man zwar seinen Meistertrainer Benjamin Posch – ihn zieht es aus beruflichen Gründen nach China – fand aber im Ex-Schlaining-Coach Rene Varga schnell einen Nachfolger. Dieser brachte gleich Asmir Selimovic mit, der auf sehr vielen Positionen einsetzbar ist und auch über Qualität und Erfahrung verfügt. Zu diesem gesellte sich nun auch noch der gebürtige Loipersdorfer Hannes Ritter, der in seiner mittlerweile schon lang andauernden Karriere sehr vieles erlebte und bei vielen tollen Vereinen wie etwa Hartberg, Lafnitz, Güssing, Stegersbach, Pinkafeld oder Stuben unterwegs war und zuletzt auch in Rohrbach/Lafnitz seinen Mann stand. „Wir hoffen, dass er uns offensiv verstärkt, wobei ich mir sicher bin, dass uns Hannes weiterhelfen wird“, erklärte Rotenturms Sektionsleiter Christoph Tomiszer und schoss nach: „Er hat sehr viel Routine, hat schon so viel gesehen und erlebt und hat natürlich auch sehr viel Qualität zu bieten.“ Erstmals in Aktion wird Ritter am Samstag, ab 17.30 Uhr, beim Test gegen Rohrbach in Unterwart zu sehen sein.

Den Aufsteiger indes verlassen wird Angreifer Tomislav Filipovic, der zu Redaktionsschluss noch keinen neuen Verein aufzuweisen hat.